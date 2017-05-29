Казань, 29 мая, 2017, 13:42 — ИА Регнум. До 1,5 тыс. тонн взрывчатых материалов находятся в Казани и в радиусе 50 км от неё. Такую информацию озвучили специалисты Приволжского управления Ростехнадзора в своём докладе. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на доклад, основной объём взрывчатых веществ хранится на ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод», износ основного техоборудования которого уже составил 90%.

TY-214 ФКП «Казанский государственный казённый пороховой завод», символическая арка

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Приволжское управление Ростехнадзора настаивает на дисквалификации ряда руководящих работников Казанского порохового завода. Следующее заседание суда состоится 6 июня.

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21 декабря 2016 года на ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» (ФКП «КГКПЗ») произошёл взрыв с возгоранием, в результате чего было разрушено здание. Один работник погиб, а второй был доставлен в больницу с переломами. Следующее ЧП, пожар на площади 400 кв. метров, случилось вечером 24 марта 2017 года. Пожару была присвоена третья категория сложности из четырёх.

Всего, начиная с 2013 года, на предприятии произошло семь аварий. Расследование двух последних всё ещё продолжается.

Информация из отчёта Приволжского управления Ростехнадзора не обнадёживает. В среднем на предприятии 80% сосудов, которые работают под давлением, уже отработали свой расчётный срок. Более того, на площадке производства взрывчатых веществ износ насосов составил 60%. Все 156 приборов на момент проверки Ростехнадзором не прошли экспертизу промышленной безопасности.

Все 127 зданий и сооружений Казанского порохового завода уже отработали свой срок эксплуатации. По 84 объектам не была проведена экспертиза промышленной безопасности, а 24 здания на территории предприятия хоть и законсервированы, но с нарушениями.

Повышает риск повторных происшествий и тот факт, что среди приборов и систем, отвечающих за контроль на опасных производственных объектах, некоторые уже отработали свой нормативный срок.