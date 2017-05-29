Брюссель, 29 мая, 2017, 13:00 — ИА Регнум. Санкции Европейского союза против сирийского правительства продлены на год, сообщили 29 мая в пресс-службе Совета ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сирия

«Совет 29 мая 2017 года продлил ограничительные меры ЕС против сирийского режима до 1 июня 2018 года», — сообщили в пресс-службе.

В санкционный список внесены фамилии еще трех министров сирийского правительства. Уточняется, что решение принято в соответствии со стратегией Брюсселя по ситуации в Сирии.

Ссылаясь на положение этой стратегии, Совет ЕС отмечает, что санкции против Дамаска не прекратятся, «пока продолжаются репрессии в отношении гражданского населения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп 9 мая 2017 года продлил действие санкций в отношении Дамаска, введенные в период с 2004 по 2012 гг., еще на год. 17 мая Министерство финансов США расширило санкционный список в отношении Сирии.

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Дамаск обвиняют в агрессии против гражданского населения, хотя факты свидетельствуют о другом. Один из последних примеров американской агрессии в Сирии: по меньшей мере 20 мирных жителей погибли в результате авиаудара так называемой антитеррористической коалиции, возглавляемой США, нанесенного в сирийской провинции Ракка (Сирия).

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