Калуга, 29 мая, 2017, 13:27 — ИА Регнум. Свыше 4 тысяч государственных и муниципальных служащих Калужской области приняли участие в тестирование на знание антикоррупционного законодательства, сообщает 29 мая корреспондент ИА REGNUM по материал заседания регионального кабинета министров.

Пресс-службы правительства Калужской области На заседании калужского регионального кабинета министров 29 мая 2017 года

Тестирование провели во всех органах исполнительной власти и местного самоуправления региона. Тесты, подготовленные в отделе по профилактике коррупционных правонарушений администрации губернатора области, состояли из 35 вопросов для гражданских служащих и 30 вопросов для муниципальных. Проверялись знания основных понятий законов о противодействия коррупции, о конфликте интересов, о предоставлении сведений, связанных с доходами и расходами служащего и об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Как заявили на заседании, в тестировании приняли участие более 90% служащих областных министерств и ведомств: от заместителя министра до специалиста первого разряда. 12 (или 1,2%)чиновникам пришлось пройти тесты повторно, так как в их работах было менее 70% правильных ответов.

Лучшие результаты показали сотрудники министерства финансов области (97,9%), министерства здравоохранения (97,6%) и комитета ветеринарии при правительстве области (96,6%).

Хуже всего тест написали в управлении по охране объектов культурного наследия, в службе организации обеспечения деятельности мировых судей.

В тестировании также приняли участие порядка 90% муниципальных служащих региона, в том числе глав администраций. Средний процент правильных ответов по муниципальным образованиям составил 93,3%. 37 чиновников показали слабое знание антикоррупционного законодательства.

Среди муниципальных образованиях, служащие которых показали лучшие результаты, выделили представителей Износковского района (99%), Юхновского района (97,3%) и города Калуги (96,4%). Ниже среднего оказались результаты у чиновников из Бабынинского и Перемышльского районов.

Напомним, что по итогам первого полугодия 2016 года в калужском регионе государственными и муниципальными служащими было совершено 10 коррупционных преступлений, а с начала 2017 года — 6. К дисциплинарной ответственности по состоянию на 27 мая 2017 года привлечено на 15 служащих меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Как сообщили 29 мая корреспонденту ИА REGNUM в калужском областномуправлении МВД России, в 2017 году органами внутренних дел на территории региона было выявлено 228 экономических преступлений, из них 105 — коррупционной направленности (на 133% больше аналогичного периода 2016 года).

Из общего количества преступлений коррупционной направленности 23 совершены в сфере здравоохранения, 6 — в сфере торговли, 7 связаны с операциями с недвижимостью.

В настоящее время калужскими полицейскими осуществляются мероприятия по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. В результате принятых мер на 86% (с 28 до 43) увеличилось число выявленных преступлений данного вида.

Основным видом должностных преступлений является взяточничество. В 2017 году полицейскими было выявлено 32 таких факта, в том числе 19 — совершенных в крупном и особо крупном размерах.