Пекин, 29 мая, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Государственная океаническая администрация КНР сообщила о планах властей страны создать обширную систему подводного мониторинга. Уникальная система, проектная стоимость которой составит около 2 млрд юаней, будет предназначена для проведения научных исследований и предотвращения разрушительных последствий стихийных бедствий.

Myriams-Fotos Южно-Китайское море

Подводная система будет передавать информацию в режиме реального времени. Полученные данные позволят специалистам отслеживать любые изменения в акватории Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, пишет «Наньцзао жибао».

Создание обширной подводной системы мониторинга может вызвать обеспокоенность у соседних государств, в том числе Филиппин, Вьетнама, Брунея и Малайзии, однако внешнеполитические ведомства указанных стран пока не прокомментировали заявление Государственной океанической администрации КНР.

Кроме того, радары системы будут расположены в непосредственной близости от территориальных вод Японии. Данный факт может привести к очередному витку напряженности в акватории Восточно-Китайского моря.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Лу Кан выступил с критикой в адрес лидеров стран G7, которые в ходе саммита в Таормине затронули тему статуса островов в Южно-Китайском море. Накануне ряд политиков выразили обеспокоенность положением дел в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.