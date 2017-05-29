Санкт-Петербург, 29 мая, 2017, 13:39 — ИА Регнум. Петербургский Храм Воскресения Христова, известный как Спас-на-Крови, остался единственным российским объектом в списке лучших достопримечательностей мира 2017 года по версии международного сайта для планирования и бронирования путешествий TripAdvisor.

NoPlayerUfa Собор Спас-на-Крови

Храм, построенный на месте смертельного террористического покушения на императора Александра II, в этом году занял 6-ю строчку рейтинга. В 2016 году Спас-на-Крови находился на 7-й позиции, и также в единственном числе представлял Россию в рейтинге.

Первую пятерку списка мировых достопримечательностей занимают храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже, Большая мечеть Шейха Заида в Абу-Даби (ОАЭ), кафедральный собор Кордовы в Испании, собор Святого Петра в Ватикане и мавзолей Тадж-Махал в Индии.

Спас-на-Крови сумел в этот раз обойти в рейтинге Великую китайскую стену и другие известные места притяжения туристов.

Храм Воскресения Христова строился 24 года и был освящен в 1907 году. Он возведен на месте смертельного для императора покушения террористов-народовольцев 1 марта 1881 года. Архитекторы выполнили пожелание Александра III и создали собор в «истинно русском стиле», сохранив место смертельного ранения его отца внутри храма. В храме представлены крупнейшее в России собрание мозаики (более 7000 кв. м), итальянские цветные мраморы, уральские и алтайские поделочные камни, а также мозаичная коллекция российской геральдики.