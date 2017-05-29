Тбилиси, 29 мая, 2017, 12:36 — ИА Регнум. Провоцирование конфликта с Россией не является целью НАТО, заявила 29 мая генеральный секретарь военного альянса Роуз Готтемюллер в ходе пленарного заседания сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Готтемюллер подчеркнула, что НАТО намерен вести с Москвой диалог. При этом со своей стороны альянс усиливает оборону с целью сдерживания.

«Конечно, НАТО не желает провоцировать конфликт с Россией, но желает развернуть эту страну к миру и не оставлять будущим поколениям сложную политическую ситуацию в мире и регионе», — сказала она.

Напомним, 28 мая в в грузинской столице проходит совместная конференция «Грузия — Украина — НАТО». В ходе мероприятия украинской стороной был зачитан доклад о «причастности России к финансированию террористических организаций».

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О том, что НАТО не хочет конфликтовать с Россией и лишь в целях безопасности размещает в Восточной Европе свой контингент не раз говорил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

25 мая он заявил, что лидеры стран НАТО подтвердили единый подход к отношениям с Москвой: альянс сделал ставку на «сильную оборону вместе со значимым диалогом».

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