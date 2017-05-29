Москва, 29 мая, 2017, 13:06 — ИА Регнум. Рубль демонстрирует ожидаемое ослабление на фоне охлаждения рынка нефти, где стоимость Brent вернулась на уровень 52 доллара за баррель. Судя по всему, слабость рубля будет сохраняться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 мая заявил начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Нефть уже не обеспечивает необходимой поддержки и пока нет никаких причин для роста. При этом, пройден пик налоговых платежей, сегодня состоится уплата налога на прибыль, и это означает возможное усиление давления на рубль», — отмечает Волков.

Рубль будет и дальше двигаться по нисходящей, уверен он. Главным образом на этом скажутся ожидания инвесторов, которые уже сегодня настроились на ослабление российской валюты, указалэксперт.

«Никто не сомневается, что летний период для российской валюты будет сложным, а нефть вряд ли будет позитивным фактором. Скорее всего, позитив с нефтяного рынка рубль почувствует только в 2018 году», — подчеркивает Волков.