Калуга, 29 мая, 2017, 15:04 — ИА Регнум. За разглашение служебных сведений, составляющих государственную тайну, решением Калужского областного суда сотрудник МВД России Земляков Р. Н приговорён к лишению свободы сроком 1 год и 6 месяцев условно. Об этом 29 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ по Калужской области.

(сс) succo Суд

Ранее калужским региональным управлением ФСБ России была получена информация о причастности оперативника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Землякова Р.Н. к разглашению служебных сведений, составляющих государственную тайну.

Как сообщили в пресс-службе, своими действиями полицейский сорвал комплекс оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в отношении лиц, возможно причастных к противоправной деятельности коррупционной направленности. В результате предполагаемые злоумышленники не были привлечены к уголовной ответственности.

Следственным отделением УФСБ России по Калужской области по данному факту возбуждены и расследованы уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 283 УК России «Разглашение государственной тайны». Земляков Р.Н. отстранен от исполнения служебных обязанностей и уволен из ведомства.

Осужденному также запрещено занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением полномочий представителя власти сроком на 3 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы сотрясла череда коррупционных скандалов, кульминацией которых стало дело заместителя начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ полковника Дмитрия Захарченко. При обысках в его квартирах изъяли наличные в иностранной валюте на сумму более девяти миллиардов рублей.