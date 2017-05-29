Севастополь, 29 мая, 2017, 16:50 — ИА Регнум. Вечером 26 мая на открытой веранде в севастопольском парке ЦСКА прошел показ документального фильма «Николай Рубцов. Поэт» режиссера Дмитрия Чернецова. На мероприятии присутствовали съемочная группа фильма и дочь поэта Елена Рубцова, которая поблагодарила пришедших на летнюю сцену зрителей.

Николай Рубцов. 1960-е

«Мне очень приятно, что память о моем отце живет в сердцах людей, и его стихи до сих пор волнуют людей не только на Вологодской земле, но и по всему миру».

Фильм был показан в рамках Дней Вологодской области в Севастополе, проходящих под эгидой Международного Кинофорума «Золотой Витязь». К сожалению, и это очень большое упущение местных властей, программа Кинофорума мало рекламировалась, и каждый зритель, пришедший на показ документального фильма, ценен своим богатым внутренним миром, проявившимся в интересе к русской поэзии. Зрителей было не более 50 человек, и это были в основном люди, которые прогуливались в парке после тяжелой рабочей недели и сначала услышали голос поэта, звучащий в темноте, а потом и увидели кадры фильма на широком экране летней веранды.

На экране зимняя вологодская деревня, деревянные кособокие избы, фотографии детдомовских ребятишек, среди которых одухотворенный и трогательный мальчик в длинном шарфике, и в нем пока еще незаметна та живая внутренняя сила, которой вскоре предстоит выплеснуться из сердца и заставить ее обладателя бросить все и уехать из родных мест, чтобы набраться опыта и нести свет миллионам жаждущих правды людей.

Бывает, что пыльный мальчишка

За гостем приезжим по следу

В дорогу торопится слишком:

— Я тоже отсюда уеду!

Николай Рубцов прожил всего 35 лет. Меньше, чем Пушкин, но больше, чем Лермонтов и его любимый Есенин. Он носил с собой повсюду напечатанные на старенькой пишущей машинке стихи Сергея Есенина, которые были запрещены в то время, и признавался, что «певец русской деревни» всегда находится в его голове, что ни о чем другом он так много не думает, как о поэзии Есенина.

Наверное, чувству Родины Рубцов обязан именно Есенину и учителю русской литературы в школе. Любовь к родному краю лилась с экрана с каждой строчкой стихов поэта, любовь эта сильно контрастировала с суровой и неприглядной картинкой природы Русского Севера. Снежинки, казалось, вылетали с экрана наружу и превращались в мотыльков в густом воздухе южного города Севастополя. Это было какое-то волшебство. Холодная зимняя вьюга будто бы прорывалась сквозь время и пространство и обнимала всех зрителей, сидящих в летнем кинотеатре, но голос поэта тут же согревал их какой-то своей простотой, всепроникающей искренностью и правдой. Но тьма и здесь не дремала.

Очень странно было слышать в драматургических паузах кинокартины доносящиеся откуда-то из глубины вечернего парка обрывки диких песен современного псевдоискусства: «Ту-ту-ту… На-на-на… Снова вместе, снова рядом…» Ничего не поделаешь, кому Рубцов, а кому караоке. Все имеют право. Вот только жаль, что в наше время все больше имеют право «ту-ту-ту», и все меньше места для настоящей поэзии:

Свет луны ночами тонок,

Берег светел по ночам,

Море тихо, как котенок,

Все скребется о причал…

В советское время его почти не печатали, он не имел своего угла, был презираем соседями, которые считали поэта бездельником. Но в этом нет ничего удивительного. Крестьянину, привыкшему к тяжелому физическому труду, невозможно понять часами сидящего у печи поэта, «бездельника и чудака», марающего бумагу. Это теперь они понимают, какой светоч жил рядом с ними, а при жизни Рубцов буквально бедствовал, рассылая в краевые газеты свои стихи и выпрашивая авансы, не имея средств к существованию. Поистине, чтобы стать знаменитым в России, поэт обязан умереть.

Судьба великих поэтов в России часто бывает трагической. Ничего удивительного в этом нет. Потому что поэтический талант — дар, безусловно, божественный, ибо сказано: «Сначала было Слово», и мастера этого слова — суть любимые дети Божии, которые могут влиять на души и умы более, чем кто-либо другой в нашем бренном мире. Темные силы не дремлют, пытаются свет объять и изолировать. Но парадокс заключается в том, что трудности поэтов только закаляют, их души имеют способность преобразовывать и свои личные, и народные беды во все более пронзительные и мудрые строки, которые помогают не только пережить самые трудные времена, но и придают людям стимул для созидания и самопожертвования. И тьме ничего не остается, кроме физического устранения. Смерть — это то, что свойственно тьме, что получается у нее хорошо. И ангелы смерти очень часто принимают женское обличье.

Людмила Дербина

Единственный случай в мировой поэзии, когда бездарная поэтесса из зависти убивает поэта, — примерно так, с нотками отчаяния в голосе звучат слова одного из друзей поэта в документальном фильме «Николай Рубцов. Поэт». Некоторые биографы Николая Рубцова считали убийцу поэта — поэтессу Людмилу Дербину ведьмой, посланницей демонических сил, которую он добровольно впустил в свой дом. Что ж, как это было на самом деле, судить не нам. Мы знаем только то, что безвременная кончина — это вечный удел великих поэтов, а они всегда находятся на острие борьбы за души человеческие, и без попущения Бога из жизни не уходит ни один из них. И посланник глубинной России, который пришел пробудить наши души ото сна, Николай Рубцов родился, жил и умер в соответствии с замыслом Божьим о нем.