Кировск, Мурманская область, 29 мая, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Мемориальная доска установлена на здании филиала МАГУ (Мурманский арктический государственный университет) в городе Кировске или, как его по привычке называют кировчане, — горного техникума. Кировский горно-химический техникум в 1949 году с отличием окончил будущий академик Николай Лавёров.

Hangook Академик Николай Лавёров

В церемонии открытия приняли участие супруга и дочь Николая Лавёрова, ученики и коллеги выдающегося учёного, преподаватели и студенты филиала МАГУ, а также руководство компании «ФосАгро», выступившей с инициативой и финансовой поддержкой проекта увековечивания памяти великого ученого.

«Мемориальная доска академику Николаю Лавёрову на здании техникума — это памятник человеку-эпохе с сильным характером, доказавшему на личном примере, что человек «из глубинки» способен перевернуть горы и достичь серьезных успехов на научном Олимпе. Хорошо, что жители Кировска, студенты и преподаватели филиала МАГУ ценят и помнят академика с мировым именем Николая Лавёрова», — заявил на открытии памятной доски заместитель председателя совета директоров ПАО «ФосАгро»Андрей Г. Гурьев.

Николай Лавёров (1930 — 2016) — академик РАН, советский и российский геолог, геохимик, доктор геолого-минералогических наук, педагог, профессор, автор и соавтор более 700 научных работ, в том числе 28 монографий. Его труды сыграли большую роль в создании новых технологий для развития и освоения ресурсной базы атомной и других минерально-сырьевых отраслей страны. Деятельность Николая Лавёрова отмечена самыми высокими наградами, в том числе Большой золотой медалью им. Ломоносова, высшей наградой РАН.

Академик Николай Лавёров — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».