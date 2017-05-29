Москва, 29 мая, 2017, 12:56 — ИА Регнум. Создание единого реестра должников вряд ли поможет бороться с закредитованностью граждан, но будет на руку кредитным организациям. Об этом заявили эксперты, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM 29 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Центробанк предлагает внести поправки в закон «О кредитных историях» и создать единую базу заемщиков, основанную на данных крупнейших бюро кредитных историй. Об этом говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБ за конец 2016 — начало 2017 года. Регулятор отмечает, что создание такого реестра позволит банкам оценивать совокупную задолженность клиентов и получать полную информацию об их долгах, что поможет в борьбе с закредитованностью граждан.

Долго и дорого

Реализация инициативы будет выгодна компаниям-кредиторам, поскольку создание реестра позволит им получать полную и оперативную информацию о кредитах и доходах заемщика, отмечает управляющий партнер консалтинговой компании Kirikov Group Даниил Кириков.

«Сейчас банкам приходится запрашивать кредитную историю из разных бюро, что приводит к лишней трате времени и средств. Такая мера действительно может помочь точнее рассчитывать показатели долговой нагрузки», — отмечает Кириков.

По его словам, создание единой базы кредитных историй в долгосрочной перспективе неизбежно, поэтому и тянуть с этим вопросом бессмысленно. Впрочем, пока что совершенно непонятно, как может быть реализована такая инициатива на техническом уровне.

«Процесс создания единого информационного пространства будет долгим и дорогостоящим, не исключено, что частично расходы лягут на плечи клиентов», — предполагает Кириков.

Закредитованность сохранится

Функции подобного реестра сегодня выполняет Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), но в этой базе содержатся далеко не все данные, отмечает зампредправления Локо Банка Андрей Люшин. Поэтому, по его словам, единый реестр задолженности действительно необходим кредитным организациям при определении качества заемщика.

«Коллекторские агентства часто имеют более точную информацию, особенно в части контактов должников, поэтому имеет смысл дополнять полученные из НБКИ данные», — отмечает Люшин.

Таким образом, продолжает он, у банков не будет проблем с доступом к информации о должниках, а эффективность ее использования будет значительно выше. При этом самим коллекторским агентствам такой реестр не нужен, продолжает он.

«Им, фактически, нет никакого дела до закредитованности граждан, так как необходимо получить сумму долга и заработать на разнице между полученными средствами и стоимостью выкупа долга», — объясняет Люшин.

Поэтому в борьбе с закредитованностью создание такого реестра не поможет. По словам Люшина, снижать кредитную нагрузку по плохим долгам можно двумя способами: списывать долги или реструктурировать их.

«Ни тем, ни другим коллекторские агентства не будут заниматься», — уверен Люшин.