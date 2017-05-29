Брейтово, Ярославская область, 29 мая, 2017, 13:37 — ИА Регнум. 2−4 июня 2017 года в Брейтовском районе Ярославской области впервые пройдет масштабная уборка акватории и побережья Рыбинского водохранилища. Об этом сообщает сайт «Наш Брейтовский район», передает корреспондент ИА REGNUM. В очистке дна моря примет участие разведывательно-водолазная команда Константина Богданова.

Breytovo.ru Берег Рыбинского водохранилища

Субботник приурочен к Международному дню очистки водоемов. Участники будут убирать мусор на берегу, а также попытаются очистить море от брошенных браконьерских сетей и затонувшей техники: снегоходов, автомобилей, катеров, старых покрышек и металлолома. Они представляют опасность в случае разлива топлива и смазочных материалов.

«В ходе исследовательских погружений в рамках проекта «Затопленные святыни Мологского края» на дно Рыбинского моря наши дайверы увидели страшную картину. Дешевые рыболовные сети, брошенные в местах лова, наносят страшный ущерб популяции рыб. Рыба застревает, гибнет, гниет — даже просто внешний вид таких «находок» страшен. Количество найденных сетей лишь на небольшом участке водохранилища наводит на печальные мысли о том, что такая страшная картина на Рыбинском море — во многих местах. «Ветрено» привлекает сюда любителей водных видов спорта, подводных исследователей, дайверов — неравнодушных к этой экологической проблеме людей. И мы поняли, что все они вместе могут помочь «Рыбинке» стать чище. Начнем — этим мероприятием. Надеемся, инициативу подхватят в других районах, расположенных на побережье» — сказал руководитель общественной организации «Прощеный ручей» Дмитрий Радченко.

Помимо собственно уборки участников субботника ждут спортивно-развлекательные и образовательные мероприятия.