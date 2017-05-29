Москва, 29 мая, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Нефтяные цены находятся в хрупком локальном равновесии после памятного решения ОПЕК 25 мая продлить сокращение добычи в прежних объёмах на 1,8 млн. барр. в сутки конца 1 квартала 2018 года. Этот ожидаемый вердикт сначала заметно снизил котировки $54 до $51 по марке Brent. Но затем произошла естественная коррекция в средний узкий диапазон $52−53, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

the3cats Нефть

«Сейчас основной интригой остаётся противостояние между уменьшением добычи в ОПЕК+ и её повышением в США и некоторых других странах. Последние данные показали, что на прошлой неделе число буровых установок в США росло 19-ю неделю подряд и выросло до 722 штук. Это сегодня, 29 мая, давит на котировки, но цена не уходит ниже $52. И по-прежнему более сильной поддержкой остаётся уровень $51», — пояснил Гойхман.

В целом, по его мнению, на перспективу цены будут испытывать стремление вверх. Из-за того, что добыча у основных производителей не растёт, накопленные избыточные запасы в мире постепенно уменьшаются примерно на 1,2−1,5 млн. баррелей в сутки. Даже с учётом увеличения производства в США. Такие темпы дадут балансировку рынка в течение 6−8 месяцев до пятилетнего среднего уровня запасов».

«По мере уменьшения предложения и при сезонном летнем повышении спроса цена станет подниматься в более высокий диапазон $55−57», — полагает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 29 мая нефть дешевеет в первый день рабочей недели в рамках коррекции после удорожания черного золота 26 мая Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,25% — до $52,38 за баррель. Цена на нефть марки WTI опустилась на 0,28%, до $49,66.

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