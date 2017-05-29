Москва, 29 мая, 2017, 12:53 — ИА Регнум. После заседания ОПЕК плюс изменилась ситуация на рынке нефти. По факту решения о пролонгации соглашения о сокращении добычи нефти игроки начали агрессивно закрывать длинные позиции, что привело к резкому падению цен, 25 мая за торговую сессию снижение составило 4.3%, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«26 мая цены на нефть немного отыграли падение, рост около 1%. Понятно, что такое движение базового для рубля актива создало нестабильность и в паре доллар — рубль, котировки доллара поднялись к 57 рублям. Пока пройти этот уровень не удается, торговля идет в диапазоне 56.50−57. Вполне вероятно, рубль пока поддерживает конец налогового периода и низкая рублевая ликвидность на внутреннем рынке, остатки на коррсчетах упали до 1.5 трлн рублей», — пояснил Богданов.

Однако, по его мнению, «если на нефтяном рынке начнется следующая волна снижения, которая приведет к падению цены ниже 50 долларов за баррель, то, скорее всего, рубль не устоит и котировки доллара поднимутся к верхней планке широкого диапазона 55.50−58.50, который сохраняется уже 11 недель».

«Предстоящая неделя на рынке будет строиться по следующему сценарию: первые два дня обещают быть очень вялыми и малоактивными из-за выходных в Китае, США, Великобритании; к концу недели активность вырастет, особенно 1 июня (выйдут данные по нефти) и 2 июня (данные по рынку труда в США), которые станут ключевыми показателями для окончательного решения ФРС США по процентной ставке в середине июня», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы ЦБ РФ на 29 мая составляют 56,75 рубля за американскую валюту и 63,66 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 68 и 65 копеек соответственно.

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