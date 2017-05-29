Дамаск, 29 мая, 2017, 13:16 — ИА Регнум. Сирийская оппозиция начала наносить ракетные удары по городу Ракка, который террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считают своей столицей, сообщает 29 мая Associated Press.

Zeledi Эр-Ракка

Рано утром 29 мая авиация и артиллерия начала наносить удары по позициям боевиков. Данных о жертвах среди мирного населения и среди террористов пока не поступало.

Авиация начала работу вслед за тем, курды из «Демократических сил Сирии» отбили у ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) некоторые районы к Западу от Ракки.

Бомбардировки крупнейшего города в Сирии, удерживаемого террористами значительно усилились в последние дни. Так, 28 мая коалиция, возглавляемая США, нанесла свыше 30 ударов по городу, убив 35 человек и разрушив школу на севере Ракки.

При поддержке авиации сухопутные войска коалиции подходят все ближе к городу, захватывая его в кольцо.

Напомним, сирийская Ракка является столицей террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поэтому ее освобождение имеет важнейшее значение в борьбе с боевиками.