Псков, 29 мая, 2017, 12:44 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 29 мая, открылась российская сессия международной конференции «Диалог Форт Росс». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, в российско-американском форуме принимают участие политики, культурные деятели, эксперты и представители крупнейших предприятий.

Vlad Butsky Форт Росс, Калифорния

«Форум нацелен на установление сотрудничества и преодоление противоречий между двумя странами. В этом году он посвящен теме сохранения и развития малых музеев и музейных брендов, а также развитию энергетики как важной части геополитики России и США», — сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Его инициатором выступило ПАО «Транснефть», а местом проведения был избран псковский Изборск, так как крепость Форт-Росс является побратимом Изборской крепости. Президент «Транснефти» Николай Токарев отметил, что организация первой в истории российской сессии «Диалога Форт Росс» стало результатом больших и длительных усилий. Токарев подчеркнул, что «двусторонняя конференция призвана расширять и развивать российско-американские контакты, служить эффективным инструментом дипломатии».

Посол США в России Джон Теффт назвал мероприятие «важным и своевременным» и подчеркнул, что потребовалось немало усилий и времени, чтобы его организовать. Теффт выразил благодарность участникам конференции за то, что они поддержали инициативу и приняли участие в диалоге между Россией и Америкой.

«Такие контакты позволяют наводить мосты между народами, укрепляя взаимоотношения на почве общей истории и культуры», — сказал посол США в России и добавил, что культурные обмены служат более широким целям.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что Псков и Изборск были выбраны местом проведения российской части «Диалога Форт Росс» в связи с тем, что именно на этой земле зарождалась первая в мире демократия.

Напомним, международная конференция «Диалог Форт Росс» с 2012 года проходит в США.