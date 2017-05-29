Киев, 29 мая, 2017, 13:46 — ИА Регнум. В офисы компании «Яндекс» в Киеве и Одессе пришли с обысками сотрудники Службы безопасности Украины, говорится в сообщении пресс-секретаря СБУ.

Torange.biz Служба Безопастности Украины

Представители СБУ проводят следственные мероприятия проводятся по статье 111 Криминального кодекса Украины «Государственная измена». Действие статьи распространяется на угрозу информационной безопасности Украины.

Об этом изданию Marketing challenge заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. В компании «Яндекс» пояснили, что информацией о причинах действий СБУ не располагают.

Со своей стороны «Яндекс» заявил о готовности предоставить украинским правоохранительным органам в рамках правовых процедур необходимую информацию.

Напомним, 16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому ряд российских интернет-компаний, в том числе и «Яндекс», попали под запрет. Украинские интернет-провайдеры были обязаны заблокировать доступ к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисам «Яндекс» и Mail.ru.

Также указом введены санкции в отношении российских СМИ — «Россия сегодня», «Звезда», НТВ, ТВЦ и РБК. На Украине запрещен к использованию и бухгалтерский сервис 1С, которым пользуются многие предприятия Украины.