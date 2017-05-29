Москва, 29 мая, 2017, 12:33 — ИА Регнум. Лучше других справляются со своими обязанностями (первая группа — лидеры рейтинга) градоначальники Белгорода Константин Полежаев, Салехарда (Ямал) Иван Кононенко и Москвы Сергей Собянин, который ранее лидировал в рейтинге мэров. По мнению экспертов, он опустился на третье место из-за нашумевшей программы реновации. Таковы данные рейтинга мэров российских городов за первый квартал 2017 года, составленный Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мэр

Заслуживают хорошей оценки работы мэры городов — Магнитогорска (Челябинская область) Сергей Бердников, Рязани Олег Булеков и Сочи (Краснодарский край) Анатолий Пахомов — они в тройке «середняков». Мэр Сочи также как мэр Москвы с 1-го места переместился на 3-е место во второй группе рейтинга.

Хуже всего работают мэры Нарьян-Мара (Ненецкий АО) Олег Белак, Перми Дмитрий Самойлов и Екатеринбурга (Свердловская область) Евгений Ройзман, которые идут первыми в группе 25 аутсайдеров.

Напомним, по итогам рейтинга в феврале-марте не отличались хорошей работой мэры Нижнего Новгорода (Сергей Белов), Горно-Алтайска (Виктор Облогин) и Ярославля (Владимир Слепцов),

Объектами рейтинга являются мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти.

В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров.

В случае с городами федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) сделан акцент на отношении к их руководителям как к градоначальникам, а не как к главам субъектов.

Для формата и целей исследования признано лишним акцентировать внимание на нюансах статуса мэра («и.о.», «временно исполняющий» и т.п.). В ситуации, когда мэр продолжает оставаться в своей должности, но его обязанности по тем или иным причинам исполняет другое лицо, он продолжает значиться в таблице рейтинга.

Следует отметить, что в апреле-мае 2017 года продолжали доминировать отрицательные оценки работы мэров подавляющего большинства представленных в «Национальном рейтинге» городов.

Светлана РАЗВОРОТНЕВА

Политолог. Исполнительный директор Некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль», член Центрального Совета «Всероссийского Совета местного самоуправления»

В последние годы мэры, избираемые на прямых выборах, обладающие яркой политической харизмой, активно уходят со своих постов. Последняя волна пришлась на выборы в Государственную думу, в ходе которой значительная часть ярких руководителей городов оказалась в рядах депутатов. В числе недавно пришедших — бывшие мэры Липецка, Ростова-на-Дону, Краснодара, Вологды, Оренбурга и ряда других городов. Они пополнили и без того многочисленный корпус «бывших мэров» — депутатов Государственной думы. И это, безусловно, благополучное развитие карьеры.

При этом, немало бывших руководителей крупных городов находятся под следствием или отбывают срок. На смену независимым деятелям местного самоуправления, умевшим работать с избирателями, чаще всего приходят менее яркие персонажи — не «вожди», но управленцы. Этому в немалой степени способствуют и изменения в системе выборов. Всенародные выборы глав всех муниципалитетов, остались в четырех регионах, и только в двух субъектах РФ региональные власти, за которыми в прошлом году было закреплено право устанавливать схему формирования органов местного самоуправления, оставили право выбора самим муниципалитетам.

Наиболее распространённой системой формирования органов местного самоуправления является «двухголовая» система, когда де-юре муниципальное образование возглавляет глава, являющийся депутатом представительного органа, большинство же управленческих функций исполняет глава администрации «сити-менеджер», который избирается по конкурсу. Причём в конкурсную комиссию входят и представители региональных органов власти. В 2014 году в законодательство о местном самоуправлении Российской Федерации был введён новый институт — городские округа с внутригородским делением. Однако, этот механизм не получил широкого распространения в регионах России. Модель оказалась востребована всего в трёх городах: Челябинске, Самаре, Махачкале. Как показало исследование, проведённое Комитетом гражданских инициатив, кардинальных изменений в качестве решения вопросов местного значения после формирования городских округов с внутригородским делением не произошло.

Степень значимости администраций и депутатского корпуса внутригородских районов, с точки зрения населения, экспертного сообщества и средств массовой информации, оценивается как незначительная. Главной тенденцией последних лет является выстраивание управленческой вертикали между субъектом и органами местного самоуправления, нивелирование роли и полномочий ОМСУ. Однако, социально-экономическое развитие органов местного самоуправления при этом в большей степени определяется не моделью управления, а состоянием местных бюджетов. Обещания увеличить собственные доходы муниципальных образований, которые не раз звучали с федерального уровня в последние годы, фактически не реализованы. Это, например, касается отчисления в местные бюджеты доли налога на прибыль юридических лиц. Решение данного вопроса могло бы не только увеличить доходную часть муниципальных бюджетов, но и повысить заинтересованность органов местного самоуправления в развитии и поддержке бизнеса на своей территории.

Однако данное решение на федеральном уровне так и не было принято. Ключевым источником финансирования значительного количества муниципальных образований являются бюджетные субсидии с вышестоящего уровня. Это ещё больше усиливает зависимость городских округов и районов от региональных органов власти, а городских и сельских поселений — от муниципальных районов. При этом, несмотря на заявления о том, что стоимость муниципальных полномочий необходимо просчитать и увязать финансовую помощь с объективными потребностями, также до сих пор не сделано. По оценке некоторых экспертов, муниципальные полномочия сегодня финансируются только наполовину. Вместо того, чтобы идти по пути поддержки и развития эффективной системы местного самоуправления, органы государственной власти предпочитают ограничиваться разовыми вливаниями.

Например, в 2016 году в Российской Федерации стартовал приоритетный проект «Комфортная городская среда», в рамках которого по всей стране предлагается осуществить масштабное благоустройство дворов и общественных пространств. На эти цели из федерального бюджета выделено свыше 20 миллиардов рублей. Эти средства, по сути, пойдут на финансирование муниципальных полномочий при жёстком контроле со стороны органов госвласти. Однако при общей тенденции на ослабление местного самоуправления и политического влияния мэров, многое по-прежнему, зависит от конкретных личностей, возглавляющих те или иные города. Руководители таких городов как Хабаровск, Казань, Уфа, Челябинск, возглавляющие города на протяжении длительного времени и хорошо известные на федеральном уровне, не только остаются влиятельными фигурами, обеспечивают серьёзный приток средств в города, добиваясь их ускоренного социально-экономического развития.

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ

Председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР)

Если говорить о городах, проблемах муниципальной жизни, то в последнее время наиболее масштабной и заметной темой общефедерального масштаба является вопрос о московской реновации.

Прежде всего, нужно выразить отрицательное отношение к тому, что приходится сносить дома, которые всего 40−50 лет простояли. Во всем мире на века строят, а у нас и полвека не выдержали. Сегодня «хрущевки», конечно, уже не годятся для проживания: там нет лифтов, мусоропровода, неудобная планировка квартир. Но какое-то время многие из них еще могут простоять, и кого-то из жильцов проживание в них устраивает — их интересы не должны быть нарушены.

Еще один вопрос: куда людям переезжать? У нас строят дома ввысь. В итоге очень многие будут жить в этих «свечках» по 20 этажей и больше. Куда им машины ставить? Где их детям играть? Да — это отдельные, большие, просторные квартиры, но в таком новом доме будут жить сотни и даже тысячи человек. Сколько можно загонять людей в такие общежития? Откуда для них сразу столько новых школ, детсадов, поликлиник взять? Ведь чтобы переселить 4,5 тысячи домов, а это 1,5 млн человек, нужно с точки зрения инфраструктуры целый новый город построить.

Мы считаем, что людям можно было предложить другой принцип переселения. Давать в собственность землю и средства для постройки собственного дома. Так мы решили бы не только проблему расселения, но и ЖКХ. Не нужно будет собирать эти поборы, которые не понятно, как и кем расходуются, не нужны будут управляющие компании: сам хозяин — он сам и управляет своим жильем.

И примеров масса позитивных, когда люди переезжали в частные дома. Например, у меня дядя во времена Хрущева работал на депо в Алма-Ате, и ему предложили: жди квартиру или бери деньги на строительство своего дома. И он построил свой дом, и теперь стоит кирпичный собственный особнячок на собственном участке в 6 соток. Он сам уже умер, а дом до сих пор стоит, теперь там его сын живет, а потом внуки будут, и все довольны.

В перспективе вообще все многоэтажки можно было бы убрать. У нас огромная страна, столько земли. Можно было бы объединить Москву и область — был бы огромный регион на 20 млн жителей, большинство из которых жили бы в собственных домах. А свой собственный дом — это крепкая семья, потому что жилье будет доступным и будет возможность заводить больше детей.

Вячеслав СМИРНОВ

Политолог, политтехнолог. Директор Научно-исследовательского института политической социологии. Член Президиума Профессионального союза политических экспертов, консультантов и технологов

В последние несколько лет политический вес мэров российских городов значительно упал. Назначаемые сити-менеджеры боятся политики примерно также как и прокуратуры и стараются не вступать в конфликт с главами субъектов Российской Федерации. Себе дороже. Мэры, возглавляющие городские советы, по большому счёту, власти особой не имеют, но хотят. У них конфликт либо с сити-менеджерами, либо с губернаторами. Конфликт, рассчитанный на перспективу. Вдруг губернатора посадят или отправят в отставку. Есть шанс занять освободившееся кресло. Но шанс призрачный. Слишком погрязли в конфликтах региональные элиты и вместо того, чтобы менять «шило на мыло» федеральному центру целесообразнее прислать нового главу региона со стороны.

Что касается глав крупнейших городов России — Москвы и Санкт-Петербурга, то их грешно ставить в один ряд с мэрами областных центров и обычных городов. Они по политическому весу и экономическим возможностям несопоставимы даже с другими главами регионов. Формально настоящие «мэры» в Москве это главы 146 муниципальных округов с количеством жителей от 60 до 200 тысяч. Вряд ли кто-то из журналистов и политологов хорошо знает их фамилии.

Но худо-бедно главы областных центров и муниципальных образований работают. Зиму пережили, особо громких коррупционных скандалов с участием мэров за прошедший период не было. В политической повестке отметились только Москва с реновацией, Санкт-Петербург с Исаакиевским скандалом и Екатеринбург с выдвижением Ройзмана в губернаторы. Всё нормально. Социология, кстати, показывает, что если городское хозяйство функционирует без перебоев, а региональные элиты не погрязли в политических войнах, то горожанам безразлично какая фамилия у мэра, избирается он или назначается. А вот когда в городе проблемы, народ, глава региона и СМИ сразу начинают искать виноватого.

Дмитрий ГУСЕВ

Политтехнолог, председатель Наблюдательного совета консалтингового агентства «BaksterGroup»

Вся политическая система страны сегодня пришла в движение в связи с предстоящими выборами президента России. Каждый политический субъект хочет сэкономить на президентских выборах, пользуясь этой ситуацией попытаться договориться с федеральной властью об отстаивании своих интересов в обмен на поддержку президента. В России это делают, прежде всего, мэры, но также и губернаторы и другие руководители различных федеральных структур и ведомств. В чем тут специфика работы договоренности мэров и губернаторов?

Первое, как раз в этом году к концу подходит пятилетний избирательный цикл части губернаторов и мэров, который начался в 2012 году. Они планируют переизбираться на новый срок. В этой связи, с чем подошли губернаторы и мэры к этому рубежу — с тем, что все основные финансовые полномочия стянуты в Москву. А ведь перед людьми, избирателями, надо как-то отчитываться, что-то говорить, что-то предлагать, с чем-то идти дальше, а денег нет. А избираться нужно! И сейчас мы наблюдаем большую волну — губернаторы просят дополнительных ресурсов. В частности, передачи финансовых полномочий к себе в регионы. Соответственно от мэров в свой адрес они получают абсолютно ту же ситуацию. Скажем, в Новосибирске мэр-коммунист Анатолий Локоть требует передать часть налога на доходы физических лиц в пользу города. В Иркутской области мэру-единороссу Дмитрию Бердникову ранее это уже удалось — у губернатора-коммуниста Левченко часть финансов забрать к себе в город. Потому что этим политикам предстоит избираться, и им надо как-то реализовывать свои предвыборные обещания. Вот они и стараются — получают деньги на себя. В этом и состоит главная политическая активность мэров. Очевидно, кто на этом поприще активен, тот должен иметь успех и в рейтинге.

Александр МООР

Руководитель Всероссийского центра Национальной строительной политики. Председатель правления Союза молодых строителей

Единые правила строительства, которые вводятся на всей территории РФ с 2017 года — это свод норм строительства, которые будут обязательны и одинаковы для всех субъектов, для всех муниципалитетов нашей федерации. Это давняя наболевшая тема, которую разрабатывал Минстрой, чтобы подвести все регионы, города к одной единой эффективной федеральной норме строительства. Разумеется, введение таких правил окажет большое влияние, в том числе, на работу всех городских администраций и мэров.

До сих пор в России строили «кто во что горазд». В первую очередь, это касалось документальных норм — добавляли себе временные рамки, сроки подачи документов, выдача разрешений на строительство, ввод зданий в эксплуатацию. Министерство строительства разработало свод правил, которые подразумевают электронную подачу документов, единые временные рамки и пр. Это делается, в том числе и для того, чтобы убрать административные проволочки, минимизировать коррупционную составляющую и другие факторы, которые не дают застройщикам оперативно получать разрешение на строительство, вводить здания в эксплуатацию. Согласно правилам, будет сформулирована единая база утверждённых проектов — например, чтобы не было коррупции и при строительстве социальных объектов. А то у нас одна школа может стоить 5 млн, а другая 50 млн. Единые правила позволят максимально убрать влияние административного ресурса элит, которые в своих интересах намерено затягивают строительство, а потом появляются обманутые дольщики и пр. В общем, эта тема наболевшая и давно назревшая. Сам процесс формирования и упорядочивания этих правил постоянный, они, думаю, постоянно будут обновляться, так как стоит задача сократить максимально стартовое количество документов и процедуру их подачи и оформления, довести наши нормы до европейских.

Единые правила, исключающие коррупционную составляющую и административные проволочки застройщиков с главой какой-то администрации, напрямую самым положительным образом повлияют на приобретателей квартир. Наш Центр, занимается, в том числе и вопросами дольщиков. Так вот, по информации, которую мы получаем, в 80−90% случаев, застройщикам просто не дали доделать до конца свою работу. Причиной долгостроя часто становятся конфликты коррупционного характера между застройщиком и местными чиновниками. А страдают обычные граждане. Госдуме и Совету Федерации президент давно поставил задачу — решить этот вопрос, убрать максимальные препоны, сократить число документов и необходимость сталкиваться с административным ресурсом.

Закон о нашумевшей программе реновации жилищного фонда Москвы, думаю, должен соприкасаться с нормами о единых правилах: один закон другого нарушать не может. Права граждан должны учитываться. А обновление Москвы, на мой взгляд, очень верное своевременное решение.

Первая группа рейтинга

Лидером «Национального рейтинга» в рассматриваемый период стал Константин Полежаев (Белгород). Губернатор Евгений Савченко получил добро от Владимира Путина выдвигаться осенью нынешнего года на новый срок. С учётом того, что Константин Полежаев является прямым ставленником губернатора, для него эти новости являются стратегически важными и, безусловно, положительными. Практически все эксперты не сомневаются, что на выборах победа будет ему обеспечена, что также укрепило позиции мэра Белгорода.

Во время посещения региона Сергеем Степашиным (председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ) и проведённого в рамках визита заседания президиума общественного совета при Минстрое РФ, были даны исключительно позитивные оценки положению дел как в области в целом, так и непосредственно в Белгороде. В частности, Сергей Степашин затрагивал болезненную для многих населённых пунктов проблему расселения аварийного фонда, акцентировав внимание не только на общих позитивных цифрах, но и отметив качество предоставляемого людям жилья. Прекрасное впечатление и на гостя и на самого губернатора произвело посещение одного из белгородских микрорайонов. Всё это эксперты также зачли в пользу мэра.

Среди прочих положительных событий рассматриваемого периода наиболее часто отмечалось состоявшееся открытие детского технопарка «Кванториум», развитие частных детских садов в контексте государственно-частного партнёрства, проводимую работу по внедрению технологии безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, планы по предоставлению дополнительного помещения шахматному отделению ДЮСШ № 4, внимание к благоустройству придомовых территорий. По словам Константина Полежаева, строительство новых школ позволит полностью избавить детей от занятий во вторую смену.

Негативное впечатление произвела несвоевременная реакция властей на неприятный запах, беспокоящий горожан. Как выяснилось, его источником были поля фильтрации местного завода лимонной кислоты «Цитробел». Тем не менее, по всей совокупности экспертных оценок, Константин Полежаев занял в «Национальном рейтинге» первое место.

Стабильны позиции Ивана Кононенко (Салехард). Он является креатурой и членом команды губернатора Дмитрия Кобылкина. Более того, эксперты отмечают связанность их карьер: ранее, когда губернатор был руководителем Пуровского района, Иван Кононенко возглавлял населённые пункты, входящие в состав района. Как «доверенное лицо» нового губернатора, Кононенко продолжил карьеру в окружной столице и демонстрирует высокий уровень лояльности руководителю субъекта. Данный фактор является одним из основных столпов его образа и уровня поддержки у населения.

Позиции в городе Ивана Кононенко весьма устойчивы не только благодаря хорошим контактам с региональным главой. Средний рейтинг одобрения деятельности главы столицы, по информации экспертов, колеблется на уровне 60−65%, что является хорошим показателем, особенно для Салехарда, где отношение к власти традиционно менее доверительное по сравнению с остальными муниципалитетами ЯНАО. Не случайно петиция в интернете об отставке мэра получила ничтожную поддержку. Тема ЖКХ в Салехарде, традиционно, сильная сторона городской администрации. Сказываются новый жилой фонд и высокие финансовые возможности. Между тем, проблемы деревянного фонда продолжают быть головной болью. Данная тема эпизодически даёт негатив в информационное поле.

Городская дума Салехарда имеет в своём составе несколько действительно харизматичных личностей. При этом конфликтов с главой города, в отличие от ряда окружных депутатов, они не демонстрируют, и мэр сохраняет высокий уровень контроля над инициативой парламента.

Внимание экспертов продолжает привлекать строительство в городе самого большого в мире спортивного комплекса, возводимого за полярным кругом. Внедрение одной из управляющих компаний Салехарда метода, позволяющего с помощью мобильных устройств слежения в режиме реального времени контролировать перемещения аварийных бригад, по информации наблюдателей, вызвало некоторое раздражение у рядовых ремонтников. Но повышение оперативности городских ремонтных служб не могло не вызвать одобрения горожан.

Тема дорог после схода снега — за последние годы одна из главных негативных в оценке работы мэра в глазах населения и экспертов. В мае глава города закупил для «Салехарддорстроя» оборудование мини-завода по изготовлению асфальтобетона. Тема разошлась по окружным СМИ и, в случае успешного периода укладки дорог, может позитивно сыграть на образ главы города и в дальнейшем смягчить давнишнюю проблему.

Как обычно экспертные отклики, касающиеся Сергея Собянина (Москва), затрагивают такой широкий спектр проблем, что их все невозможно обозначить в рамках краткого аналитического обзора. Ключевой темой, к которой обращаются эксперты «Национального рейтинга», продолжает оставаться реновация пятиэтажек. По большому счёту, в городе складывается парадоксальная ситуация, когда обнародование планов переселении граждан из малопригодных и даже аварийных квартир в новые вызвала шквал возмущения и противодействие. Среди экспертов «Национального рейтинга» также доминируют критические оценки действий мэрии. Как серьёзнейший провал был расценен проект закона, спешно появившийся из её недр. В проекте, по мнению большинства наблюдателей, наглядно воплотилась идея абсолютно бесправного положения, в котором городские власти желали бы видеть горожан, полное пренебрежение к их правам и интересам. По большому счёту, в истории с этим проектом у московских чиновников на языке оказалось то, что они держали в уме. Другой особенностью ситуации с реновацией является фон глубочайшего недоверия к городским властям, который характерен для существенной части населения, равно как и к значительной части экспертного сообщества. Проявилось это недоверие в вопросе, который потенциально должен был явиться триумфом Сергея Собянина. Встречи взволнованного населения с сотрудниками городских управ, подавляющим большинством аналитиков и участников этих встреч характеризуются как безоговорочный организационный и информационный провал мэрии.

Крайне поспешная и неквалифицированная работа московских властей сделала необходимым вмешательство Владимира Путина, выступившего в защиту прав граждан и потребовавшего «диалога с общественностью». После чего мэрия внесла существенные коррективы в свои действия. Тем не менее, митинг против планов сноса пятиэтажек собрал, по имеющимся данным, около двадцати тысяч участников.

Но при этом Сергей Собянин имеет среди экспертов «Национального рейтинга» достаточно большое число сторонников. В том числе пользуется их поддержкой (пусть и меньшинства) программа реновации, которая качественно преобразит столицу в ближайшие годы и привлечёт в неё гигантские финансовые ресурсы. Достаточно неожиданно для создателей исследования большое и позитивное внимание части экспертов привлекла такая специфичная тема, как переход Москвы к единым правилам строительства. Отмечены также успехи города в развитии информационных технологий, фармацевтической отрасли, продвижении проектов «доступной среды», в том числе на транспорте. Поэтому, несмотря на преобладание критики его действий, Сергей Собянин, утратив первое место, не покинул тройку лидеров «Национального рейтинга».

За отчётный период Ирек Ялалов (Уфа) столкнулся с рядом сложных, в том числе и политических вопросов, большинство из которых он успешно решил. В середине апреля 2017 глава Башкирии в ходе прямого общения с жителями республики покритиковал работу уфимской мэрии. В частности, было указано на то, что в уфимской мэрии слишком увлеклись отстаиванием интересов крупного бизнеса и слишком мало внимания уделяют проблемам уфимцев. Сити-менеджер, как показали дальнейшие события, учёл критику главы Башкирии. Вскоре из мэрии был уволен первый заместитель главы Александр Филиппов (ряд экспертов объясняет его влияние афиллированностью с некоторыми чиновниками в правительстве Республики Башкирия).

Помимо этого, Ирек Ялалов заявил о необходимости сделать работу уфимской мэрии более открытой. В результате в фейсбуке и других социальных сетях теперь можно посмотреть все еженедельные оперативные совещания мэрии, а сам сити-менеджер активно практикует формат прямого общения (стримов) в социальных сетях. В ходе стримов Ирек Ялалов регулярно общается с уфимцами, и обсуждает актуальные проблемы развития города. Такая информационная открытость и доступность руководства администрации, безусловно, подкупает уфимцев. Необходимо отметить, что в конце апреля началась активная работа по ремонту дорог на территории Уфы. Уфимская мэрия инициировала проекты «Карта интерактивных дорог», а также конструктивно отреагировала на инициативу горожан активнее заниматься тротуарами Уфы. Эти проекты можно рассматривать как результат синергии администрации и горожан.

Как вице-президент Союза российских городов Ирек Ялалов в отчётный период отметился рядом интересных и полемичных заявлений. В частности, он заявил о необходимости доработки нормативной базы, позволяющей обеспечить нормальное функционирование придомовых территорий. Помимо этого, уфимский сити-менеджер отметился публичными заявлениями о хроническом недофинансировании мегаполисов современной России. Это свидетельствует о возрастающем политическом влиянии и потенциале выхода на федеральный уровень уфимского сити-менеджера.

Бюджет Уфы на сегодняшний день составляет порядка 23 млрд руб. (для сравнения — бюджет Новосибирска приближается к 50 млрд руб.). Это один из самых невысоких показателей среди мегаполисов современной России. Характерно, что в конце мая 2017 было принято решение о выделении из республиканского бюджета дополнительных средств.

Текущие хозяйственные вопросы, которыми пришлось заниматься уфимскому сити-менеджеру, были решены успешно. Несмотря на высокий уровень паводка в Башкирии этой весной, городским службам удалось минимизировать ущерб. Также следует отметить в качестве позитива начавшийся процесс благоустройства одного из центральных парков Уфы — парка им. И. Якутова. В реализации этой инициативы уфимскому сити-менеджеру удалось заручиться поддержкой ряда крупных промышленных предприятий Уфы и привлечь для этого дополнительные внебюджетные средства.

Айсен Николаев (Якутск) постепенно укрепляет свои позиции в городе и продолжает уверенно входить в группу лидеров исследования. Рост протестной активности в регионе, отмечаемый в последние месяцы, преимущественно направлен на главу субъекта. Что очень важно в создавшейся ситуации, — нет никаких внешних признаков противостояния или трений между Егором Борисовым и мэром. С учётом сопутствующих обстоятельств, такая ситуация представляется многим экспертам необычной. Егор Афанасьевич кажется не только не испытывает неприязни или политической ревности к росту авторитета и влияния молодого политика, но даже готов помогать ему. В частности, он обещал поддержку Айсену Николаеву на предстоящих выборах (мэра Якутска будут избирать 10 сентября нынешнего года). Выступление Егора Борисова против отмены прямого избрания глав муниципальных образований — также на руку мэру: практически ни у кого из экспертов нет сомнений в его победе при всенародном голосовании, а избрание узким кругом муниципальных депутатов теоретически всегда даёт возможность для неожиданной интриги. Создается впечатление, что местные игроки не очень интересуются выборами, исход которых практически предопределён. Многие из них, по сообщениям экспертов, даже планируют помогать кампании Айсена Николаева. Об этом, в частности, заявил Владимир Фёдоров — главный и достаточно серьёзный оппонент нынешнего мэра на выборах 2012 года. По мнению экспертов ЦИК «Рейтинг», рано или поздно должны проснуться федеральные партии, которым необходимо засветиться на единственных прямых выборах главы столицы субъекта РФ, которые состоятся в этом году. Но даже это, скорее всего, не изменит характера предстоящего электорального действа. Насколько прочны политические позиции Айсена Николаева наглядно показали праймериз «Единой России», где за него проголосовали 17 790 человек (86,25% участников).

Мэр Якутска пользуется серьёзным авторитетом не только в «Единой России», где состоит, но и у других политических сил. На днях он встретился с республиканским активом КПРФ, причём инициаторами этой встречи были коммунисты. Пока же Айсен Николаев стартует в гордом одиночестве. Первые его шаги, нацеленные на переизбрание, признаны экспертами вполне удачными. Ими одобрена, в частности, «Народная программа», в рамках которой горожане смогут сами определять пути развития Якутска. Ушедший из большого спорта популярнейший в Якутии борец, двукратный чемпион мира Виктор Лебедев, стал теперь советником мэра, что в рассматриваемый период также укрепило имидж Айсена Николаева. В пользу мэра Якутска говорит и налаженное конструктивное взаимодействие с региональным отделением ОНФ. Начавшийся ремонт дорог в столице Якутии ведётся с учётом мнений горожан, отражённых на городском интернет-портале oneclickyakutsk.ru, и практически совпадает с картой «убитых» дорог, подготовленной «фронтовиками», которые по достоинству это оценили.

В рассматриваемый период высокую оценку получила работа Евгения Арапова (Оренбург). Причём совершенно неожиданно подтвердил её Гринпис России, проводивший исследование по доступу жителей нашей страны к раздельному сбору отходов. В итоге Оренбург вошёл в тройку лучших городов, что само по себе почётно. Но через некоторое время руководитель токсической программы упомянутой организации разразился настоящим панегириком, причём весьма аргументированным, в честь мэра Оренбурга. Всё это, безусловно, оказало соответствующее влияние на экспертов «Национального рейтинга».

Среди испытаний, пережитых Оренбургом, наблюдатели отмечают паводок, во время которого, по доминирующему мнению, городская администрация действовала вполне оперативно и распорядительно. Среди положительной информации — выделение городу без малого ста миллионов рублей в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Проводимый мэрией опрос показал, что наиболее часто жители высказались за благоустройство на эти деньги городской набережной.

Среди проблем, имеющих важное культурно-историческое значение, эксперты называют судьбу лётного училища, расположенного в центре Оренбурга. Именно в нём проходил обучение Юрий Гагарин. Сегодня часть здания находится в муниципальном управлении, часть принадлежит министерству обороны. Именно здесь в прошлом году произошел сильный пожар. Ситуация такова, что у муниципалитета средств на восстановление объекта нет, и он в настоящий момент достаточно быстро приходит в негодность. Кроме того, городские власти не исключают возможности повторного возгорания. Данная ситуация, по мнению экспертов, обративших на неё внимание, безусловно, не может быть решена силами города, но потеря бывшего лётного училища будет невосполнимой потерей и для Оренбурга, и для всей страны.

Среди негативной информации наблюдатели отметили передачу в суд дела бывшего начальника управления жилищной политики муниципалитета, обвиняемого в выделении детям-сиротам и жильцам аварийных домов некачественного жилья. Однако общий вердикт в апреле-мае оказался в пользу Евгения Арапова, и он на несколько ступенек поднялся в «Национальном рейтинге».

Позиции Алексея Ладыкова (Чебоксары) в «Национальном рейтинге» продолжают оставаться стабильными. В рассматриваемый период настоящим триумфом обернулось его участие в заседании Ассоциации городов Поволжья, проходившем в Нижнем Новгороде. Председатель Ассоциации, мэр города Казани Ильсур Метшин, с большим уважением высказался о Чебоксарах, как о городе, который традиционно показывает примеры успешных решений. «Мы услышали результаты мероприятий по охране окружающей среды, которые многим городам и не снились, — заявил мэр Казани. — Мы будем перенимать опыт». Внимание участников заседания привлёк, в частности, современный подход к утилизации отходов производства, ввод в эксплуатацию первого участка складирования полигона ТКО (твердых коммунальных отходов), мусоросортировочного и мусороперегрузочного комплексов. Достижения столицы Чувашии были включены в сборник рекомендаций Минэкономразвития России по лучшим практикам реализации инвестиционных проектов.

Помимо этого, эксперты отметили большой объём начавшихся в городе дорожно-ремонтных работ. На них Чебоксарам выделено 737,4 млн рублей. В нынешнем году в городе планируется отремонтировать 29 км дорожного полотна. Было одобрено требование мэра, максимально широко привлекать к контролю за качеством ремонта общественность и представителей депутатского корпуса. Другой важной деталью, отмеченной наблюдателями, явилось проведение сразу нескольких дорог с твёрдым покрытием в районах Чебоксар, занятых частным сектором.

Болезненным и непростым для большинства городов является практика введения платных парковок. В Чебоксарах данная проблема была весьма смягчена как невысокими, по мнению большинства экспертов, тарифами за парковку, так и тем, что первые полчаса стоянки мэрия запланировала сделать бесплатной.

Отметили эксперты большое внимание, уделяемое Алексеем Ладыковым переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В ближайшее время в Чебоксарах предстоит переселить без малого тысячу квартир. Это уже четвёртый этап программы переселения граждан из аварийного жилья.

В рассматриваемый период Андрей Шохин (Владимир) в «Национальной рейтинге» демонстрировал умеренный восходящий тренд.

При этом пятидесятилетие «Золотого кольца», широко отмечаемое в некоторых городах самого популярного отечественного туристического маршрута, во Владимире осталось практически не замеченным. Но тот факт, что глава городской администрации Андрей Шохин позиции в лидирующей группе рейтинга уверенно сохранил, к туризму имеет непосредственное отношение. Обустройство пешеходного кластера и синхронизация этого процесса с введением в строй разгружающей исторический центр Лыбедской магистрали многие участники прошедшего в мае Владимирского экономического форума, а также журналисты и блогеры, теперь охотно приводят как пример комплексного подхода к развитию городского пространства. Остается добавить, что этот проект стал наглядным примером эффективного взаимодействия городских и областных властей, которые при желании вполне могли бы претендовать на неофициальное и в общем-то виртуальное, но громкое звание «Столицы Золотого Кольца».

Коррупционные скандалы в Хакасии имели громкий федеральный резонанс, как и отставка «из-за нерасторопности» регионального правительства. Но все эти события обошли стороной городские власти. Поэтому даже на таком фоне Николай Булакин (Абакан) сумел подняться в первую группу «Национального рейтинга». Эксперты отмечают, что столица небогатого региона, который не блещет высокими экономическими или финансовыми показателями, содержится хорошо и опрятно. С учётом того, что Николай Булакин возглавляет городскую администрацию с 1995 года, в этом есть его немалая заслуга. Абакан славится, как исключительно зелёный город, с большим количеством парков и зелёных насаждений. В рассматриваемый период мэрия продолжала работать над тем, чтобы закрепить этот почётный статус. Перед городскими службами ставилась задача удвоить количество цветов на городских улицах и площадях. Были дополнительно высажены сотни деревьев и кустарников. Эксперты особо отметили привлечение к озеленению Абакана его жителей. В рамках региональной акции «Фруктовый сад», горожанам предложено разбивать во дворах небольшие фруктовые сады.

Разноречивую реакцию вызвали планы передачи в концессию Сибирской генерирующей компании тепловых сетей и котельных Абакана. У многих жителей, как и у значительной части экспертов, существует вполне понятное хроническое неприятие передачи муниципального имущества в частные руки. Однако в данном случае, в отличие от приватизации, город не потеряет права собственности. В отличие же от договора аренды, концессия подразумевает реконструкцию и развитие сетей и котельных, на что сейчас у города нет ресурсов. Концессионное взаимодействие с частным бизнесом муниципалитетов явление достаточно редкое. Как правило, речь ведётся как раз о приватизациях. В сфере ЖКХ Абакан по имеющейся информации вообще первым из сибирских городов пошёл таким путем. Поэтому у большей части экспертов доминирует осторожный интерес к результатам этого эксперимента.

Виктор САПРЫКА

Социолог, Директор Института приграничного сотрудничества и интеграции (г. Белгород)

В работе мэра города Белгорода Константина Полежаева, безусловно, наблюдается положительная динамика. Позиции мэра довольно сильные. Глава администрации городского округа демонстрирует себя хорошим хозяйственником, реализуются заявленные проекты, которые направлены на воплощение инициатив самих горожан. Открытость муниципальной власти, на мой взгляд, весьма положительно сказывается на отношении людей к Константину Алексеевичу и, соответственно, на его позициях, как градоначальника, так и в целом на деятельности муниципальной власти. Это подтверждается и нашими исследованиями, которые были проведены Институтом приграничного сотрудничества и интеграции в 2017 году. В той или иной степени деятельность местных органов власти удовлетворяет 63,66% респондентов.

Сегодня, при непосредственном участии мэра, формируется Общественная палата города, проводятся экспертные форумы и круглые столы. Используется для обратной связи с горожанами такая новая и важная форма как онлайн-проект «Активный горожанин», который позволяет непосредственно каждому белгородцу участвовать в управлении городом. Запуск такой системы обратной связи позволил администрации города наиболее оперативно реагировать на проблемы горожан. И конечно, фактор развития гражданского общества и развития общественного сектора — важные показатели общественной поддержки мэра и наличия у него стратегии развития. У Полежаева есть «аккаунт» в социальных сетях и он комментирует некоторые вопросы в общественных «пабликах».

В последние месяцы набирает ход развитие транспортной инфраструктуры. Недавно жителям Белгорода была предложена новая маршрутная сеть, ход работ по ремонту дорог можно отслеживать на специальной карте в «Активном горожанине». Таким образом, можно констатировать, что в целом ситуация в городе благоприятна. Белгород — достаточно комфортен для проживания.

Упрочняют позиции Полежаева и хорошие деловые отношения с главой региона Евгением Савченко, который, судя по всему, получил карт-бланш из Москвы на предстоящие выборы губернатора Белгородской области. Между областью и городом разногласий не наблюдается, руководство поддерживает Полежаева, видна совместная конструктивная работа. Поддержка губернатором глав муниципальных образований Белгородской области, вообще, весьма положительный для состояния дел на местах и для жителей фактор. Само население, согласно нашим исследованиям, в целом низко оценивает возможности собственных инструментов развития муниципалитета. Респонденты считают, что комплексное и устойчивое развитие города должно основываться на программах развития муниципалитета (7,21%), стратегии развития муниципального района (8,41%). В тоже время считают, что муниципалитет должен руководствоваться стратегией регионального уровня (38,14%), федеральной стратегией развития России (30,93%). При этом, согласно опросам, большинство жителей Белгорода не рассматривают вопрос о перемене места жительства, что отражает удовлетворённость в целом положением дел в городе.

Георгий БОВТ

Политолог, историк. Главный редактор журнала «Русский мир»

Первый эффект от идеи реновации Московского жилья был смешанный, потому что-то, как эта инициатива выглядела в начале, она многих напугала. Но в результате коррекции и исправлений, которые были внесены, программа будет иметь определенный успех. Эффект зависит также от информационно-пропагандистского сопровождения, потому что даже успешное событие можно подать по-разному. Мэр Москвы Сергей Собянин оперативно предпринял ряд шагов для исправления варианта законопроекта, принятого Госдумой в первом чтении — то, что было озвучено и внесено в качестве поправок, думаю, успокоит многих москвичей. И второй эффективный шаг — это законопроект, который приняла Мосгордума, не дожидаясь принятия закона, который рассматривается в Госдуме. Конечно, сделано это было в некоторой спешке, но в данном случае она оправдана. И думаю, это тоже многих успокоит. Настолько, что можно предположить, что в своей предвыборной кампании эту программу ещё использует и президент России Владимир Путин, уже не в московском масштабе, а во всероссийском.

Конечно, на фоне реновации другие проблемы Москвы не померкли. Не все же живут в пятиэтажках. Это транспорт и переукладка плитки, сужение дорог, платные парковки, их отсутствие. Но, считаю, что на всём этом фоне, если бы сейчас были выборы, Собянин собрал голосов бы не меньше, чем в итоге прошлой своей кампании. Кстати, среди правящей элиты, начинание с реновацией, наверняка, послужило упрочнению рейтинга Собянина. Там действуют иные расклады: влиятельность, умение пробивает свою повестку, достать деньги. Кстати, Собянин поступил с деньгами правильно. Вместо того, что их бы реквизировали в пользу бедных регионов, он обеспечил их оставление в Москве. С точки зрения руководителя региона — это грамотный ход. Безотносительно ко всему тому, что такое реновация.

Елена РУМЯНЦЕВА

Экономист, руководитель Центра экономической политики и бизнеса. Проректор Государственной академии строительства и ЖКК России (2002−2004 гг.)

Утверждение правительством Москвы правил землепользования и застройки (ПЗЗ) можно комментировать в разных аспектах — архитектурной концепции, перспектив развития экономики на основе грамотных градостроительных решений, в т.ч. туризма, но и проблемы коррупции, а также комфортности проживания людей. Понятно, что возможности уже сформированной по застройке Москвы ограничены, а желания коммерсантов противопоставить свои «очень значимые» интересы от точечной застройки «мало значимым» интересам жителей кварталов точечного строительства безграничны. До принятия ПЗЗ действия таких активных, а, может, и привилегированных застройщиков, постоянно инициирующих всё новые и новые, значимые только для них, строительные проекты мало что на практике связывало, хотя действовали многие документы в защиту прав жителей. Но эти документы, вероятно, не имели ценности, скрупулезно не исполнялись на практике, видимо, по причине своей разобщённости, но и формирования негласных условий работы в связи с коррупцией в системах управления. Проектировщики, возводя, например, свои многоэтажные жилые здания, добивались получения сверхприбыли из-за несоблюдения ими нормативов обеспечения уплотняемых новыми жителями кварталов местами в детских садах (их дефицит был преодолен в среднем по Москве к 2015 г., судя по отчётным данным), в школах, поликлиниках, и что важно — машиноместами. По нормативам, принятым до ПЗЗ, на 1 новую квартиру должно было бы приходиться при любом новом строительстве жилых комплексов 1,5−2 машиноместа. А реально их проектировалось в несколько раз меньше. Отсюда — многочисленные проблемы с местами в гаражах-стоянках для машин в городе и местами паркования автомобилей в общественных территориях. При этом до сих пор отсутствуют, к сожалению, точные данные (в их реальной, ничем не искаженной динамике) об обеспеченности жителей каждого из 125-ти районов и 21-го поселения объектами инфраструктуры (по каждому значимому объекту). Ни жители города, ни аналитики не имеют пока доступа к этим данным, чтобы проверить и проанализировать цифры по комфортности проживания в том или ином районе, поселении города и их изменениям, и при необходимости — воспрепятствовать всеми легитимными способами их ухудшению. Недостаток объектов инфраструктуры, как известно, не только ухудшает уровень жизни в конкретном районе (а районы Москвы развиты, к сожалению, очень неравномерно), но и снижает безопасность пребывания в нём. Например, московский район Гольяново в 2014 г. занял третье место в рейтинге самых опасных мест планеты по версии американского издания The Huffington Post. По сводкам ГУВД Москвы, этот район лидирует по уровню преступности в городе. По мнению большинства экспертов, чем больше плотность заселения района с недостатками обеспечения объектами инфраструктуры (хотя нормативы действовали и до ПЗЗ, но, по факту, скрупулезно не соблюдались), тем больше там криминала. Прозрачность и чёткость регламентации — это, наверно, главные на сегодня отправные точки противодействия коррупции, которая, как правило, педалирует на неведении, по сути, бесправных своих жертв. Коррупция в российском строительстве не виртуальна, а визуальна и очевидна, поскольку объекты неправомерного строительства остаются на многие годы, а какие-то важные строительные проекты даже не проектируются. Как официально представляется на сайте мэра Москвы, 83% площади Москвы в старых границах города принятые ПЗЗ относят к сохраняемым территориям, главным подходом которых закладывается сохранение параметров существующей жилой застройки, природных территорий. Поэтому принятие данного документа — важный этап выстраивания отношений участников градостроительной деятельности, куда относятся и все жители Москвы, на более комфортном для всех сторон — прозрачном и чётком — уровне. И было бы ценно для интересов проживания в городе, чтобы важные статистические данные, сопровождающие строительную деятельность по новым Правилам, были бы открыто представлены и менялись бы в соответствии с проведенными изменениями, были бы максимально точными, способствовали бы неукоснительному соблюдению нормативов градостроительного проектирования, а также стандартизации условий проживания в одном городе.

Владимир БЕЛЯЕВ

Академик Российской Академии политических наук, член Госсовета при президенте Республики Татарстан (1991−1993 гг.)

Банковский кризис в Татарстане напрямую дискредитирует фигуру мэра Казани Ильсура Раисовича Метшина. Рейтинг его явно снизился. Но при этом как в целом республике, так и в Казани, в частности, ситуация устойчивая. Вроде бы, создаётся фонд, при котором есть земли и должны появиться деньги для выплаты компенсаций. Однако неизвестно, когда эти деньги материализуются. А из бюджета денег людям выдавать явно не собираются. Но, хотя рейтинг Метшина и упал, позиции его в общем стабильны, так как они в нашем случае зависят от президента Татарстана, с которым у мэра Казани отличные отношения. Напомню, что мы — единственный субъект федерации, где ни разу не было выборов мэров. Глав города назначает президент. Точно такой же чётко подчинённый городской парламент, который состоит из большинства, представленного Единой Россией. Впрочем, и немногочисленные представители КПРФ голосуют в унисон со всеми решениями партии власти. При всём том власть пытается демонстрировать деятельность по борьбе с коррупцией, но не системную, к сожалению, а местечковую — самые вопиющие случаи. О чём свидетельствует недавний арест Надыра Хайрулина — руководителя фракции ЕР казанской городской Думы. Хотя, надо бы делать такую работу не для того, чтобы наращивать рейтинги. Да и этот арест не сможет кинуть тень на мэра в силу тефлонового эффекта. Всё в Татарстане — в руках президента. А совместная работа мэра и президента, представленная тремя функциями, хорошо налажена: выбить деньги из Москвы (настолько навыбивали — что уже имеем гигантские долги), освоить их (в том числе частично это идёт и на нужды населения, по крайней мере, там, где это видно) и третье — отчитаться перед Москвой.

Николай ЕВДОКИМОВ

Политолог, доцент кафедры политологии, социологии и философии Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Республики Башкирия

Весна оказалась непростой для уфимского сити-менеджера И. Ялалова. В мэрии произошли существенные кадровые перестановки, но, в целом, городская администрация справилась с основными текущими задачами. Серьёзное информационное давление на мэра города не привело к дезорганизации работы городских служб, хотя первоначально казалось, что для этого есть предпосылки.

Напомню, что зимой 2016−2017 городская власть и персонально И. Ялалов подверглись серьёзной критике за неспособность справиться со снежными заносами. Хотя такая ситуация не является экстраординарной и типична для многих городов (Омск, Новосибирск, Нижний Новгород, Пермь и другие), тем не менее, в Уфе сработал «эффект накопления», связанный с тем, что подобная ситуация была и в предыдущие годы. Причины снежного коллапса и серьёзного информационного внимания к нему две: субъективная — связана с неудачным информационным сопровождением работы мэрии; объективная — расходы на инфраструктуру мегаполисов существенно уменьшились, и у уфимской администрации нет финансовых возможностей справиться с кризисной ситуацией самостоятельно.

Следствием кризисной ситуации стала замена ряда заместителей главы администрации Уфы. Это неизбежно породило множество слухов. В условиях непубличного регионального процесса, СМИ и заинтересованные лица пытались угадать развитие политических событий не по прямым, а по косвенным факторам. Нехватка средств в городском бюджете стала поводом для достаточно жёсткой пикировки И. Ялалова с региональным министром финансов Р. Субханкуловой. Несмотря на то, что элементы дискуссии и даже использование острой риторики между чиновниками являются нормальным, рабочим процессом, это породило новую волну слухов о якобы, имеющих место быть, трениях между руководителем Уфы и региональной властью.

Так или иначе, после произведённых перестановок ситуация изменилась в лучшую сторону. Характерным примером является паводковая ситуация: благодаря превентивным мерам, администрации Уфы удалось успешно справиться с высоким уровнем рек и избежать серьёзных социальных последствий подтопления ряда улиц в столице республики (по причине снежной зимы подъём уровня рек был выше среднегодовых значений). Более эффективной следует признать и информационную политику городской администрации: внедряется практика трансляции в социальных сетях еженедельных оперативок мэра, регулярно стали проводиться он-лайн пресс-конференции И. Ялалова, что можно расценивать как стремление к повышению открытости городской власти.

Тем не менее, ряд проблем по-прежнему остаются актуальными. Пожалуй, основная среди них — развитие инфраструктуры города, особенно в Северной части, которая в последние несколько лет была «забыта» уфимской властью. Нехватка финансовых средств в городском бюджете не позволяет в полной мере решить проблему качества дорожного покрытия. Хотя работа в этом направлении ведётся, активно проводится «ямочный» ремонт, но уфимцы продолжают предъявлять претензии к качеству дорог в отдельных районах города. Требуется направить усилия на решение транспортного вопроса. И. Ялалов неоднократно заявлял о том, что в Уфе будет создан единый перевозчик, однако, пока вопрос ждёт своего решения.

Общая оценка действий городской администрации свидетельствует о том, что информационно-политический кризис, пик которого пришёлся на первые месяцы 2017 года, остался позади, и у уфимской власти есть возможность сконцентрировать усилия на решении проблем городского хозяйства.

Шамиль ВАЛЕЕВ

Публицист, директор ИА «Медиакорсеть», пресс-секретарь АНК «Башнефть» (2009−10 гг.), главный редактор госинформагентства «Башинформ» (2010−16 гг.)

После трудной зимы 2016−2017 года, когда фамилию мэра башкирской столицы Ирека Ялалова не выучил только ленивый уфимец, произошёл информационный прорыв — выход мэра Ялалова на публику. Ранее мэр Уфы не допускался до широкой аудитории, запрет был наложен директивным путём по инициативе крайне ревнивого и не очень уверенного в себе главы Башкирии Рустэма Хамитова. И вдруг Уфа услышала своего мэра: после обширного интервью интернет-изданиям, а также прямым линиям, трансляциям через Фейсбук, его даже разок показали по местному филиалу ВГТРК. Публика узнала, что столица региона, поставщик 70 процентов денег в региональную казну, была «подсушена» в течение нескольких лет в финансовом плане. Поняла, что это тактика Хамитова — сделать так, чтобы Ялалов «сам приполз» за деньгами в Минфин. Региональные же власти не давали мэру работать не только в финансовом, но и административном плане. Напрямую от региональных властей был назначен человек, понятный лично Хамитову — Александр Филиппов в качестве первого вице-мэра, курирующего градостроительный блок. Сложилась ситуация изнурительного «двухмэрья», когда для горожан мэром был Ялалов, а для крупного бизнеса и девелоперов — Филиппов. Региональный центр предпринял попытку убрать Ялалова с позиции главы башкирской столицы путём «повышения» до регионального вице-премьера. Здесь это означает верную политическую смерть — никто и не вспомнит ни одной фамилии вице-премьера, у которых штат — семь человек, 300−600 подписей в день, каждая из которых светит сроком за «нецелевое». Из «вициков» у нас никто, как правило, в регионе не вырастает. Ялалов, которого склоняли уйти на «повышение», судя по всему, воспротивился и, более того, прогнал со своего изголовья «сиделку» от Хамитова — Филиппова. Так внезапно у главы Уфы появилась политическая субъектность, образовался новый центр силы. Сам не ожидая того, Ялалов стал «рок-звездой», узнаваемым в регионе человеком. Ялалову подковёрными путями не давали развернуться даже на своём посту, дабы он не составил конкуренцию главе Башкирии, который истощил башкирскую исполнительную власть, сея мнительность, неопределённость, занудство и избегая трудных решений. Чиновники в Башкирии устали от желчных популистских выволочек Хамитова, который регулярно унижает своих подчинённых недоверием и профессорским ворчанием на оперативках. На фоне беспросветной чиновничьей болтовни «хамитовского времени», Ялалов человек редкий. Он создал некую определённость. По моим ощущениям, и Горсовет, и мэрия консолидировались вокруг мэра, а администрация главы региона пребывает в некоторой растерянности, не зная, что делать с юридически неподвластным, неназначаемым мэром. И этот «геморрой» они создали себе сами. Ялалов — прирождённый мэр, пока без губернаторских амбиций, крепкий хозяйственник, который тридцать лет в теме городского хозяйства, его «боевым крещением» была фенольная катастрофа 1990 года, когда толпа ломала дверь в Уфимском горисполкоме.

В любом субъекте РФ есть заложенный ресурсный конфликт между столичным мэром и региональной властью. Башкирия из-за своей гражданской незрелости, до сих пор переживает эту «детскую болезнь» девяностых. Но, думаю, если бы Ялалова не «ковыряли», не мешали работать, ему бы и в голову не пришло себя обозначить: его актуализировало хроническое предательство и подставы со стороны региональных властей. Властная импотенция на региональном уровне вызвала к жизни новый центр силы, который сложно не замечать. Сегодня ситуация подвешенная. Сейчас Хамитов изводит Ялалова проверками — из Минфина, в частности. Гонцы из Дома республики окучивают депутатов Горсовета на тему проголосовать против мэра. Однако внешне разногласий нет. Федеральная власть, видимо, отправила сигнал главе республики и мэру Уфы — избегать вывода конфликта в «паблик», иначе обоим не поздоровится. Этого и нет. Но, продолжая обескровливать финансово город, власти вредят горожанам. Хочется вспомнить башкирскую народную мудрость — чтобы убить блоху, не обязательно сжигать весь тулуп. В рамках борьбы с мэром и его осаживанием, созданием ситуации, когда он приползёт за очередными деньгами, городом же и заработанными, реально деградирует инфраструктура и ухудшается качество жизни уфимцев. Это создаёт дискомфорт миллиону уфимцев, который и пытались перенести на Ялалова, который, видимо, чётко осознает, что должность мэра — это должность камикадзе и бояться ему уже поздно.

Лёма ГУДАЕВ

Заместитель министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации

Мэр города Грозный Муслим Хучиев — яркий пример успешного градоначальника. И не только в пределах Чеченской республики, но, думаю, и на всём пространстве Российской Федерации. Хозяйственник, имеющий и политический вес. Тому пример его включение в обновлённый состав Совета по местному самоуправлению при президенте РФ. На протяжении ряда лет он занимает места в первой десятке различных рейтингов — это показатель его активности и успешности. И сам по себе город Грозный, который возродился из руин — это яркий пример грамотного чёткого планирования и администрирования. Следует отметить, что на всех самых важных этапах этого становления столицы Чеченской республики стоял Муслим Хучиев, проявив себя политически и экономически грамотным подкованным мэром. Главные его черты, которые хочется отметить: целеустремленность и внимание к нуждам города.

Татьяна АРТЁМОВА

Социолог, председатель регионального отделения общероссийской общественной государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» (г.Калуга)

К сожалению, очень рано ушёл предыдущий мэр Калуги Константин Викторович Баранов. После него нынешнему градоначальнику Константину Горобцову осталось много хороших начинаний и проектов. Баранова запомнили по появлению уличных тренажёрных комплексов во дворах жилых домов, благоустройству детских площадок, скверов, парков. Активно начал развиваться такой район города как правый берег — Правгород — там и сейчас идёт активное строительство жилья, школ, детских садов. Большое внимание уделялось сохранению исторического наследия. Обновилась часть команды главы города, появились толковые люди, например, в управлении образования был поставлен сильный руководитель. Но до конца Баранов команду не успел сформировать. Сейчас бывший его зам Горобцов Константин Михайлович запущенные программы продолжает. Однако в целом никак себя не проявляет. Но не продолжает формировать команду. Поэтому авторский стиль Горобцова оценивать ещё рано. Население его не знает — так как он не калужанин. Очень сложно сформировать мнение. Но на контрасте с предыдущим руководителем, всё-таки оптимизм от новой фигуры пока сдержанный. Баранов начал капитальный ремонт домов, навёл порядок с управляющими компаниями, по тарифам держал ситуацию. А Горобцов пока отметился тем, что из центра города, не посоветовавшись с жителями, вынес продовольственный рынок в отдалённый район на окраину, которую называют «за Черёмушки». Многие неоднозначно это восприняли, потеряв привычное место покупок, а некоторые и рабочие места. Может так совпало, но центральные улицы превратились в сплошные платные стоянки. Конечно, люди пока еще присматриваются к мэру. Так как губернатор Калужской области Артамонов Анатолий Дмитриевич давно руководит регионом и именно он отвечает за кадровые решения. Поэтому люди как-то больше сориентированы на его команду и придерживаются такой установки: раз губернатор поставил — значит должно быть нормально. Потому и сдержанный, и пока ещё оптимизм.

Игорь ВАСИЛЬЕВ

Историк, член Союза российских писателей (г. Краснодар)

Сегодня преобладают тенденции развития городского хозяйства Краснодара, которые берут начало при предыдущем мэре Краснодара Владимире Лазаревиче Евланове. Евгений Алексеевич Первышов ещё слишком недолго занимает эту должность. Новый мэр предпринимает ряд действий, чтобы развить положительные тенденции и купировать отрицательные — в сфере градостроительства. Вместе с тем в Краснодаре можно отметить положительный инвестиционный климат. Кто бы что ни говорил — Краснодар один из лучших в России по привлекательности для инвесторов город. Развитие культуры в городе также стоит отметить — библиотеки, музеи, публичные мероприятия. Краснодарцы восприняли приход нового мэра со сдержанным оптимизмом. Но то, что Первышов поддерживает комплиментарные отношения с региональной властью, несомненно даёт положительный эффект его имиджу, в том числе и в глазах общественности.

Марина ШИШКИНА

Журналист, социолог, политический и общественный деятель. Председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Санкт-Петербурге

Георгий Сергеевич Полтавченко по-прежнему придерживается непубличных позиций. Также по-прежнему в городе остаётся в тени кадровая политика: где-то там уходят вице-губернаторы, на их места приходят новые без каких либо разъяснений обществу — почему меняются чиновники. Между тем, этот «губернаторий» Георгия Сергеевича — один из самых текущих. Такой частой смены кадров я не помню ни у одного российского губернатора. Может быть это связано с человеческими чертами и влиянием каких-то групп на руководителя? Возможно. Но объяснить текучку кадров, за которой, по большому счёту, уже все перестали следить, очень сложно. А ситуация эта не очень хорошая для любого города. Между тем создаётся ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», а любая монополизация губительная для экономики. В этом плане нет рынка, нет свободной конкуренции. Вообще наш город этим отличается: здесь более 80 государственных унитарных предприятий. Такого нет ни в одном крупном городе страны. На ближайшем заседании Законодательного собрания будет поставлен вопрос на эту тему — о невыполнении решений арбитражного суда по огосударствлению ГУПов. На текущую ситуацию, конечно, влияли и ключевые события, вокруг которых формируется общественное мнение. Это Исаакий, в первую очередь, передача собора Русской православной церкви, второе — объединение двух публичных национальных библиотек, и третье: возможное закрытие Пулковской обсерватории вплоть до прекращения деятельности. Это три ключевые точки, вокруг которых очень сильно выкристаллизовалось общественное мнение. Поэтому губернатор в этой ситуации как бы вынужден каким-то образом реагировать. Поэтому впервые он тихонечко сказал, что вопрос решён, а потом, правда, было сказано, что «не совсем решён». И сейчас фактически идёт проверка на прочность губернаторского кресла в связи с вышеперечисленными событиями.

Илдус ЯРУЛИН

Политолог, директор Института социально-политических технологий и коммуникаций Тихоокеанского государственного университета, руководитель Хабаровского краевого отделения Российского общества политологов (РОП)

Однозначно оценить ситуацию вокруг мэра Хабаровска Александра Николаевича Соколова нельзя. Ещё полтора года назад его позиции казались несокрушимыми и незыблемыми. Но в последнее время, особенно начиная с периода выборов в Госдуму, что-то меняется. Александр Николаевич вроде собирался и был намерен участвовать в праймериз Единой России, но потом резко снялся, после визита в Москву. Что-то произошло. И невхождение в Совет по местному самоуправлению при президенте РФ и другие подобные структуры, где он ранее был одной из ключевых фигур, несомненно, бьют по имиджу Соколова. Среди местных элит пошли разговоры, что время Соколова ушло. Впрочем, я не стал бы пока его сбрасывать со счетов. Это один из немногих мэров в России, который почти 30 лет профессионально занимается деятельностью, связанной с развитием города — начиная с должности секретаря горкома еще в Советском Союзе, и потом — будучи руководителем крупных предприятий. Это тот хозяйственник, который став во главе города, действительно, многие вещи вытянул. Он пришёл к власти практически одновременно с экс-губернатором Виктором Ивановичем Ишаевым, когда Хабаровск находился в весьма критической ситуации — замерзал, были и другие коммунальные проблемы. Соколов сумел эти проблемы решить. Значимые решения в городе без Соколова и сейчас не принимаются. Он пользуется уважением у руководителей префектур приграничных территорий — Китая и Японии, которые считают его очень серьёзным человеком, под гарантии которого могли бы инвестировать. Но проявившиеся в последнее время тенденции негативного характера позволяют усомниться в его дальнейшем будущем. Негативно на позициях Соколова сказалась давняя история со строительством водопровода для подачи в город более чистой, нежели в Амуре воды по программе «Чистая вода», закончившаяся недавно арестом главы Водоканала Владимира Стеблевского. Хотя проект продвигался и как партийный — от Единой России, и деньги большие были освоены, закуплено немецкое оборудование по дополнительной очистке, город так и не получил обещанной чистой воды. Недавно прошли довыборы в Гордуму — представитель от Единой России избраться туда не смог, а прошёл от условной оппозиции — самовыдвиженец. То есть Александр Николаевич эти вопросы, получается, уже не регулирует. Сказывается и возраст Соколова. По всем параметрам он начинает не вписываться в наметившийся тренд — сейчас президент старается назначать молодых руководителей, с новой политической командой, с новой историей. А новый заместитель Соколова — Сергей Кравчук авторитетом особым в городе не пользуется. Есть определённые конфликты и в области бизнес-интересов. Складываются и далеко не радужные, хотя всё-таки внешне рабочие отношения с полпредом ДФО Юрием Трутневым. Предприниматели, не связанные с интересами Соколова и его окружения (а многие местные бизнесмены не входят в этот круг), напрямую идут с жалобами к Трутневу, который, в свою очередь, сверху продвигает свою волю и свою кадровую политику. Это приводит к вытеснению финансовых и предпринимательских структур, аффилированных с Соколовым, что тоже подрывает его позиции в городе. Более того, ходят слухи, что главный федеральный инспектор по Хабаровскому краю и есть та кандидатура, которая готовится на место Александра Николаевича Соколова. Похоже, действующий мэр Хабаровска в новую систему не вписывается. Однако представить Хабаровск без его бессменного мэра пока очень трудно.

Денис ДУБЕНКОВ

Политолог, политтехнолог, руководитель аналитического отдела ЗАО «Клуб «Новое сословие» (г. Иркутск).

В апреле-мае текущего года для мэра Иркутска Дмитрия Бердникова серия отставок в городской администрации стала одной из главных тем. Целая обойма руководителей среднего и высшего звена покинула мэрию областного центра. Часть из них была уволена за неэффективную работу как, например, начальник департамента дорожной деятельности Михаил Малыхин и начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда Сергей Фоминых. Другая группа управленцев, согласно комментарию пресс-службы мэрии, ушла по собственному желанию. Очевидно, что мэр Иркутска взял курс на обновление управленческой команды. Обращает на себя внимание и тот факт, что Дмитрий Бердников расстался со своими заместителями Русланом Кимом и Иваном Носковым. На их счету не было отмечено серьёзных достижений в вверенных им направлениях. В то же время, общественным мнением Иркутска они воспринимались негативно, как представители команды экс-главы региона Сергея Ерощенко, проигравшего на выборах губернатора Приангарья в 2015 году. Другой важной темой для иркутского мэра остаётся противостояние с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. На сегодня Бердников и Левченко — это ключевые игроки на политическом поле Иркутской области, которые втянулись в досрочную борьбу за губернаторский пост. Как результат, в последние месяцы в регионе развернулась активная информационная война между командами мэра Иркутска и губернатора Приангарья. Ситуация подогревается информацией из разных источников, о том, что президент страны Владимир Путин на фоне ряда существенных проблем в регионе (масштабные лесные пожары, фактический срыв программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в ряде территорий, коррупционные скандалы в муниципалитетах) может отправить в отставку иркутского губернатора в связи с утратой доверия. В случае реализации такого сценария встанет вопрос о персоне нового губернатора. По сложившейся традиции мэр столицы региона рассматривается Кремлём в качестве одного из наиболее вероятных претендентов на пост губернатора. В этом смысле лояльный Кремлю Дмитрий Бердников, достаточно успешно возглавляющий областной центр, может стать кандидатом, которого федеральный центр назначит врио до предстоящих выборов главы региона. Однако инициатива Сергея Левченко о проведении в области, одновременно с выборами президента России, референдума о законодательном закреплении прямых выборов мэров городов и районов региона, включая мэра Иркутска, может заставить Кремль опереться на действующего губернатора, который таким образом сможет решить поставленную в АП задачу по обеспечению в Приангарье явки избирателей в 70% на выборах главы государства в 2018 году.

Евгений ПЕТРОВ

Главный редактор сетевого издания «Мой город — Чебоксары», региональный спецкор «Российской газеты» (г. Чебоксары)

Глава города Чебоксары Алексей Олегович Ладыков зарекомендовал себя именно как человек реальных дел. Он берёт на себя ответственность и выполняет обещания. При этом он не боится разговаривать с горожанами, традиционно встречается с жителями Чебоксар лицом к лицу, умеет держать удар, умеет слышать и решать проблемы тех, кто на такие встречи с чиновниками приходит. Поэтому работу мэра большинство горожан оценивают положительно. Многие говорят, что Ладыков — это большая удача и находка для Чебоксар. На него возлагают надежду не только простые люди, но и муниципальные депутаты. По общему признанию, Ладыков позитивный и деятельный человек. При этом он не боится отстаивать свою точку зрения перед республиканскими чиновниками, например, когда возникает конфликт интересов при распределении денег, согласовании регламентов. И республиканским властям приходится считаться. А вообще диалог с местными элитами Ладыков ведёт конструктивно. Считаю, что Ладыков — эффективный сити-менеджер. Очередным подтверждением тому является своевременно проведённые конкурсные процедуры по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги», в котором участвуют Чебоксары. Определены подрядчики, выделены деньги, и дороги уже ремонтируют, не дожидаясь, как в некоторых регионах, ноября. Достаточно своевременно реализуется программа «Формирование современной городской среды», на которую Чебоксарам выделяют 130 млн из федерального бюджета. Всё это наглядно подтверждает компетентность и рачительность сити-менеджера Чебоксар.

Юрий БОРИСОВ

Политолог, член Общественной палаты города Владимира

Город Владимир за последнее время довольно часто попадал в федеральные СМИ с резонансными темами. Справедливости ради надо отметить, что во многом повестка, привлекающая внимание столичных журналистов и блогеров, не имеет прямого отношения к событиям в «регионе-33», а привнесена извне. В частности, ажиотаж вокруг приезда оппозиционера Алексея Навального и связанного с этим информационного повода прошёл, оставив лишь небольшой медиашлейф. При этом, говоря на модную тему взаимоотношения «отцов и детей», нельзя не обратить внимания на достаточно долгую паузу с назначением постоянного руководителя управления по делам молодежи горадминистрации.

В целом, ситуация с текущими вопросами городской жизни остаётся устойчивой и управляемой. Участие во Владимирском экономическом форуме, презентация дальнейшего расширения пешеходной зоны в центре города и программы благоустройства дворов в рамках проекта «Городская среда», выпуск муниципальной газеты 100-тысячным тиражом, высказанная поддержка действующему руководству АО «Владимирпассажиртранс», гибкая реакция на запросы граждан, выразившаяся в оперативном возобновлении подачи тепла в соцучреждения во время неожиданного майского похолодания и текущем ремонте дорог — это то, что можно записать в актив Андрею Шохину.

Из главных ожидаемых событий можно смело назвать завершение «стройки века». Уже через несколько недель во Владимире будет введён финальный участок дороги — Лыбедской магистрали (или Александро-Невского проспекта), которая призвана разгрузить центр города от автомобилей и снизить негативное влияние транспорта на объекты культурного наследия. Ввод данного объекта — безусловный успех кооперации усилий команды губернатора Светланы Орловой и городской власти.

Елена ХАРО

Журналист, руководитель сообщества «Travel Russia»

Совокупное экспертное мнение популярных тревел-блогеров во всем мире становится признанным критерием оценки. Например, именно такие методики используют аналитики Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) при составлении «Туристического барометра», определяющего состояние туриндустрии различных стран и территорий. И если применять подобною методику в России, то именно Владимир окажется одним из тех городов, где это будет безусловно оправданным.

Результаты работы руководителя муниципалитета Андрея Шохина видны, что называется, невооруженным глазом и обустройство центра города, создание там особого культурного пространства не остается незамеченным. Положительных оценок этой работы в социальных сетях и блогосфере все больше, причем фотографии новых и старых памятников и описание походов в местные кафе размещают в сети не только признанные авторитеты с сотнями тысяч подписчиков, но и рядовые пользователи блогосферы, что очень показательно и важно.

Разумеется, не туризмом единым живет один из самых красивых городов нашей страны. Но подобная, пусть и сугубо эмоциональная оценка в год пятидесятилетия «Золотого Кольца» и с учетом перестройки турпотока на внутренние направления выглядит весьма символично.

Даниэль АРАКЕЛЯН

Журналист, политолог. Член Общественной палаты города Ставрополя. Руководитель редакции краевого телеканала «Своё ТВ»

Для Андрея Джатдоева 2017 год начался хорошо и даже триумфально. После долгого перерыва Ставрополь был признан самым благоустроенным городом в России. Подобный успех вне всякого сомнения поднял реноме сити-менеджера на федеральный уровень. Однако это принесло и ряд проблем. Жители города и экспертное сообщество стали более внимательно относиться к проблемам краевой столицы, а известные всей стране блогеры стали писать о городе критические заметки. Ярким и резонансным оказался скандал с приездом известного блогера Ильи Варламова. Его привлёк статус самого благоустроенного города России, с одной стороны, и проблемы сверхплотной застройки новых спальных районов Ставрополя — с другой. На Варламова дважды напали, облили зелёнкой и повредили аппаратуру, что и стало информационной повесткой федеральных СМИ, а также причиной огромного количества критических высказываний пользователей социальных сетей. Приезд Варламова и, мягко говоря, холодный приём сильно ударил по Джатдоеву и его главному аргументу в пользу своей эффективности — статусу Ставрополя, как самого благоустроенного города страны. Однако, влияние на мнение жителей города и экспертного сообщества в большей степени оказывают другие проблемы. В частности, проблема платных парковок. Их появление перед важными социальными объектами города и постоянные технические проблемы аппаратов для оплаты раздражают горожан. Второй стороной медали этой проблемы стали эвакуаторы. Их рвение зачастую приводит к конфликтам с автовладельцами. Пересмотр маршрутной сети городского общественного транспорта — ещё одна проблема, которой решил заняться сити-менеджер. Решение упразднить часть троллейбусных маршрутов и сконцентрировать имеющийся парк электрического общественного транспорта на маршрутах в центре города вызвало опасение, что таким образом городские власти хотят избавиться от убыточного актива. В ситуацию пришлось вмешаться членам краевой Общественной палаты. Взаимодействие руководителя города с краевой властью складывается сложно. Он сумел убедить управленческую команду губернатора Владимирова в своей исключительной лояльности и эффективности при решении специальных, в том числе, электоральных задач. Если главы городов КМВ долго держали нейтралитет или ориентировались на полпреда, то Джатдоев был первым из крупных муниципальных руководителей, кто «признал» нового губернатора. Отношения с краем на этом фоне складывались успешно. А затем об обязательствах из числа ранее взятых Джатдоеву напомнил А.В. Уткин, который в 2014−15гг. вернулся в публичную краевую власть, и это внесло некую напряжённость и нервозность в отношения столичного мэра и губернатора. Как утверждают некоторые эксперты, губернатор больше не считает Джатдоева единомышленником. Возможным бенефициаром разлада считают зампредседателя краевого правительства и по совместительству министра экономического развития Андрея Мургу, которому интересен контроль над Ставрополем, для чего он готов переехать из кабинета на площади Ленина в кабинет на улице Карла Маркса, где расположено руководство города. Однако, говорить об окончательной сдаче своих позиций Андреем Хасановичем Джатдоевым не приходится. В его активе традиционно сильные стороны — умение достигать высоких результатов в сложных условиях недостаточного финансирования и способность выстраивать горизонтальные связи. Не так давно внедрена система обратной связи с горожанами посредством специального электронного приложения, ведётся масштабный ремонт дорог и работы по озеленению Ставрополя.

Алексей АРБУЗОВ

Политик, член экспертного Совета по государственной молодежной политике при полпреде Сибирского Федерального Округа. Член Общественной палаты Российской Федерации (2009−2013 гг.) Член Общественной палаты Республики Хакасия (2008−2014 гг.)

У Николая Генриховича Булакина, на мой взгляд, достаточно устойчивое положение. Он не первый раз избран главой Абакана и люди, преимущественно, им довольны. По большинству актуальнейших для жителей города вопросов, связанных с коммунальным хозяйством, чистотой пространства, архитектурной, инфраструктурной и социальной политикой — к нему нет нареканий. Зато есть благодарность от многих горожан. Конечно, не всё всегда гладко и бывают вопросы и недовольства, свойственные в работе каждого руководителя. Но, за редким исключением, они весьма оперативно находят отклик и решение. Из последних примеров: на днях закончились проверки системы водоснабжения в городе. Всё было сделано чётко и завершено даже раньше сроков: заранее предупредили людей, период отключения был небольшой, при этом он ещё и закончился на два дня раньше, чем было объявлено. Не было долгих неоправданных ожиданий. И люди за такое отношение благодарны мэру. Что касается отношений с главой региона — тут, конечно, нет особой любви. На сегодняшний день я бы назвал эти отношения нейтральными. Война не ведётся, но и большой дружбы тоже нет. На мой взгляд, Булакину удаётся найти линию поведения, которая не приводит к негативным последствиям для него и города. Несколько лет назад, когда сменился глава региона, наблюдалась попытка нейтрализовать мэра. Но Булакин очень быстро сориентировался, вошёл в Единую Россию и теперь у него всё стабильно.

Вторая группа рейтинга

Прибавил в исследовании Сергей Бердников (Магнитогорск). Ему даже удалось остановиться в одном шаге от группы лидеров «Национального рейтинга». При этом считается, что никакого самостоятельного политического влияния, в отличие, например, от мэра Челябинска, Сергей Николаевич не имеет. Тем не менее, его административные и хозяйственные способности, работа на медиа-поле были оценены экспертами достаточно высоко.

Чрезвычайно важным событием для города стало то, что Магнитогорский государственный технический университет вошел в число 22 вузов, победивших в конкурсе Министерства образования и науки. В результате данное учебное заведение получило статус «опорного», приобретая роль важнейшего учебного центра всего Южного Урала. С точки зрения издателей «Национального рейтинга», некоторые магнитогорские эксперты сделали из этого, действительно значимого события, слишком глобальные выводы: якобы «региональная элита смотрит в сторону Магнитогорска». Тем не менее, факт остался фактом — областной центр проиграл здесь конкуренцию и остался без опорного вуза. А это, кроме всего прочего, связано с получением или потерей федерального финансирования. В то время, как во многих других городах берётся курс на сворачивание общественного электротранспорта, в планах Сергея Бердникова не только его сохранить, но и преумножить. Мэрия взяла курс на строительство новых трамвайных линий, замену подвижного состава, ремонт трамвайных переездов. Вся эта деятельность нашла благоприятный отклик у экспертов.

Среди значимых для города событий, наблюдатели отметили открытие современного медицинского центра, созданного для оказания помощи больным с почечной недостаточностью. На церемонии открытия главный врач центра особо поблагодарил администрацию города за помощь и поддержку. Так же не остался без внимания тот факт, что Магнитогорск по результатам голосования, в рамках всероссийской акции «Аллея славы», вошёл в число лучших городов в своей группе. По мнению экспертов, сегодня позиции Олега Булекова (Рязань) наиболее сильные за всю его карьеру мэра. Новый губернатор, Николай Любимов, явно ему благоволит. По сообщениям экспертов, во время «появления на людях» главу региона в большинстве случаев сопровождает не вице-губернатор, не какой-нибудь другой высокопоставленный чиновник, а именно мэр Рязани.

При этом Олег Булеков не стремится к публичности, не демонстрирует амбиций, что в создавшейся ситуации является идеальным стилем поведения. Широко распространено мнение, что мэра в ближайшее время пригласят в область, где он, технократ и экономист, прекрасно дополнит гуманитария Николая Любимова.

Эксперты чрезвычайно высоко оценили солидарную позицию врио губернатора и мэра по прекращению выдачи разрешений на застройку в центре Рязани. Более того, Олег Булеков допустил, что потребуется выкупать участки у застройщиков для организации зелёных рекреационных зон, пешеходных улиц и других общественных пространств. Безусловно, это как раз такие решения, которых ждут практически во всех городах, буквально «от Москвы, до самых до окраин». В целом в Рязани сейчас всё неплохо: отопительный сезон завершён без особых проблем, ничего чрезвычайного в городском хозяйстве не происходит. Отношения город-область практически образцовые. Конечно, всё идеально быть не может. В частности, некоторые СМИ отнюдь не благожелательно настроены по отношению к Олегу Булекову и по мере дальнейшего укрепления тандема мэр-губернатор, приближения даты выборов регионального главы, критические подходы будут только усиливаться.

Анатолий Пахомов (Сочи) немного сбавил в исследовании. В принципе, город-курорт обладает большим потенциалом, относится к одним из самых заметных населённых пунктов России, но его мэру постоянно чего-то не хватает, чтобы занять прочные позиции в группе лидеров. В его пользу у экспертов практически всегда имеются те или иные доводы. Однако репутацию градоначальника то подмачивает потоп, обрушивающийся на город и выявляющий серьёзнейшие проблемы с ливнёвками, то коммунальная авария, оставляющая без водоснабжения тысячи человек, то случается ещё какая-нибудь неприятность. В текущем рейтинге Анатолию Николаевичу изрядно подгадили фекалии. Местные жители выложили в сети кадры, на которых наглядно показано, как нечистоты накануне купального сезона обильно сливаются в море. Эксперты ЦИК «Рейтинг» уже отмечали, что тысячи объектов города-курорта до сих пор не подсоединены к центральной канализации и не оборудованы локальными очистными сооружениями. Но на этот раз «привычную» картину дополнила авария уже на самой канализации. Одна из её глубоководных выпускных труб была обнаружена дрейфующей неподалеку от городских пляжей, со всеми вытекающими последствиями. Следует напомнить, что не так давно «унесло в море» другой фрагмент канализации, длиной около 200 метров. Всё это вызвало понятный гнев главы региона, Вениамина Кондратьева, назвавшего происходящее «беспределом» и оценившем ситуацию в городском ЖКХ, как совершенно неуправляемую. Он пообещал соответствующие кадровые решения после выяснения всех обстоятельств дела. Пока же, по сообщениям экспертов, Краснодарский край инициирует возбуждение уголовного дела в отношении «Сочиводоканала».

Первоапрельская шутка на больную для жителей столицы Южного Урала тему метро, явно не улучшила настроение Евгению Тефтелеву (Челябинск). Неожиданно распространилась информация о появлении таинственного инвестора, готового вложить в местный метрополитен 70 миллиардов рублей. Как ни странно, довольно многие приняли сообщение за чистую монету. В скором времени мэр, к огорчению горожан, опроверг эту новость. Между тем проблема метрополитена в Челябинске действительно является источником постоянной головной боли для «отцов города». Дело не только в том, что метро здесь необходимо по многим, в том числе экологическим причинам. Данный постулат понимают все, начиная с самого мэра. Куда хуже то, что челябинское метро является недостроенным, т. е. никакой пользы не приносит, но ежегодно выкачивает из муниципального бюджета сотни миллионов рублей. Что с этим делать, не знает никто, гигантских сумм, готовых сдвинуть дело с мёртвой точки пока не предвидится. Поневоле приходится надеяться на таинственного незнакомца из списка Forbes, готового во имя своих коммерческих интересов на Урале (или политических в Москве) тряхнуть мошной на благо челябинцам. Между тем, сам по себе эпизод с первоапрельской шуткой никакого ущерба репутации Евгения Тефтелева не нанёс, хотя и сосредоточил общественное внимание на болезненной для города теме. В рассматриваемый период были неприятности куда ощутимые.

Как гром среди, пусть и не слишком ясного, челябинского неба прозвучали слова спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, объявившего столицу Южного Урала не просто неблагоприятным и грязным городом, но самым неблагоприятным и грязным городом страны. Причём особенно хочется подчеркнуть статус говорящего, — это не какой-нибудь местный подозрительный активист или безответственный залётный блогер. На экспертов, среди которых достаточное количество людей вполне лояльно относящихся к Евгению Тефтелеву, данное заявление произвело удручающее впечатление. Те, кто настроен менее благодушно, тут же в своих анкетах напомнили о «тотальной вырубке деревьев», проходивших, по их сообщениям, с благословления мэрии (в самой мэрии подобные вырубки списывают на действия предшественников Евгения Тефтелева). Отреагировали на слова спецпредставителя все уровни местных властей. Разумеется, не остался в стороне и Евгений Николаевич, пообещавший провести инвентаризацию зелёных насаждений и высадить за счёт муниципалитета тысячи деревьев. Свою лепту, по словам градоначальника, в том же объёме внесут бизнес-структуры. Что касается инвентаризации, то, кроме всего прочего, на её необходимости настаивала прокуратура. Кроме того, последовавшая «по горячим следам» проверка, выявила «свежую» вырубку сквера, прошедшую при полном попустительстве одного из структурных подразделений мэрии. Таким образом, эксперты закономерно пришли к выводу, что проблема уничтожения зелёных насаждений города отнюдь не сводится к пресловутой «дорожной революции», случившейся в далёкие времена, когда Евгений Тефтелев ещё даже не помышлял занять место мэра Челябинска.

При этом местные эксперты на этот раз проявили высокую активность, причём не только в предоставлении негативной для мэра информации. Они отмечали, в частности, что Евгений Тефтелев демонстрирует открытость к диалогу с депутатским корпусом, готовность к совместному принятию решений по городским проблемам, пользуется уважением значительной части региональной элиты. У него хорошо выстроены отношения с губернатором. Конфликтов в публичном политическом поле или коррупционных скандалов за указанный период в Челябинске не было. Мэр, по мнению этой группы экспертов, хорошо понимает и отчётливо видит перспективы развития города, но его возможности по их реализации катастрофически ограничены отсутствием ресурсов. Позиция этой группы экспертов существенно смягчила негативный тренд в «Национальном рейтинге» челябинского мэра, но в целом не была определяющей для результата Евгения Тефтелева.

По-настоящему удачной посчитали эксперты акцию, в которой приняла участие Валентина Калита (Благовещенск). Три с половиной тысячи человек прошлись по городу, взявшись за руки. Шествие было приурочено к юбилею известного хореографического ансамбля «Ровесники», являющегося гордостью Амурской области. Кстати, среди участников был и губернатор.

В истекший период эксперты отметили в Благовещенске достаточно много позитивных событий. Принято решение о продолжении реконструкции набережной реки Амур, работы на которой замерли в 2015 году по причине отсутствия финансирования. На дорожные работы в нынешнем году из бюджетов разного уровня выделено 330 миллионов рублей, что позволит отремонтировать 11 километров дорог. Это не так мало для города с населением менее четверти миллиона жителей. Работы по приведению транспортных коммуникаций в порядок уже дали наглядные результаты: по информации экспертов, за последние два года количество аварий, вызванных дефектами транспортного полотна, снизилось в несколько раз. Мэрией проводится большая работа по озеленению Благовещенска. Так, уже этим летом запланировано появление сразу нескольких аллей, сквера для молодожёнов. С привлечением общественности будет высажено около 800 деревьев. Валентина Калита утверждает, что ничего подобного в городе не случалось уже целое десятилетие. Благоустраивается один из двух наиболее посещаемых парков Благовещенска — Первомайский, в котором, в частности, появятся велосипедные дорожки. Здесь они тем уместнее, что сам парк в 1901 году создало как раз Благовещенское общество велосипедистов.

В качестве негатива эксперты наиболее часто упоминают возбуждение уголовного дела и отстранение от работы начальника правового управления мэрии. Его обвиняют в мошенничестве. Серьёзной социальной проблемой, как, впрочем, почти повсеместно, являются обманутые дольщики. В Благовещенске они постоянно организуют протестные акции, объявляют голодовки и т.п. В любом случае, нарушенные права этой категории граждан должны быть восстановлены, но это проблема не только мэрии и не только одного Благовещенска.

В апреле месяце столицу АвтоВАЗА возглавил Сергей Анташев (Тольятти). Это событие было негативно встречено многими из экспертов. Во-первых, Сергей Александрович — не избранный населением мэр. Последний из избранных, Сергей Андреев даже не стал принимать участия в конкурсе на новый срок. Хотя отношение к нему у части экспертов так же было скептическим, но сам по себе переход от всенародного голосования к кулуарному, по сути, назначению, был очень остро воспринят многими из них. Возможно, с предыдущим градоначальником административные отношения Тольятти полностью не прервутся т.к. по имеющейся информации он должен перейти на работу в органы государственной власти, где будет курировать город. Не прервутся они и по другой причине: Сергей Анташев многими экспертами называется «человеком Андреева». Действительно, в своё время в течение нескольких лет он работал его заместителем по городскому хозяйству. Не оправдались надежды тех, кто рассчитывал, что руководителем Тольятти окажется новый человек, из «другой команды», не связанный прежними обязательствами, который внесет в развитие города что-то принципиально новое.

Другой силой, стоящей за Сергеем Анташевым считают крупные энергетические структуры. Это немалый ресурс, но пока эксперты не берутся сказать, будет ли он действовать на пользу или во вред городу. Анатолий Локоть (Новосибирск) несколько ухудшил свои позиции. В настоящий момент муниципалитет «в долгах, как в шелках»: внутренняя задолженность приближается к 90% от собственных доходов. При этом речь идёт не об обычном городе, пусть даже и региональном административном центре. Новосибирск третий по численности населения в РФ. В самой мэрии чиновники заговорили о возможности «внешнего управления». На сегодняшний день юридически такая возможность исключена, однако Министерство финансов России пытается внести соответствующие поправки в Бюджетный кодекс. Анатолий Локоть объясняет сложившуюся ситуацию потерей городом части доходов после перераспределения НДФЛ и требует от региональных властей компенсировать недостачу. В свою очередь, губернатор Владимир Городецкий указывает на то, что до упомянутого перераспределения город тратил сопоставимые суммы на содержание здравоохранения, которое затем было передано на областной баланс и настоятельно просит больше не спекулировать данной темой. Большинство экспертов полагает аргументацию губернатора вполне убедительной и причину финансового коллапса в Новосибирске находят либо в общем кризисе, либо в неудачном управлении мэрией городскими финансами и городским имуществом. В любом случае именно финансовый вопрос вышел сегодня на первый план в Новосибирске.

Обвинительный приговор бывшему высокопоставленному чиновнику мэрии, крупному бизнесмену Араму Суваряну, который недавно зачитали, вновь привлёк общественное внимание к проигрышному для Анатолия Локтя сюжету. Дело в том, что Арам Суварян, помимо того, что был однопартийцем мэра, депутатом коммунистической фракции закса, имел общепризнанную репутацию главного спонсора, обеспечившего в своё время Анатолию Евгеньевичу победу на выборах.

Попытка использовать для ямочного ремонта инновационную золу окончилась в Новосибирске неудачей. По сообщениям наблюдателей, дорожное полотно, отремонтированное осенью прошлого года, сегодня уже деформировалось. Специалисты говорят, что причина, по всей видимости, не в том, что сам по себе применяемый метод был негодным. Просто мэрия организовала работы с некачественным сырьём и при неподходящих погодных условиях.

В актив Анатолия Локтя эксперты занесли значительно более спокойное, чем раньше, отношение к абсурдистскому шествию, так называемой «монстрации». В любом случае, организованная мэрией первомайская демонстрация с участием монстрантов оказалась значительно полезней для имиджа «отцов города», чем прошлогоднее бессмысленное противостояние.

Фигура Александра Голкова (Улан-Удэ), как и ситуация в Бурятии, по-прежнему привлекают повышенное внимание экспертов, которые активно доводят до издателей «Национального рейтинга» своё видение событий. Доминирует мнение, что новый глава региона окончательно склонился к мысли использовать электоральный ресурс мэра Улан-Удэ в своей предвыборной кампании. Это, безусловно, усиливает позиции Александра Голкова. Совсем по иному часть экспертов расценила демарш некоторых депутатов горсовета Улан-Удэ, выступивших с критикой информационной политики данного органа. С учётом того, что информационная политика горсовета до сих пор определялась в интересах мэра, многие увидели здесь попытку ослабить его влияние.

Хотя в Бурятии далеко не всегда можно однозначно ответить на вопрос о первоначальных инициаторах различных политических действий. Сложность детального анализа обусловлена наличием в республике множественных групп и кланов. Можно наблюдать и создание временных коалиций по различным экономическим или политическим проектам. С уходом прежнего регионального главы, с которым мэр вёл бой «не на жизнь, а на смерть» (в политическом, конечно, смысле), Александр Голков воспринимается в качестве одного из самых влиятельных политиков республики, который пользуется уважением большинства упомянутых кланов. Ранее он сам отказался от претензий на пост главы республики, а затем — и от места первого заместителя Алексея Цыденова, предпочитая оставаться главой города, с которым считаются все.

В любом случае, мэр быстро разрядил напряжённость в горсовете, «сдав» своего пресс-секретаря, которого депутаты обвиняли в излишней скандальности. При этом Александр Голков продолжает демонстрировать способность стратегического сотрудничества с различными политическими силами. Именно в этом ключе трактуют эксперты отказ мэрии Улан-Удэ согласовать митинг за отставку прокурора Бурятии Валерия Петрова (считающегося, кстати, лидером «западно-бурятского» клана).

Позиции Александра Голкова в «Национальном рейтинге» могли бы быть и более прочными, однако, как уже неоднократно указывали эксперты, состояние Улан-Удэ не позволяет пока этого сделать. За отчётный период заметно укрепил свои позиции Владимир Слепцов (Ярославль). В немалой степени этому способствовала отставка председателя муниципалитета Павла Зарубина. Местные и федеральные аналитики рассматривали Павла Марковича, как сильную фигуру, потенциально способную затеять против мэра, да и губернатора, достаточно серьёзную контригру.

Владимир Слепцов, относительно недавно занявший свой пост как представитель команды нового регионального главы, сразу подвергся сильному давлению. Подобное развитие событий изначально предсказывалось экспертами «Национального рейтинга». Политика нового руководства задала процесс тотального обновления элит, что вызвало понятное сопротивление и противодействие. При этом и мэру, и губернатору в сентябре предстоит пройти горнило избирательных кампаний. Позиции Дмитрия Миронова настолько сильны, что, по мнению экспертов, даже представители оппозиции осознают практическую невозможность его электорального поражения или даже частичной неудачи. Другое дело выборы в муниципалитет, которые вполне могут стать конкурентными. Поэтому сегодня большая часть их усилий направлена на подрыв авторитета Владимира Слепцова и предстоящую борьбу за депутатские мандаты: на данный момент в Ярославле отсутствует процедура всенародного избрания мэра. Юридически только от решения городских парламентариев будет зависеть, кто станет мэром. В этой связи упомянутая отставка и лишение депутатских полномочий Павла Зарубина, к тому же, профессионального политтехнолога, явилась важной победой Владимира Слепцова, как и всей прогубернаторской команды. Конечно, победа эта не положит конец «борьбе за Ярославль», но она, кроме всего прочего, продемонстрировала высокую степень управляемости городским парламентом со стороны губернатора и мэра. Эксперты, как и раньше, отдают должное активной и масштабной работе Владимира Слепцова по наведению порядка в городе. Мэр сделал акцент на благоустройство и украшение Ярославля, усиление административного регулирования сферы ЖКХ и особенно работы управляющих компаний.

Владимир Слепцов принял несколько удачных управленческих решений, которые в совокупности с реальной работой по улучшению облика города и качества городского хозяйства, обеспечили ему устойчивый рост рейтинга доверия, который, по сообщениям ряда наблюдателей, на данный момент составляет около 65%.Среди частных событий прошедшего периода, одобрение экспертов получила информация о возобновлении строительства двух детских садов, работа, направленная на модернизацию муниципальных рынков. Некоторые наблюдатели ранее отмечали в работе мэрии некоторые элементы волюнтаризма. В этой связи вызвало удовлетворение компромиссное решение о переносе срока перехода в Ярославле на новые торговые киоски. Прежние жёсткие временные требования изрядно взволновали местное бизнес-сообщество. Кроме того, в два раза была снижена стоимость аренды, что, как многие надеются, скажется не только на доходах коммерсантов, но и благоприятно подействует на ценообразование.

По совокупности полученной информации, большинство экспертов «Национального рейтинга» поддержали восходящий тренд Владимира Слепцова в исследовании.

Константин НИКОЛЕНКО

Общественный деятель, предприниматель. Руководитель группы компаний «Гезель». Член Общественной палаты г. Магнитогорска (2013−2014)

Мэр Магнитогорска Сергей Николаевич Бердников честолюбивый, амбициозный, где-то эмоциональный человек. Может принимать достаточно резкие решения и настаивать на них. В большей степени в той ситуации, в которой он сейчас находится — надо расценивать это как позитивный факт. Те решения, которые принимаются — по поводу перевода ряда муниципальных предприятий в другую организационно правовую форму из МУП и тому подобное — в ООО, (насколько я понимаю — кроме водоконала и электрофикации не останется в принципе муниципальных предприятий) пока однозначно хорошо это или плохо, сказать нельзя. Но мнение ли это главы? Возможно, что всё идёт сверху, а в таком случае, какие к Бердникову могут быть претензии? Моё мнение, что тем самым администрация значительно сократит возможности влияния и регулирования, количество инструментов снизится. Да и на доходах бюджета это отразится. Мы уже видим, к чему привело решение отдать все доходные городские маршруты частным перевозчикам. В какой ситуации сейчас находится Маргортранс? Он еле сводит «концы с концами» постоянно требуя субсидирования, хотя мог сам себя окупать и быть доходным предприятием. Тенденция отдать все в частные руки продолжается и это не всегда приводит к позитивным изменениям. В нынешней экономической ситуации в стране, на мой взгляд, не стоит ждать активного развития социальной инфраструктуры. Власть должна сосредоточиться на поддержании безаварийной рабочей коммунальной системы. Это у Бердникова получается. Жить в ожидании чуда — не по времени. Впрочем, мэр иногда приятно удивляет. Сужу по письмам, в которых мы обращаемся к мэру при организации ряда мероприятий: реакцию получаем оперативно. Значительно быстрее, чем было при предыдущем градоначальнике. Связано ли это с тем, что Бердников не так давно на посту и подчинённые пытаются выслужиться перед ним, или же система работает столь оперативно — я не знаю. Но факт остается фактом — попасть на приём есть возможность, реакция на письма быстрая, чёткая. И действия по письмам принимаются достаточно быстро. Так нам оперативно помогли в организации транспорта, чтобы доставить в город саженцы для бесплатной их раздачи горожанам, затем также без проволочек был решён вопрос с благодарственными письмами предпринимателям города, которые принимают активное участие в социальных городских проектах. Долго рассматривалось обращение не застраивать стихийный парк, оборудованный на деньги частного лица. В генплане парка нет. Но, с точки зрения человеческого отношения, лучше сохранить облагороженный зелёный сквер, чем выделить место для очередной точечной застройки и возможного алкомаркета. С этим мы обратились с мэру. Ответ был короток: примем ваше мнение к сведению. Переписка велась осенью 2016 года — сегодня строительства на месте парка нет. Это внушает оптимизм, хотя ситуация подвешенная. Но надеемся на благоразумие администрации.

В общем, очень хочется верить, что новый наш мэр приложит максимум усилий для сохранения традиций и развития города. Предыдущий мэр Бахметьев, к сожалению, разочаровал, при своих больших возможностях (а до прихода в город он руководил предприятием, с бюджетом в разы больше муниципальных средств), он повёл себя как временщик. Отсиделся и пошел дальше — в Госдуму. Ни кадровых, ни знаковых других хороших перемен не произошло. Поэтому Бердникову ситуация досталась не лёгкая. Но отрадно, что он предпринимает максимум возможных усилий. И всегда приятно, когда человек несмотря ни на возраст, ни на какие-то другие обстоятельства продолжает учиться. В любом случае хотелось пожелать нашему градоначальнику удачи! И сказать, что он всегда может рассчитывать на помощь социально активных предпринимателей в реализации полезных и нужных проектов для города.

Юрий МОСТЯЕВ

Политолог, историк. Доцент кафедры всеобщей истории и международных отношений Рязанского государственного университета. Член Общественной палаты Рязанской области

Мэр Рязани, Олег Евгеньевич Булеков, человек совсем не публичный — постоянно находится в тени. Да и в СМИ рязанских особо не мелькает. Разве только по незначительно поводам. Правда, начал принимать кое-какие решения — недавно поменял префектов двух округов. Но пока весь его потенциал не раскрыт, а он сам находится в ожидании. Проблема в том, что Булеков всё-таки был ставленником прежнего губернатора Олега Ковалева. Когда пришёл Николай Любимов, всё свидетельствовало о том, что Булеков уходит. Но пока вроде он остался. Прошло несколько встреч мэра с Любимовым, а он ведь когда-то ранее успел побыть мэром Калуги, а Рязань, в общем-то, город побольше, чем Калуга — то есть — есть, что обсудить и сравнить. Но тема ухода Булекова всё-таки осталась. Предстоят губернаторские выборы и линия губернатора сейчас такая: пока никаких резких телодвижений, ни изменить что-то в команде, ни кого-то снять. Но насколько долго это будет продолжаться? Сохранится ли нынешний расклад или изменится после того, как Любимов станет губернатором, пока не знает никто.

Александр ФРОЛЕНКОВ

Председатель совета национальных объединений г. Сочи

Позиции мэра города Сочи Анатолия Николаевича Пахомова стабильны. Горожане чувствуют его вклад в развитие города. А он действует достаточно активно, находится на острие практически всех городских проблем. Поэтому муниципальное хозяйство функционирует вполне устойчиво. К открытию сезона городские власти подошли ответственно. Пляжи в основном приведены в порядок, набережная очищена. Профилактика прошла — проверили горячее и холодное водоснабжение, водостоки. И эта работа заметна людям. Видно деятельное участие мэра и в городских праздниках. Горожанам импонирует открытость градоначальника и они тоже идут ему на встречу. Десятки тысяч людей приняли участие в шествии Бессмертного полка на 9 мая. Много людей участвует и в других местных мероприятиях. При этом акции сторонников Навального 26 апреля не пользовались успехом у сочинцев. Конечно, у нас есть небольшое количество оппозиции, но в целом у всех доброжелательное отношение к мэру. В случае неожиданной встречи с мэром, люди общаются с ним охотно, фотографируются.

Сейчас в городе идёт ямочный послезимний ремонт. Активно ведутся работы по облагораживанию инфраструктуры. В последнее время вообще ярко стал заметен системный подход городских властей к уборке города, управляющие компании включились в работу по очистке улиц. Было проведено несколько субботников, в которых участвовали не только партии, но сами по себе вышли и рядовые горожане. В политической атмосфере тоже всё достаточно спокойно. Когда приезжает губернатор в Сочи, мы видим мэра рядом с ним. Чувствуется, что работа с краевыми властями наладилась. Единственный явный негатив горожан направлен на эвакуаторщиков личного транспорта — город маленький, но встать стало почти негде. Особенно сетуют на то мамочки, не имеющие возможности оставить машину около школы, и таксисты, которым практически негде припарковаться возле железнодорожного вокзала. Автомобилисты высказывают пожелание, чтобы было больше общественных бесплатных парковок. Вот это на сегодняшний день одна из тех проблем, корректировки которой горожане очень ждут. По доходам сочинцев — платные парковки тяжёлое бремя. А уже если эвакуировали, то и время теряется и деньги.

Игорь БАРАНОВ

Политтехнолог, социолог. Координатор KD Group Political Consulting, Региональный представитель Избирательной Ассоциации Политтехнологов (ИЗБАСС) (г. Псков)

Изначально, с момента назначения Игоря Калашникова сити-менеджером Пскова в 2013 году, он по логике должен был занять позицию аутсайдера рейтинга — мэр среднего по размеру города России дотационного региона, с небольшими ресурсами, малопопулярный, опять-таки, не выбранный всем населением. Но в его пользу сыграла поддержка губернатора Андрея Турчака и отсутствие претензий на публичность. Он не занимается политикой, он работает именно как хозяйственник в эти тяжёлые времена. И серьёзных провалов в его работе не было. Ямы на дорогах и придворовых территориях, отсутствие тротуаров и ливнёвок, мусор на остановках общественного транспорта — эти проблемы характерны для подавляющего большинства городов. Полностью решить данные проблемы не представляется возможным, в том числе и по вине самих жителей.

Однако в меру сил и выделяемых ресурсов Игорь Калашников работает: ремонт дорог в городе проводится, и благоустройство дворов, и школы с детсадами ремонтируются, и даже ливнёвую канализацию стали делать. Из псковских достижений можно отметить старт в апреле в Пскове нового экскурсионно-просветительского проекта «В прошлое на велосипеде».

В апреле этого года, из Росстата пришла приятная новость, что впервые с 1990 года в Пскове рождаемость превысила смертность. Однако, демографическая политика находится в ведении региональных властей, и это достижение следует отнести на счет губернатора Андрея Турчака. Также успехи в развитии городской среды связаны с реализацией федеральной целевой программы по созданию туристской инфраструктуры, за что отвечают областные власти. Аналогично и другие псковские достижения, озвученные политическим мэром Иваном Цецерским на апрельской встрече с молодыми парламентариями, такие как Ледовый дворец, Двор Подзноева, центр «Простория», Набережная р. Великой, — можно смело отнести к заслугам региональной администрации, в первую очередь. Положение же самого Игоря Калашникова становится крайне неустойчивым. Проводится проверка прокуратуры города по дорожным контрактам, заключённым администрацией Пскова с фирмами братьев Кухи. Первые результаты: обнаружены нарушения бюджетного кодекса и признаки сговора. Долгое время не может решиться судьба стадиона «Электрон», и его застройка — это страшная головная боль муниципалитета. Жителей города раздражают значительные вырубки деревьев, коммерциализация публичных пространств. Согласно отчету Управления образования Пскова, в городе фиксируется нехватка квалифицированных учителей физкультуры, ОБЖ, рисования, музыки, информатики, технологии. В некоторых школах города и во многих детских садах часть персонала не соответствует профессиональным нормам. Вызывает серьезную озабоченность нехватка стульев, парт, шкафов, досок, пищевого и медицинского оборудования. Главное — Игорь Калашников не показывает перспективы роста и развития города. Это, прежде всего, отметили участники публичных слушаний по изменению генерального плана Пскова. Жители опасаются, что продолжится беспорядочная высотная застройка, чреватая целым перечнем проблем в самом ближайшем будущем.

Сергей ЗЫРЯНОВ

Директор Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Ситуация в области городского хозяйства, экономической и социальной сфере города Челябинска в апреле-мае текущего года существенно не изменилась, за исключением того, что ушли так называемые «сезонные» зимние проблемы, оказывающее влияние на состояние общественного мнения в отношении оценки эффективности работы городской власти. Однако, зачастую эффективность власти самой властью и гражданами понимается по-разному. Применительно к городскому руководству, основным критерием всё же является эффективность решения задач местного самоуправления, исходя из параметров принятого бюджета, а также участие в региональных и федеральных финансово-хозяйственных проектах. Эти задачи определяются доступностью, качеством и устойчивостью предоставления соответствующих муниципальных услуг — в экономическом плане, и удовлетворённостью либо неудовлетворённостью населения действиями власти и предоставляемыми услугами — в политико-управленческом плане.

Маркерами эффективности работы мэра также являются такие характеристики как демографическая ситуация в муниципальном образовании (то есть показатели естественного и миграционного прироста), доля валового муниципального продукта (ВМП) муниципального образования в формировании валового регионального продукта (ВРП) и её динамика, количество предприятий малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей в муниципальном образовании и его динамика, объём инвестиций в основной капитал, а также занятость. В этом смысле, ситуацию в Челябинске при нынешнем руководстве можно назвать стабильно удовлетворительной и соответствующей общероссийской тенденции. Что касается личности главы города Евгения Тефтелева, то, учитывая его серьёзный управленческий опыт, он как руководитель города-миллионника хорошо понимает и отчётливо видит перспективы развития вверенного ему муниципального образования, имеет правильно выстроенную стратегическую линию поведения. Однако его возможности ограничены отсутствием необходимых ресурсов. Он достаточно требователен как руководитель и своевременно выполняет взятые на себя обязательства. А вот, что касается уровня доверия к главе города со стороны населения, то он недостаточно высок, однако, критично низким его назвать нельзя. Сформировавшиеся ценности и ожидания общественного сознания жителей города Челябинска можно объяснить ещё и тем, что глава города Челябинска не выбирается населением и не является коренным жителем города. Данные наших социологических опросов, в свою очередь, свидетельствуют о том, что люди хотят выбирать глав городской муниципальной власти сами.

Выборность, безусловно, будет повышать легитимность местной власти, способствовать развитию политической конкуренции и плюрализма в поиске путей решения городских проблем. Кроме того, в этом случае можно будет говорить и о преодолении существующей степени отчуждения между городской властью и населением. Городские власти понимают, что эффективное управление городом невозможно без непосредственного участия жителей или структур гражданского городского сообщества в этом процессе. Но с активностью граждан есть проблемы. Однако, есть позитивные сдвиги в этой сфере, учитывая возникающую практику обращения городской администрации к горожанам с целью учёта их мнения в вопросах благоустройства города. Евгений Тефтелев пользуется уважением значительной части региональной элиты, конфликтов в публичном политическом поле не зафиксировано. Кроме того, демонстрируется открытость к диалогу с депутатским корпусом, готовность к совместному принятию решений относительно городских проблем.

Виталий АХМЕРОВ

Журналист, главный редактор сайта «Дыхание земли» (2015−2017 гг.) Корреспондент «Российской газеты» (г. Ульяновск)

Алексей Гаев до прихода на должность главы администрации Ульяновска работал топ-менеджером одной из крупнейших в городе строительных организаций. И это факт, разумеется, работал не на пользу его репутации как мэра. Но, на мой взгляд, очень грамотная информационная политика его команды, а также успешная реализация ряда важных для города инфраструктурных проектов заметно повысила его авторитет как градоначальника. Я веду речь о быстром восстановлении разрушенного в результате оползня весной 2016-го подъезда к мосту через Волгу. Там были огромные разрушения, и вначале мало кто верил, что дорога подлежит восстановлению, но уже через полгода машины вновь поехали по ней. Чтобы минимизировать риск нового обрушения, в этом году склон оборудовали дополнительными ливнёвками. Для этого важную для города магистраль на целый месяц пришлось закрыть для движения, но Гаев обратился к горожанам с просьбой потерпеть временные неудобства.

Что касается состояния дорог, то оно, по-прежнему, оставляет желать лучшего. Весну 2017 Ульяновск встретил огромным количеством ям и разбитых подвесок. В результате на Гаева обрушилась резкая критика горожан и губернатора и, судя по всему, он воспринял её как руководство к действию. Во всяком случае, сейчас ремонтные работы ведутся повсеместно. На тех дорогах, где полная замена асфальтового покрытия не предусмотрена, активно ведётся ямочный ремонт. О том, насколько он будет эффективен, можно будет судить теперь уже будущей весной.

Михаил НЕЙЖМАКОВ

Политолог, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК)

Руководитель администрации Йошкар-Олы Евгений Маслов тесно связан с командой экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова. Отец чиновника Василий Маслов до 2007 года занимал пост первого заместителя прокурора республики. Предыдущие этапы в карьере Евгения Маслова (замминистра госимущества Марий Эл, врио главы администрации Волжского), да и само назначение в Йошкар-Олу в декабре 2015 года также предполагали лояльность экс-главе республики.

Под следствием по «делу Маркелова» оказалась Наталья Кожанова, возглавлявшая «Телекомпанию 12 регион», а эта структура, по словам самой бизнесвумен, была «ведущим инвестором строительного рынка» республики, «на счету которого более 100 объектов, создавших неповторимый облик Йошкар-Олы». Это ещё один фактор, который может предвещать переформатирование в сфере недвижимости и застройки региона, что делает более уязвимыми и позиции чиновников республиканской столицы.

В то же время, врио главы региона Александр Евтифеев пока достаточно осторожен в кадровых решениях. Среди его новых назначенцев есть и лица, начинавшие карьеру при Маркелове (врио главы Минюста республики Владимир Тарасов, министр соцразвития Наталья Шуплецова). По-прежнему сохраняют свои посты, например, оба первых зампреда правительства из прежней команды, Михаил Васютин и Николай Куклин.

В ходе рабочей встречи с Евгением Масловым в апреле, Александр Евстифеев указал на ряд городских проблем (качество ремонта дорог, уборки улиц, строительных работ). Тем не менее, пока у действующего главы администрации города есть шансы сохранить свою должность. Стоит помнить, что Маслов возглавляет столицу небогатого региона. Так, в отчёте этого чиновника перед депутатами городского собрания 26 апреля 2017 года отмечалось, что за прошлый год доходная часть муниципального бюджета сократилась на 9,3%, а «непроданной муниципальной собственности становится всё меньше». При этих ограниченных ресурсах в катастрофических провалах в работе критики его, вроде бы, не обвиняли. Например, представители КПРФ в апреле призвали к отставке главы Волжска Надежды Леньковой (глава администрации города Елена Филиппова избрана на этот пост только 1 марта). Маслов настолько интенсивной критике оппозиции пока не подвергался.

Однако, чем увереннее будет чувствовать себя в республике Евстифеев, тем больше вероятности, что он добьётся назначения главой администрации Йошкар-Олы своего человека.

Виктор КУЗЬМИН

Руководитель Управления по работе с обращениями граждан Администрации городского округа Самара (2010−2017гг.)

Я считаю, что методы и стили управления городом мэра Самары Олега Борисовича Фурсова не являются эффективными. В своём открытом письме я написал, что нынешний градоначальник не компетентен в вопросах местного самоуправления, отчасти в вопросах городского хозяйства, в вопросах бюджетирования, финансирования, в вопросах полномочий и компетенций органов администрации как органа местного самоуправления. Есть много структурных подразделений и департаментов — их взаимосвязь и чётко налаженная работа, к сожалению, отсутствует. На мой взгляд, преобладают волюнтаристские подходы к решению задач. Нет плановости, системности работы.

Парадоксально, но на Фурсова с самого начала никто из городского сообщества никаких ожиданий не возлагал. Лишь только губернатор Самарской области, который и поставил фактически Фурсова на эту должность, связывал с ним свои определённые надежды. Многие представители городского сообщества прекрасно представляли и знали, что из себя представляет Олег Борисович, весь его жизненный опыт — отсутствие необходимого опыта руководства, отсутствие важных навыков. Не хочу метать критические стрелы, но на мой взгляд, Фурсов — неплохой чиновник, но руководство городом — не его уровень. Он был бы на месте в исполнительной ни за что не отвечающей структуре с небольшим количеством подчинённых. Город — совершенно другое. Это живой организм, это люди, это сиюминутные возникающие задачи из-за того, что на перспективу что-то не досмотрели. Здесь совсем иная обстановка. Большая часть жителей Самары оценивает Фурсова по результатам его деятельности негативно. Общения с гражданами у Фурсова практически никакого нет. Думаю, это потому, что мэр теперь не всенародно избирается, а фактически назначается через мнимую процедуру выборов через комиссию губернатора и депутатов. Отсюда и результат.

Анатолий РОМАШКО

Политолог, политтехнолог, заместитель губернатора Калининградской области (2000−2001 гг.)

Этой осенью подходит к концу пятилетний срок полномочий главы администрации города Калининграда Александра Ярошука. Правда, до этого он пять лет исполнял обязанности главы города — председателя городского Совета депутатов. На этот пост он был избран так же — на прямых выборах, поэтому смело можно сказать, что у Александра Ярошука богатый и не всегда простой опыт общения с губернаторами Калининградской области. Нынешний врио губернатора Антон Алиханов уже третий по счёту губернатор, с которым Александру Ярошуку доводится выстраивать отношения как руководителю областного центра, а нынешняя избирательная губернаторская кампания вторая по счёту за последние три года. Искушённый в политике глава города активно помогает в избирательной кампании самого молодого в России кандидата в губернаторы, исполняя роль послушного ученика, которому региональный руководитель даёт мудрые указания, корректирующие недоработки городских властей. Александр Ярошук никогда не рвался занимать губернаторское кресло, что, в конечном счете, всегда помогало ему приходить к некоторому компромиссу в отношениях с предыдущими губернаторами. Похоже, что и с Антоном Алихановым у Александра Ярошука нет заметных противоречий в позициях.

В последнее время, однако, заметно возросло количество протестных акций и критических высказываний в социальных сетях о действующем главе города, в которых ему в вину, главным образом, ставится уплотнительная застройка Калининграда. Возросшее количество упрёков и нелицеприятных выпадов в адрес главы администрации Калининграда, с большой долей вероятности, можно объяснить тем, что схема управления городом изменилась. Теперь глава администрации не будет избираться горожанами на прямых выборах, а будет назначен комиссией, в которую войдут как представители городского Совета, так и представители губернатора. При такой системе назначения главы администрации решающее значение, конечно же, имеет позиция губернатора. Само собой, в Калининграде имеются элитные группы, которые хотели бы видеть на посту главы администрации более близкого им человека. Да и позиция самого врио губернатора по вопросу будущего главы администрации Калининграда ещё не ясна, он публично и определённо её пока не выражал. Таким образом, создание негативного контекста в отношении действующего главы администрации Калининграда вполне могло бы быть следствием амбиций каких-либо групп влияния.

На данный момент остаётся неясным, насколько близки эти группы правительству области или врио губернатора Антону Алиханову. Сама по себе критическая активность в адрес главы администрации Александра Ярошука выглядит вполне спланированной и скоординированной.

Евгений МИТРОФАНОВ

Президент Сибирского правового центра защиты прав потребителей (г. Новосибирск)

Митинги за снижение тарифов, сотрясавшие Новосибирск, однозначно существенно понизили рейтинг мэра Новосибирска Анатолия Локтя, поскольку именно он, выступая на сессии Совета депутатов города, призывал народных избранников увеличить предельный размер тарифов. Мэрия Новосибирска при Локте утвердила схему теплоснабжения с неоправданно завышенными показателями потребления тепла, которыми и было обосновано увеличение тарифов на тепловую энергию. Митинги против так называемой «мусорной концессии» также окажут негативное влияние на рейтинг мэра, так как, по причине бездействия мэрии, существующие полигоны ТБО оказались действующими без лицензии и возникала необходимость создания в спешном порядке новых.

Впрочем, политическое значение персоны Локтя было изначально низким и стремящимся к нулю. Достаточно вспомнить, как город был лишен 3,5 млрд. рублей в пользу областного бюджета. Мэр предпочёл отмолчаться, так как губернатором взамен было обещано политически-нейтральное отношение к персоне мэра. По требованию губернатора Локоть отказался от иска в арбитражном суде к АО «Сибмост» на 750 млн рублей. Локоть не является самостоятельным игроком, субъектом политического процесса. Управленческая команда мэрии за редким исключением навязана мэру и действует в своих собственных интересах. Избравшись на пост мэра на волне протестного голосования, Локоть бездарно растратил представившиеся возможности для повышения эффективности управления городским хозяйством и разочаровал городских жителей. Местное экспертное сообщество кроме заведомо ангажированной части экспертов критично воспринимают деятельность мэра.

Взаимодействие субъекта с властями региона можно охарактеризовать как цепь уступок требованиям губернатора для того, что бы избежать политического противостояния. Локоть продолжает выполнять то, что от него требует команда губернатора, но давление не снижается. Видимо пора понять, что за три года «что-то пошло не так». Полпред и губернатор периодически конструктивно критикуют Локтя за стремительное ухудшение состояния городского хозяйства. Считаю, что сам факт протестного голосования по избранию Локтя и достигнутые перед этим договорённости оппозиции по его поддержке являются самым значительным достижением нынешнего мэра. Необходимо отметить, что Локоть спустя три года все же сумел добиться значительного улучшения уборки городских улиц от снега в зимний период 2016—2017 годов.

Также вселяет осторожный оптимизм просьба мэра Локтя совету депутатов Новосибирска снять с повестки дня заведомо невыгодный для городского бюджета вопрос об акционировании МУП «Новосибирская аптечная сеть», а также проведение конкурса на эквайринговые услуги для городского пассажирского транспорта, что снизило издержки перевозчиков и сдержало рост тарифа. Однако ошибки Локтя превалируют: он не сумел сформировать собственную команду для управления городом; не вник в ситуацию с городским хозяйством и вынужден руководствоваться чужими мнениями; не сумел расставить приоритеты в деятельности мэрии, отстранился от управления городом, поэтому решения принимаются чиновниками мэрии исходя из личных интересов. Озабочен только тем как его освещают СМИ и что пишут о нём в социальных сетях, впрочем, и в этом не преуспел. Ближайшие перспективы мэра незавидны. Вопрос — сумеет ли остаться на посту мэра до конца срока? Доверие избирателей падает и находится ниже уровня критической отметки. До выборов президента осталось менее одного года, а политико-экономическая ситуация в городе нестабильна. Предполагаю, что Локоть отдает себе отчёт в том, что ни на губернаторских, ни на новых мэрских, ни на выборах в Государственную Думу победить шансов нет, поэтому начал процесс согласования своей кандидатуры в качестве претендента в кандидаты на пост Президента России от КПРФ, чтобы по факту участия получить от администрации президента бонус в качестве назначения хоть на какую-нибудь должность.

Виктор БУРЛАКОВ

Политолог, доцент департамента коммуникации и медиа Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток)

Мэр Владивостока Игорь Сергеевич Пушкарёв до сих пор находится в предварительном заключении и эта ситуация существенно влияет на его возможности в политической плоскости региона. Сейчас влияние его опосредовано и в значительной степени ослаблено. Но в любом случае присутствует его активность. Пушкарёв периодически создает информационные поводы — вокруг него происходит некоторое оживление в СМИ. В этом плане он действительно присутствует в политическом процессе, но этим всё и ограничивается. Безусловно, у него есть сторонники, но они стараются не ассоциировать себя с Пушкарёвым напрямую. Перспективы уголовного дела против Пушкарёва выглядят, на мой взгляд, не очень оптимистично. Только вчера закончилось предварительное следствие по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе, которое продолжалось почти год. Продолжается следствие по обвинению в хищении и взятке. Скорее всего, Пушкарёв останется под арестом до 1 сентября. Хотя я и не знаю подробностей, но внешне обвинение в коммерческом подкупе выглядит очень странно: чиновника судят не за то, что он взял взятку, а за то, что он, грубо говоря, дал взятку! Не менее странным выглядит обвинение во взятке Пушкарёву от его брата. Получается, что он взял взятку из денег, которыми, по сути, сам же и владеет. Думаю, что дело всё-таки «спустят на тормозах».

Но дадут ли Пушкарёву вернуться к исполнению своих обязанностей? Думаю, нет. Постараются максимально затянуть дело. А осенью у Пушкарёва заканчивается срок полномочий. И, скорее всего, вернуться к исполнению функций мэра города у него уже не получится: уже вступил в силу новый порядок назначения мэра и, естественно, занять должность главы администрации города ему никто не даст. Назначение на должность исполняющего обязанности мэра Владивостока Константина Межонова, конечно же говорит нам о том, что Пушкарёв не одинок — у него много сторонников и даже в администрации города. Но Константин Межонов, хотя конечно же сторонник, но не сателлит или вассал Пушкарёва. Это самостоятельная активная политическая фигура, которая скорее благоволит Пушкарёву, нежели Миклушевскому. Назначение Межонова сам по себе факт, конечно, вопиющий для краевой администрации, которая, видимо, совсем не контролирует процессы, происходящие в городе и не в силах на них повлиять. Показательно, что сначала и.о. мэра объявили креатуру краевой администрации — главу Приморской почты Андрея Брика, но вдруг неожиданно для всех заместителем градоначальника и исполняющим обязанности мэра Владивостока был назначен Межонов. Таким образом, можно сказать, сторонники Пушкарёва, чувствуя, что у них есть перспективы, доказали, что могут принимать решения наперекор краевой администрации. И это накануне выборов в Думу Владивостока! Однако окончательно расклад сил перед выборами еще не сложился. В городе есть третья сила, которая активно рвётся к власти — Владимир Николаев, бывший мэр Владивостока. Он сейчас политически весьма активен, ряд общественных организаций напрямую связаны с ним и его поддерживают. У него есть и административный ресурс: сестра — депутат Государственной думы. Публично Миклушевский отмежевался от Николаева, но сделал это в такой витиеватой форме, что, наоборот, зародил сомнения, уж не прикрывает ли он таким образом сложившиеся договоренности. Впрочем, определить это наверняка, как и остальную расстановку политических сил в городе, можно будет после выдвижения конкретных фигур на предстоящих праймериз «Единой России».

Баир ЦЫРЕНОВ

Директор по региональной деятельности Инвестиционной финансовой компании «Метрополь», депутат Народного Хурала Республики Бурятии

С приходом врио главы республики Алексея Цыденова позиции мэра Улан-Удэ Александра Голкова стали более определёнными. Понятно, что если и были приписываемые ему губернаторские амбиции, то сейчас о них говорить бессмысленно. Зато в плане развития Улан-Удэ город оказался в мейнстриме — средства, идущие на город по инициативе и как результат работы не только Цыденова, но и города повышают ответственность и соответственно рейтинг Голкова. Другое дело, что сейчас в публичном пространстве в основном только одна фигура Алексея Цыденова, но мы должны понимать, что от слаженной работы всех ветвей власти зависит не только сентябрьский, но и мартовский результат. В городе всегда была сильная административная управленческая команда, которая сегодня стоит за Голковым. Этой команде предстоит помимо проведения выборов в городе также исполнять планы по развитию столицы Бурятии. Были некоторые вопросы, в т.ч. связанные с проблемами самовольных застроек, какие-то попытки обострить ситуацию вокруг мэра, но они сняты Алексеем Цыденовым. Ощущается, что достигнуто понимание необходимости работать если не одной командой, то вместе. Поэтому ожидаю спокойной работы в летний период, без излишней турбулентности.

Владимир ГОЛОВ

Председатель муниципалитета г. Ярославля (2004−2012 гг.) Почетный гражданин г. Ярославля

Мы работали вместе с Владимиром Витальевичем, Слепцовфм когда он был ещё заместителем мэра В.В. Волончунаса. Уже тогда он показал себя как грамотный, жёсткий и ответственный управленец. С тех пор Владимир Витальевич набрался опыта в Подмосковье и абсолютно точно «дорос» до уровня серьёзного градоначальника. Не могу сказать исчерпывающе, так как у меня нет данных социологических исследований, касательно рейтинга доверия Владимиру Витальевичу. Однако всё же могу поставить достаточно высокую оценку и умозрительно, и на основе мнения многих людей, которые до сих пор воспринимают меня как опытного политика и делятся со мной соображениями по поводу ситуации в городе. Подавляющее большинство этих людей отзываются о Владимире Витальевиче положительно.

Относительно сферы жилищно-коммунального хозяйства, предыдущая команда, конечно «наворотила дел». Ситуации хуже, чем при Урлашове и Малютине в ЖКХ не было никогда. При этом я ставлю авансом высокий балл Слепцову ввиду того, что в самые кратчайшие сроки мэрия под шефством В. Слепцова приняла административные меры в адрес управляющих компаний. Участился и ужесточился контроль со стороны жилищных инспекций.

Этой зимой город был убран хорошо: появились хорошие элементы декора — катки, деревянные ларьки, фонари, гирлянды. Заметен ремонт дорог, в общем виде качественный. Но есть и недоработки. Они видны в центре и на «Резинотехнике». К 9 мая обновили дорожную разметку, покрасили бордюрный камень. Город преобразился после того, как прошла кампания по борьбе с незаконной рекламой в «зоне ЮНЕСКО». Результат виден, заметны смелые управленческие решения, которые дают результат. Даже после существенных изменений, коррупционных скандалов при Слепцове не было замечено.

Мэр и губернатор представляют собой единую сплоченную команду и единый курс развития области и города. При этом налицо конфликт, в котором мэрия и правительство представляют одну сторону, а некоторые бизнесмены и нанятые ими политтехнологи — другую.

Так, подавляющее большинство депутатов муниципалитета поддерживают действующего мэра, притом поддержка не ограничивается только фракцией «Единая Россия». Т. е. , реальная оппозиция мэру насчитывает максимум 3−5 депутатов. Оппозиция мэру немногочисленна, но относительно консолидирована. Сейчас она занимается тем, что пытается пропагандировать среди избирателей и элит мнение о том, что Слепцов якобы давно не считает себя ярославцем и действует не в интересах города, а в пользу московских и подмосковных бизнесменов. Если оппозиция преуспеет в такой пропаганде, то рейтинг мэра может немного упасть.

Сергей ФЕФИЛИН

Историк, социолог, доцент кафедры политологии и социологии Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского

Владимир Слепцов обладает значительным опытом муниципального управления не только в Ярославле, но и муниципальных образованиях Подмосковья. Он харизматичен, поэтому рейтинг доверия к нему устойчиво растёт, сейчас он в плюсе (+15%).

Мэр ведёт политику усиления контроля над работой управляющих компаний города. Преследует цель повышения качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг. Относительно коррупционных скандалов, можно сказать, что Владимир Слепцов поддержал позицию городской прокуратуры и большинства городских депутатов по досрочному лишению депутатского мандата председателя муниципалитета за нарушения законодательства, касающегося декларации имущества и доходов.

При этом Владимир Слепцов демонстрирует полное взаимопонимание и взаимодействие с региональной властью в лице временно исполняющего обязанности Губернатора Дмитрия Миронова и председателя Правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко. Подавляющее большинство городских депутатов поддерживают его инициативы.

Сергей КАТУНИН

Депутат Государственного Совета Республики Коми четвертого созыва (2007−2011 гг.) Глава администрации г. Сыктывкара (2001−2005 гг.) Автор и ведущий передачи «Катунин.NET» на телеканале ТНТ-Сыктывкар

К сожалению, одна из самых важных работ в республики Коми — на должности столичного мэра — превратилась у нас в низкопробную должность, на которой люди потеряли нормальные свои судьбы, свой авторитет. С 2005 года, с того времени, как я ушёл с поста руководителя города, все последующие мэры были неудачно набраны — кто-то сидит, кто-то под следствием. Для населения города должность градоначальника стала нарицательным понятием и бросает тень на ту работу, которая предстоит следующему мэру Валерию Владимировичу Козлову. Для успеха, считаю, ему нужно в первую очередь сломать стереотип о том, что сегодня в мэры идут только воровать, наживаться и строить политическую карьеру. Вот главная проблема города Сыктывкара. Так уж сложилось, что наша Республика Коми, оказалась самой вороватой из всех российских административных населённых единиц. Поэтому мне очень хотелось бы верить, что люди, пришедшие сегодня управлять городом, смогут что-то исправить в этом направлении в лучшую сторону. Потому что всё остальное делает сейчас, по большому счёту, не мэр. Делают ТСЖ, управляющие компании, специализированные фирмы по вывозу мусора, предоставлению электричества и отведению воды и канализации. Это уже не мэрские, в общем, заботы. А вот создать атмосферу любви, уважения к городу, культивировать желание в этом городе не сорить и не относиться к нему как к общереспубликанской помойке — вот какова сегодня задача мэра города Сыктывкар. Поэтому как любой нормальный человек, я верю в то, что что-то Валерию Владимировичу удастся сделать. Но, к сожалению, с высоты своего возраста могу сказать, что меня одолевает большой пессимизм.

Впрочем — поживём-увидим. Валерий Владимирович — персона известная здесь. Он начал свою политическую карьеру, став депутатом города в то время, когда я находился во главе города. Мы с ним достаточно хорошо знакомы и по работе, и были соседями по дому. У него есть один нюанс, который может беспокоить горожан: Козлов предприниматель. Все знают, что он владелец большой сети магазинов, хотя сейчас он открестился от бизнеса, и я надеюсь, что он говорит правду. Вот как ему удастся от этой ауры избавиться, как он сможет убедить население в том, что он любит город и готов за него работать по 18 часов в сутки — тогда всё наладится. Он хотел этой должности — он её получил, и я желаю ему только успехов, потому что люблю город, люблю горожан и надеюсь, что-то повернётся к лучшему.

В первую очередь я посоветовал бы ему разобраться, насколько конкурентоспособны наши предприятия и предприниматели, которые оказывают услуги в сфере обслуживания населения, насколько отрасли монополизированы. Взять, например, вывоз мусора. Это проблема касается каждого города. Сейчас процветают стихийные свалки. Я бы посоветовал ему в этом ключе провести большую ревизию, познакомиться с теми, кто обслуживает население города, занимается уборкой. И ещё посоветовал бы закончить благоустройство городского парка им. Кирова, в преображение которого вложены уже огромные средства, но работы не завершены. Сейчас все равно парк стал центром притяжения, набережная вырисовывается очень приличная. Вот если он этот проект закончит — думаю, ему всё забудут. И он войдёт в историю, как мэр, создавший набережную, по которой наши потомки будут гулять и радоваться.

Александр ИРХИН

Политолог, заведующий кафедрой Исторических, философских и социальных наук Севастопольского государственного университета

В настоящее время Дмитрий Владимирович Овсянников оказался в очень непростой ситуации, и я объясню её происхождение. На свой пост он заходил на очень хорошем контрасте с предыдущим градоначальником Сергеем Ивановичем Меняйло. И на этом контрасте, прежде всего на оптимистических ожиданиях, он получил достаточно высокий ресурс доверия. Наш социологический Центр Севастопольского государственного университета проводил замеры политических настроений горожан (ноябрь 2016 года), и тогда уровень поддержки нового исполняющего обязанности был 45%. Причем цифры были и более внушительного характера: так в полной мере доверяли Овсянникову на тот момент 18%, на вопрос «скорее доверяю новому градоначальнику» ответили положительно 51,25% голосов. То есть, суммарное доверие составляло почти 70% севастопольцев. Это был хороший стартовый ресурс. На тот момент было видно, что и население Севастополя и местные элиты с определённым энтузиазмом восприняли ротацию из центра. Но потом произошли некоторые шаги Дмитрия Владимировича, которые не совсем учитывали севастопольскую политическую, социальную и мировоззренческую специфику. Например, город очень тяжело принимает политических варягов, но в правительстве города так и не оказалось ни одного представителя Севастополя. Во-вторых, представленный недавно генеральный план развития города вызвал у севастопольцев, мягко скажем, неоднозначную реакцию. Это было явно высказано на общественных слушаниях в отношении этого плана. Хотя Овсянников попытался эту ситуацию смягчить, пояснив, что 80% пожеланий горожан будут учтены.

Я сейчас наблюдаю ситуацию, при которой и.о. губернатора сталкивается с трудностями, которые снижают политические симпатии к нему со стороны горожан. Причём новые инициативы накладываются на нерешённые ранее социальные вопросы, которые не прибавили политического веса главе Севастополя. В этой связи он должен исправлять сложившуюся ситуацию и не делать политических ошибок, которыми обязательно воспользуются как его коллеги по команде, так и политические конкуренты.

Третья группа рейтинга

Первые месяцы работы Олега Белака (Нарьян-Мар) вызвали разочарование экспертов. Ожидалось, что приход его на должность знаменует окончание внутриэлитной и межличностной напряжённости в Нарьян-Маре, а развитие города получит новые стимулы. Что касается противостояния городских властей и региональных, они действительно стали достоянием истории. Впрочем, фактически случилось это ещё до занятия Олегом Белаком кресла мэра. Его назначение, в этом смысле, представляло собой акт, скорее символический. Однако ожидаемое спокойствие так и не воцарилось в Нарьян-Маре. В Горсовете тут же наметилась новая конфликтная ситуация, явно не повысившая имидж Олега Белака. Группа депутатов озвучила идею переизбрания председателя.

По информации части экспертов, мэр якобы имел к данной инициативе самое непосредственное отношение. Хотя резоны его поведения тут не совсем понятны: председатель при назначении самого Олега Белака вёл себя вполне лояльно, а губернатор сразу же дистанцировался от конфликта. При этом, попытки провести заседание горсовета с целью продавить нужное решение постоянно срывались из-за отсутствия кворума, перенесённое же заседание вновь срывалось по той же причине и т.д. Возможно, экспертная версия о причастности Олега Белака к конфликту и не верна, но в любом случае, он не смог быстро перевести события в конструктивное русло, что грозило разбалансировкой системы управления в городе. Ситуацию был вынужден спасать губернатор, назначив экс-председателя горсовета Ольгу Старостину на должность своего заместителя. Однако, в муниципалитете после этого возникли сложности уже с назначением нового спикера.

Первые месяцы нахождения Олега Белака во главе Нарьян-Мара пока нельзя оценить положительно. Мэрия работает по инерции, продолжая проекты и процессы, начатые ещё во времена предыдущего руководителя. К самостоятельным решениям нового градоначальника относится, пожалуй, только замена троих заместителей. Однако на этом кадровая политика Олега Белака застопорилась. Того нового импульса в развитии города, на который многие рассчитывали, пока не наблюдается.

Большинство экспертов ЦИК «Рейтинг» признают прошедший период очень удачным для Евгения Ройзмана (Екатеринбург). Как неоднократно указывалось, Евгений Вадимович является фигурой, хоть и политической, но медийной, в том смысле, что к реальному управлению городом он абсолютно непричастен, однако известность его достигает воистину федеральных масштабов. Важнейшим, с точки зрения личного пиара и дальнейшего политического бытия, событием последнего времени явилась для Евгения Ройзмана договорённость о выдвижении его партией «Яблоко» кандидатом на выборах губернатора Свердловской области. При известной электоральной слабости «Яблока», тандем двух федерально известных политиков, говоривших друг о друге хорошие слова, смотрелся весьма гармонично.

Безусловно, Евгений Ройзман использовал «Яблоко», весьма удачно избрав платформой идеальную для себя организацию, да ещё организацию «с историей». Большинство экспертов полагает, что у мэра нет никаких шансов для электорального успеха. Между тем, как это часто случается, значительный интерес представляют голоса меньшинства, указывающие, что, во-первых, на выборах в таком регионе, как Свердловская область, возможно всё; во-вторых, большим успехом для Евгения Ройзмана будет сам по себе высокий уровень поддержки избирателей, даже если он и не победит. Самое главное, что Евгений Вадимович теперь получил статус единственного гаранта легитимности будущего электорального действа. Случись такое безобразие, что он не сможет протиснуться сквозь теснину муниципального фильтра, «бабушка надвое сказала», кому от этого будет хуже, господину Ройзману или «партии власти». А то, что полпред президента в УФО не поддержал мэра, как участника выборов, для него, как оппозиционного политика только на руку.

Эксперты отметили, как безусловно выигрышную, инициативу мэра — организацию субботника, местом проведения которого был хоспис. В остальном, Евгений Вадимович в рассматриваемый период вполне удачно работал в своём стиле, умело «прислоняясь» к любому значимому информационному поводу. Отдельного внимания заслужил отчёт мэра о проделанной работе, в котором он в очередной раз указал, что его полномочия сведены до уровня представительских и пожаловался на сложности восприятия населением такого главы, который не имеет реального функционала для решения городских проблем. При этом именно своим чётко налаженным взаимодействием с администрацией Екатеринбурга, Евгений Вадимович объяснил, почему удаётся решать практически любые городские проблемы. Определённая логическая несостыковка различных положений данной словесной конструкции, не помешала многим экспертам «Национального рейтинга» насладиться её красотой. В любом случае, в последнее время имидж Евгения Ройзмана укрепился и он сам получил дополнительные возможности для развития, что признаётся абсолютным большинством экспертов, в том числе тех, кто относится к нему не очень хорошо.

В рассматриваемый период городская дума единогласно приняла отчет о работе Сергея Белова (Нижний Новгород), что является для мэра определённым успехом. Однако большинство экспертов сосредоточили внимание на других сюжетах. «Хитом» рассматриваемого периода явился скандал с обучением за бюджетный счёт дочери Сергея Белова. Масла в огонь подлила крайне неуместная реакция мэра, в стиле: «в чём проблема?». Ещё совсем недавно, по информации наблюдателей, профильная структура мэрии вообще отрицала наличие студентов, оплачиваемых их городской казны. История с дочкой Сергея Белова привлекла внимание к этой теме и теперь, судя по сообщениям экспертов, обнаружена большая группа подобного рода учащихся, фамилии многих из которых якобы совпадают с фамилиями высокопоставленных городских чиновников. То, что сумма «дотаций» отпрыску мэра не такая уж большая, только вызывает удивление и показывает, как невысоко оценил руководитель городской администрации свои репутационные риски.

Среди протестных акций эксперты отметили состоявшийся митинг против ликвидации маршрутов общественного транспорта и введения новой транспортной системы.

Положительная для Сергея Белова информация поступила из райсуда, в котором рассматривается его дело. Проведённая экспертиза выявила фальшивки в показаниях и подписях, использованных стороной обвинения. Поводом для судебного разбирательства явилось обрушение в далёком уже 2014 году части пятиэтажного дома, оставившее без крыши над головой 148 семей. Нынешний мэр являлся тогда заместителем главы района, где произошла катастрофа. Тогда он, вместе со своим тогдашним руководителем, был обвинён в халатности. Это не помешало Сергею Белову сделать головокружительную карьеру в муниципалитете, даже находясь под подпиской о невыезде. Скорее всего, в ближайшее время Нижний Новгород сменит «двуглавую» систему управления, на «одноглавую». Пост главы города и руководителя администрации будет совмещён. Большинство экспертов уверены, что после этого у Сергея Белова не будет ни единого шанса возглавить город. Они называют совсем другую фамилию. Лишь небольшое число экспертов не согласны с подобным выводом. Скорее всего уже в этом году можно будет проверить, кто в данном случае оказался прав.

Василий Новиков (Орёл), как и положено представителю города, стабильно находящегося в группе отстающих, получил от экспертов за истекший период свою долю критики. Однако на этот раз значимой оказалась и благоприятная для него информация. Мэр отменил публичные слушания по возведению элитного многоэтажного здания рядом со зданием городской администрации. Эксперты надеются, что отмена эта окончательная и бесповоротная и не будет возвращения к вопросу очередной «точечной» атаки на среду обитания горожан. Безусловно, если бы мэр любого города совершал подобный подвиг раз в два месяца, одним этим он бы принёс неоценимую пользу. Одобрено наблюдателями предложение мэра привлекать депутатов к контролю за аварийно-восстановительными работами.

В Орле разгорается скандал с продажей в частные руки памятника архитектуры, который затем был снесён под новое строительство. Однако продажа и передача в собственность земельного участка, на котором располагалось здание, состоялась задолго до того, как Василий Новиков занял кресло мэра. Более того, именно ему сейчас депутаты горсовета поручают разбираться в данной неприятной истории. Кто стоял за этой сделкой из властных структур — пока не известно.

Эксперты отмечают и то, что в пользу имиджа мэра действует «двуглавая» система управления городом, когда населению сложно разобраться — кто есть кто, и кто за что отвечает. В последнее время, по их оценкам, острая критика в основном сосредоточена на главе администрации Орла и на областных структурах.

Несмотря на митинги с требованием отставки Евгения Коростелёва (Биробиджан), глава региона Александр Левинталь выступил в его поддержку. Он признал, что в работе мэра есть ошибки, но он сделал много правильных шагов и менять его нет никакой необходимости. Эксперты «Национального рейтинга» данный факт, естественно, зачли в пользу мэра. Однако больших дивидендов в таблице рейтинга это Евгению Владимировичу не принесло: он продолжает оставаться в подвале группы отстающих. Большее впечатление на экспертов произвели другие события, связанные в рассматриваемый период с Биробиджаном. Столкновения населения с силовиками, возбуждение уголовных дел по факту применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, и арест местного предпринимателя Ивана Проходцева, организатора митингов направленных против губернатора и мэра, — характеризуют крайне тяжёлую обстановку сложившуюся в городе. Планы мэрии, для «оздоровления» местного «Водоканала» поднять цену холодного водоснабжения и водоотведения сразу на 70% процентов, так же не повысили популярность Евгения Коростелёва.

Такое ощущение, что над Мусой Мусаевым (Махачкала) и возглавляемым им городом довлеет какой-то рок. Совсем недавно экспертов потрясла гибель от зубов бродячих собак девятилетней девочки, повлекшее массовое убийство животных и выдвижение политических требований, направленных в том числе против мэра. Но не успели в Дагестане по следам трагического события принять закон «О бездомных животных», как пришло сообщение о новом нападении собаки на ребёнка. На этот раз жертва осталась в живых, получив укусы в лицо и ухо. Большой резонанс получил пожар на рынке «Дагэлектромаш». По имеющейся информации пострадало около полутора тысяч торговых мест. Уверенные, что причиной их бед был поджог, потерпевшие предприниматели перекрыли городскую магистраль с требованиями восстановления рынка и компенсаций.

Практически вся информация сообщаемая экспертами из Махачкалы, носит безотрадный характер. Даже согласно официальным данным, износ основных коммунальных сетей составляет в городе более 70%. Сети рассчитаны на население в 350 тысяч человек. По некоторым оценкам фактически здесь проживает около миллиона. Регулярные отключения света, воды, газа становятся визитной карточкой столицы Дагестана. При этом продолжается застройка города многоэтажными домами, которые, в свою очередь, тяжким бременем ложатся на ту же изношенную, не рассчитанную на такое большое количество объектов, систему. Отсюда и качество предоставляемых услуг в области ЖКХ.

Введение на таком фоне платных парковок также не нашло поддержки многих экспертов. Особенно их возмутила эта акция на фоне постоянной уплотнительной застройки города. Серьёзные проблемы связаны с общественным транспортом. Несмотря на всё разнообразие (троллейбусы, маршрутные такси, автобусы), наблюдается его нехватка. Проблема накладывается на управленческий хаос: люди не понимают, когда должен прийти, к примеру, автобус или троллейбус, кроме того, транспорт постоянно переполнен. Коррупционные скандалы связаны, в основном, со сферой земельных отношений и строительства. Регулярно в администрации Махачкалы, а также в управлении архитектуры города проходят выемки и обыски, которые проводят прикомандированные сотрудники ФСБ. Регулярно в адрес мэрии от прокуратуры приходят предписания о нарушениях в той или иной хозяйственной деятельности администрации. Включённость мэра Махачкалы в один из существующих в Дагестане кланов позволяет ему чувствовать свою стабильность. По словам экспертов, постоянная застройка Махачкалы, фактическое уничтожение деревьев в городе, проблемы ЖКХ, трудные условия для развития бизнеса — это то, что крайне отрицательно сказалось на рейтинге Мусы Мусаева. Среди положительных моментов отмечаются только отдельные эпизоды, например, работы по благоустройству города, связанные с посадкой тюльпанов и кустарников. Но, к сожалению, они являются «каплей в море», по сравнению с негативом.

Лично Вячеслав Двораковский (Омск) не принимает участия в выборах нового мэра, хотя раньше изъявлял такое желание. Но данное мероприятие, из-за местных политических и административных реалий, обернулось подлинным скандалом. Между тем начало процесса избрания не предвещало неожиданностей: губернатор выдвинул своего фаворита, первого вице-губернатора. Ему в помощь был определён дублёр, тоже высокопоставленный областной чиновник. Некоторое удивление вызвало множество претендентов, пожелавших принять участие в, казалось бы, безальтернативном мероприятии. Только в один, предпоследний день подачи документов, объявили о своих претензиях на кресло мэра сразу девять человек. Неожиданно всё это воинство растаяло, дружно сняв свои кандидатуры. Не стал исключением и главный ставленник губернатора, против которого, к тому же, в скором времени было возбуждено уголовное дело.

В результате выборы мэра города-миллионника оказались сорваны. Заседание комиссии перенеслось на июнь. Начали раздаваться голоса о необходимости дальнейшего переноса выборов на осень, а происходящее в Омске стало сюжетом пародии для юмористов на федеральном телеканале. Подавляющее большинство наблюдателей совершенно не согласны с позицией председателя комиссии, отвечающей за выборы мэра, что в течение месяца омичи и изрядно ошарашенные эксперты наблюдали всего лишь «пилотный сценарий выборов». Наиболее частое определение, которое даётся происходящему: «полный провал». Причём это был провал всех уровней власти, в том числе и городской.

Между тем Вячеслав Двораковский, казалось, абсолютно ушёл в рутинные административные дела: ремонт дорог, ликвидацию последствий урагана, налетевшего на город, организацию «беспрецедентно жёсткого» контроля за дорожным ремонтом. Прокуратура выяснила, что городская администрация нарушает правила при предоставлении и использовании земельных участков. Попытка Вячеслава Двораковского наконец продать троллейбусное депо, несмотря на его призывы к депутатам горсовета доверять друг другу, последними была заблокирована.

Полномочия Вячеслава Викторовича заканчиваются очень скоро — 11 июля. До этого времени выборы нового главы города совершенно точно не состоятся. В этом случае он будет продолжать выполнять обязанности мэра. Среди экспертов стали раздаваться отдельные голоса, что в итоге он может и не покинуть своё кресло. Но подавляющему большинству такой сценарий кажется абсолютно фантастическим, даже несмотря на омские политические и административные реалии.

Константин БАРАНОВСКИЙ

Гуманитарный технолог, управляющий партнёр консалтинговой группы «Консильери» (г. Нижний Новгород)

Глава администрации Нижнего Новгорода — сити-менеджер Сергей Белов занимает эту должность с конца 2015 года во многом благодаря тому, что был кандидатурой, одинаково приемлемой для разных политических групп влияния в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. За это время укрепил финансово-экономическую часть администрации Нижнего Новгорода, погасил долги муниципалитета перед подрядчиками по муниципальному заказу, начал наводить порядок в управлении муниципальными предприятиями и системе общественного транспорта. Наконец-то решил вопрос с выпуском муниципальных облигаций, что позволит облегчить госдолг города. Вместе с тем, недружелюбен к малому и среднему бизнесу города, в частности, вытесняя его с главной улицы города — Большой Покровской. При Белове в город не пришёл ни один крупный инвестор, отечественный или иностранный. Нет порядка в городском ЖКХ, уборке улиц от снега и мусора, дорожное покрытие в отвратительном состоянии.

Будучи частью политического класса Нижнего Новгорода, Белов, тем не менее, не стал влиятельной фигурой. В частности, в конце мая состоится заседание Городской думы Нижнего Новгорода, где, в том числе, будет решаться судьба Белова. В лучшем случае, он проработает до осени 2017 года, но контракт с ним перезаключён не будет. Сложно говорить об отношении к Белову среди населения — нижегородцы скорее не подозревают в своей массе о его существовании. Сильно подпортила реноме Белова история, получившая огласку в мае. Речь идёт об обучении его дочери на юридическом факультете Нижегородского государственного университета им. Лобачевского по так называемому адресному набору, что оплачивается из бюджета Нижнего Новгорода. Сумма — порядка 100 000 рублей в год, но резонанс был громкий, тем более, что сам Белов крайне неудачно ответил на вопросы прессы о ситуации. Есть ощущение усталости политического класса от Белова, хотя внешне у него налажены отношения со всеми ключевыми игроками.

Татьяна БОЛХОВИТИНА

Политолог, заместитель директора Брянского филиала РАНХиГС, глава Общественного Совета г. Брянска. Заместитель губернатора Брянской области (2015 г.)

Смена главы администрации города Брянска, происшедшая полтора года назад, позитивно повлияла на ситуацию в городе. Определяющим значением в этом явилась его близость к высшим должностным лицам органов государственной власти области. Александр Николаевич Макаров имеет большой опыт политической и хозяйственной работы. Он узнаваем в городе и регионе в связи с тем, что занимал в различные периоды должности — заместителя главы одного из сельских районов Брянской области, главы данного района, заместителя губернатора Брянской области. При этом на посту заместителя губернатора Брянской области в различные периоды он курировал разные направления деятельности: экономику, социальную сферу, правоохранительные органы, муниципальные образования и общественные объединения. Учитывая данное обстоятельство, он узнаваем населением областного центра и местного экспертного сообщества. Взаимоотношения Александра Макарова с высшими должностными лицами субъекта конструктивны и выдержаны. Основой этих отношений в определяющей мере является авторитет Макарова. Большинство знающих его людей характеризуют его как честного, инициативного человека, руководителя, умеющего аргументировано отстоять свою точку зрения. Вместе с тем Макаров не приемлет силового давления и необоснованных выпадов и обвинений в свой адрес.

В последние месяцы произошло укрепление бюджета города Брянска. В 2016 и нынешнем году реализованы мероприятия по улучшению состояния дорожного покрытия в городе, в целях ликвидации транспортных «пробок» обеспечено строительство и ввод в эксплуатацию трёх кольцевых развязок. Если в марте администрация города подвергалась резкой критике за плохое состояние дорожного покрытия, разрушенного в осенне-зимний период, то энергичные меры, предпринятые к настоящему времени по ремонту дорожного покрытия, изменило в позитивную сторону отношение населения к главе администрации. Позитивным моментом, который отмечается населением и экспертным сообществом, является успешное (безаварийное) прохождение отопительного сезона 2016−2017г., предоставление автотранспорта инвалидам-колясочникам 1 группы («социального такси»). Также разработана и включена в реализацию программа по формированию комфортной городской среды. В числе областей для улучшения — работа по укреплению кадрового состава администрации Бежицкого района города Брянска.

Александр ИЛЬИН

Философ, заведующий кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северного института Всероссийского государственного университета юстиции министерства юстиции России (г.Петрозаводск)

Учитывая, что мэр города Петрозаводска Ирина Юрьевна Мирошник была избрана депутатами, то есть, фактически, она — сити-менеджер. То есть, она не является самостоятельной фигурой, а, скорее, больше исполнитель. Это не политическая фигура, а просто функционер на посту мэра Петрозаводска, который не имеет своего особого лица. То есть, она представляет партию власти, а значит, её мнение не выходит за пределы программных требований партии Единая Россия. Мирошник является хорошим исполнителем решений — не более того. При этом количество противоречий, которые были раньше между республиканской властью и местными органами сегодня минимизировано до чисто формальных технических моментов, не имеющих принципиального значения для управления городом. С одной стороны — это хорошо, потому что город не сотрясают политические споры, связанные с недоговорённостью властей и часть решений, которые необходимо решать на уровне города, при содействии республиканской власти проходят наиболее безболезненно. И самое главное — они не заметны населению Петрозаводска.

После смены регионального руководства (приход на место Александра Худилайнена Артура Парфенчикова) принципиальных изменений в работе с администрацией и мэром города не произошло. Между главой республики и руководителями города налажены рабочие отношения. Хотя сейчас идёт на уровне региона активная ротация кадров. Как только произойдут изменения на республиканском уровне, возможно, будут и какие-либо корректировки на уровне местного самоуправления, в том числе и Петрозаводске. Но опять же — кандидатура Ирины Мирошник, которая была предложена депутатами от Единой России в Петросовете на пост главы Петрозаводского городского округа, пока всех устраивает.

Олег РЕУТ

Доцент факультета сравнительных политических исследований Северо-Западного института управления РАНХиГС (г. Санкт-Петербург)

Ровно через год после вступления в должность главы Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник накопила довольно значительное количество негативных оценок своей деятельности, что практически инициировало механизм удаления её в отставку. Скорее всего, это произойдёт сразу после завершения сентябрьской кампании по выборам главы Республики Карелия. Яркой иллюстрацией выделенного тренда стоит считать задержание 12 мая заместителя петрозаводского мэра — председателя комитета экономики и управления муниципальным имуществом Дениса Косарева. В этот же день против него было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере, а на следующий день теперь уже экс-чиновника арестовали по решению городского суда. Стоит отметить, что предшественник Косарева Александр Ратников был уволен в конце декабря 2016 года. Тогда Мирошник заявила, что она «недовольна наполнением городской казны» и анонсировала «кадровые усиления».

Очевидно, что это не помогло. Более того, в мае со своей должностью вдруг решил распрощаться ещё один замглавы города Денис Жердев, тихо написавший заявление «по собственному желанию». К тому же давно обещанное Ириной Мирошник назначение первым замом Валерия Матвеева, который должен прийти в мэрию с должности вице-спикера Петрозаводского городского совета, до сих пор никак не может состояться. По мнению политических наблюдателей, «народный избранник чего-то выжидает или опасается». В этот же ряд событий стоит добавить внезапное увольнение начальника управления городского хозяйства Геннадия Нюппиева, пришедшего в мэрию год назад и по неизвестной причине в одночасье её покинувшего. Эти внешне непонятные увольнения одних и робость других создают впечатление, что окружение карельского губернатора искусственно работает на выбивание руководящих кадров городской администрации, как это было при некоторых прошлых петрозаводских градоначальниках, когда между ними и республиканским правительством разворачивалась очередная конфронтация.

В складывающемся контексте основная линия противостояния проходит между врио главы региона Артуром Парфенчиковым и председателем Петрозаводского городского совета Геннадием Боднарчуком. Получившая же свой мандат из рук депутатской комиссии сити-менеджер в значительной степени выступает заложником складывающейся ситуации. Именно на это указывает и довольно неуклюжее недавнее заявление губернатора: «Мы, безусловно, уважаем независимость муниципальных органов власти, но в тех вопросах, где у нас общая ответственность, а тем более общее финансирование, мы, по любому, будем доводить свою точку зрения. И я вижу, что она воспринимается нормально. Если я ругаю иногда Ирину Юрьевну, это не означает, что я испытываю к ней какие-то отрицательные чувства».

Марат ГАЗИЗУЛЛИН

Журналист, редактор ИА «Сусанин» (г. Ижевск)

Смена руководства республики традиционно угрожает переменами в руководстве Ижевска. Дело в том, что столица Удмуртии генерирует больше денег и ресурсов влияния, чем любой другой город региона, а то и регион в целом. Именно в Ижевске сконцентрированы важнейшие и богатейшие производства республики. Более того, сам город — свыше 600 тысяч населения, то есть более 40% населения всей республики — уже производит море денег в сфере ЖКХ, городской инфраструктуры и т.д., чем вызывает интересы со стороны крупнейших бизнес-структур страны, таких, например, как «ЭнергосбыТ Плюс» («КЭС-Холдинг») Виктора Вексельберга. Поэтому традиционно республиканские власти пытаются выстроить властную вертикаль в Ижевске под себя. Такова была ситуация с многолетним конфликтом Александра Волкова, первого и последнего президента Удмуртии, и мэра Ижевска Анатолия Салтыкова. То же самое произошло, когда главой Удмуртии стал Александр Соловьёв, а главой города оставался ставленник Волкова — Денис Агашин. Тогда, по сообщению из кулуаров правительства республики и администрации города, вмешаться в этот конфликт пришлось даже аппарату представителя президента в ПФО Бабича. И проигравшим в этой ситуации остался Агашин, который предпочёл добровольно покинуть пост в администрации Ижевска. Поэтому и нынешние власти столицы Удмуртии очевидно находятся под угрозой со стороны врио главы республики Александра Бречалова, которому необходимо полное подчинение на местах в преддверии выборов в Госсовет Удмуртии, которые пройдут в сентябре 2017 года.

С точки зрения электоральных перспектив, ему необходимо спустить всех собак на предыдущие власти, как в Ижевске, так и в более или менее важных населенных пунктах Удмуртии, чтобы отгородиться от «неудачников» и получить кредит доверия избирателей на ближайшие годы. Вместе с тем, и экспертному сообществу, и населению очевидны проблемы Тюрина. Он пытался демонстративно отказываться от политической борьбы, поддерживать и изображать из себя технократа. Это было несложно, потому что он многие годы работал главным инженером огромного металлургического завода «Ижсталь» и, в принципе, понимает все более или менее крупные проблемы инфраструктуры Ижевска. Весной прошлого года Тюрин активно боролся с одним из мощнейших наводнений, так и весной этого года проявил вполне оправданную активность при подготовке к паводку, который обещал быть беспрецедентным из-за небывалых снегопадов этой весны. Но паводка не случилось. Снег плавно растаял, да и пруд Ижевска был вовремя спущен до рекордных отметок. В итоге его профессиональные действия по предотвращению паводка остались практически незамеченными. То же самое можно рассказать об истории с концессией на теплосети Ижевска, которая теперь принадлежит ООО «Удмуртские коммунальные системы». Если в прошлом году в городе даже объявляли чрезвычайное положение из-за рекордного количества аварий на теплосетях и на трубопроводах горячего водоснабжения (ГВС), то в этом году аварий было сравнительно немного и они вовремя ликвидировались. Но противникам концессии ООО «УКС», аффилированной со структурой Вексельберга «ЭнергосбыТ Плюс» («КЭС-Холдинг»), в конце апреля удалось получить более или менее заметный аргумент против концессии. Дело в том, что во время испытаний тепловых сетей массовые аварии все же случались и от отопления в конце апреля по разным данным были отключены до 426 до 575 домов. При этом из-за резкого апрельского и майского похолодания отопительный сезон пришлось продлевать практически на 20 суток по сравнению со средними многолетними показателями. Кроме того, случился скандал с рассылкой противоречивых платёжек за ГВС и отопление. «ЭнергосбыТ Плюс» («КЭС-Холдинг»), в рамках концессии рассылает платёжки, в которых очень часто встречаются ошибки или неточности в суммах, в пользу, конечно же, концессионера. При этом управляющие компании решили продолжать рассылать собственные платёжки на ГВС и тепло, как они это делали до одобрения концессии.

В итоге есть те, кто платят дважды за одни и те же услуги и есть те, кто отказываются платить вообще. Но в любом случае это вызывает массу нареканий. Жители города отправили более 1,5 тысячи жалоб на действия компаний ЖКХ и обвиняют в этой неразберихе власти города и Тюрина лично. А ещё прошли обыски и выемка документов в МУП «Ижводоканал» по вопросам к деятельности экс-руководителя «Ижводоканала» Владимира Пискайкина. А ещё предъявлены обвинения бывшему главному архитектору Ижевска — тот издал незаконный приказ, который аннулировал разрешение на строительство жилого дома в микрорайоне «Север» в Октябрьском районе Ижевска, выданное ранее ООО «Виктория 18» на законных основаниях и причинил тем самым застройщику ущерб в 7 миллионов рублей. Ещё более интересной для экспертов оказалась информация о том, что городские власти объявили конкурс на получение кредитов в целях финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств на более чем 1,2 млрд руб. Есть и ещё одна проблема, возникшая в конце апреля. Это проблема «топорной» работы подчинённых Тюрина в социальных сетях, которые так любит Бречалов. 17 апреля в группе «Удмуртия и Александр Бречалов» социальной сети «Вконтакте» появился опрос под названием «Доверяете ли вы главе МО «город Ижевск» Юрию Тюрину?». Следует отметить, что в этой группе ранее уже запускались подобные опросы по руководителям других муниципальных образований, например, Можги и Завьяловского района. Но такого накала страстей, который вызвал опрос по Ижевску, наверное, не ожидал никто.

Анализ постов, размещаемых в этой группе, позволяет предположить, что это сообщество создано для поддержки положительного образа Бречалова, возможно, кем-то из представителей его команды. Но после появления опроса о Тюрине в группе начались «накрутки» за главу Ижевска. Эксперты полагают, что этими накрутками занимались сотрудники администрации города. В общем, у Бречалова есть достаточно оснований, чтобы потребовать смены главы города от Гордумы Ижевска. Но, вместе с тем, на фоне всех этих проблем, Тюрин становится более управляемым, и, возможно, такое положение больше устраивает новые власти региона. Ведь самому Тюрину предъявить пока нечего, но часть его команды может лишиться своих мест в результате громких скандалов, которые команда Бречалова может использовать перед выборами с тем, чтобы повысить электоральную привлекательность своих ставленников.

Виталий ЕРМОЛАЕВ

Политолог, основатель и Руководитель Elect Assist, автор первого в России курса «SMM-политолог»

Нохашкиев Окон Валерьевич (22 октября 1984 г.р.) — занимает должность главы администрации города Элисты с июля 2016. Это один из самых молодых сити-менеджеров в России, был назначен почти год назад. Окон Валерьевич не имеет персональных аккаунтов в социальных сетях. В Вконтакте и Фейсбуке его можно найти только на официальных, но не верифицированных страницах города Элисты. На странице Элисты в Фейсбуке есть только 4 публикации с упоминанием главы города, а на странице города в Вконтакте около 10. Но так как количество подписчиков мизерное — в Вконтакте — 1989 подписчиков, а Фейсбуке — 284 подписчиков, то и охват аудитории никакой. Напомню, что в Элисте проживает 104 тыс человек. То есть городская администрация фактически не ведёт никакую более-менее значимую работу с избирателем в социальных сетях. При всём том на 1 месте в выдаче в Google появляется материал, где его называют «Казначеем дьявола», а в самой статье говориться буквально следующее: «Сейчас градоначальником временно назначен некто Окон Нохашкиев — депутат ЭГС, более четырёх лет занимающий «хлебную» должность заведующего сектором муниципального заказа администрации г. Элисты. Об этом деятеле почти ничего не известно. Кроме, пожалуй, того, что г-н Нохашкиев, дипломированный юрист-экономист, принял самое активное участие в «распиле» той части «денег Якобашвили», которая официально была выделена на благоустройство калмыцкой столицы». И хотя сам сайт находится на сервере в Украине, что резко снижает доверие к этому ресурсу как к источнику информации, статья продублирована на «Доске позора Элисты» в Вконтакте и получила 203 комментария, 10 репостов, 107 лайков, что говорит о достаточно высоком резонансе подписчиков на это сообщение. В местном ресурсе — «Элистинский курьер» есть статья, где говорится о том, что Нохашкиев назначен на свою должность с нарушениями — «получается, что общий стаж муниципальной службы г-на Нохашкиева на сегодня составляет всего 2 года и 4 месяца. А по требованиям конкурса на должность главы горадминистрации стаж государственной или муниципальной службы должен составлять не менее трёх лет! Это значит, что и. о. «сити-менеджера» требованиям конкурса не соответствует».

Из позитивного контента в поисковой выдачи мы находим всего 4 небольших репортажа о нём.

Подводя итоги можно сказать следующее: за почти год с момента своего назначения Нохашкиев Окон Валерьевич не проявил какой-либо явно выраженной активности в интернет пространстве. Он не открыл свои страницы в соцсетях для активного взаимодействия с гражданами. По предварительным оценкам в Вконтакте в г. Элиста присутствует около 75 тыс. подписчиков, но взаимодействие с ними со стороны городских властей никакого не ведётся. Это чревато в критических ситуациях и грозит неуправляемым развитием негатива в местных группах в Вконтакте в кризисных условиях. Так, например когда год назад произошел инцидент с юношеской сборной Дагестана на соревнованиях в Элисте (напомню, что дагестанский подросток сделал селфи в тот момент, когда он пинал ногами статую Будды), в местных группах в Вконтакте стали нагнетаться сильные протесты на национальной почве, во многих местных группах раздавались призывы к физической расправе с дагестанскими спортсменами. Только срочной эвакуацией всей группы дагестанцев удалось не допустить суда Линча. И в это время местные власти ничего не могли сделать с настроениями в социальных сетях, т.к. отсутствовали в них и никак не управляли общественным мнением в местных группах. Аналогичная ситуация сохранилась и по сей день. Чем она вызвана — непониманием ситуации, финансовыми затруднениями городской, республиканской администраций, или иными причинами — не известно.

Считаю, что если Окон Валерьевич планирует долгосрочную политическую карьеру, а в его юном возрасте у него всё ещё впереди, то ему следует крепко задуматься о своем присутствии в социальных сетях, формировании адекватного образа политика, а также решать репутационные вопросы на просторах интернета. Исходя из «рейтинга активности политика в интернете и социальных сетях по версии elect-assist.ru», я бы дал ему только 3 балла из 100 возможных.

Александр САЙГИН

Политолог, заместитель директора Фонда прикладного анализа Института региональных исследований ЮФО

Смена главы администрации Волгограда с Александра Чунакова на Виталия Лихачёва фактически никак не отразилась на ситуации в городе. Во-первых, Чунаков был лояльным и не публичным. Во-вторых, Лихачёв перешёл на должность главы администрации с должности руководителя аппарата губернатора, что также предполагает лояльность и не публичность. С приходом Лихачёва в Волгоград можно говорить о некотором усилении «Волжской группы элит» (выходцы из города-спутника Волгограда), однако реальных рычагов управления и доступа к бюджетным ресурсам Лихачёв, судя по всему, не получил. Во всяком случае, в системе управления городским хозяйством действуют те же сами люди, которые занимались им на протяжении последних 15−20 лет. Изменения коснулись лишь транспортной системы, но их «продавливала» региональная администрация, и систем теплоснабжения и водоснабжения города, но на них вошёл крупный федеральный игрок, которого также «продавила» областная администрация. Фактически сегодня сити-менеджер Волгограда — это фигура, сочетающая в себе функции «перерезателя ленточек», дворника и вахтёра. Стратегическая функция управления мегаполисом у него отсутствует вместе с необходимыми полномочиями, которые регион забрал себе. Реформа транспортной системы была воспринята горожанами негативно, поскольку делалась фактически «на коленке». Во-первых, фирма, которая будет обслуживать миллионный город, определялась весьма сомнительным путём. Во-вторых, традиционные местные перевозчики были удалены с рынка грубым образом. Наконец, в-третьих, и это признают сами чиновники как городской, так и областной администрации, как таковой новой «комплексной транспортной системы» не было подготовлено. Маршруты определялись скорее по желанию перевозчика, а не исходя из потребностей жителей города. Специфика города также не была учтена в полной мере (вытянут на 60 км, было присоединено несколько посёлков вокруг города), что приводит к перегруженности некоторых маршрутов и незаполненности других. Кроме того, новый перевозчик «ПитерАвто» не учитывает старую остановочную схему для своих автобусов, что создаёт для некоторых жителей определённые трудности. Из достоинств нового перевозчика можно признать только то, что автобусы (и то не все) оборудованы системой Глонасс. Кстати, если судить по ней, то ни о каком интервале в 2−3 минуты между автобусами для жителей посёлка Гумрак говорить не приходится. В утренние часы интервал составляет до 15−20 минут. Про день говорить вообще не приходится. Да и расписание выглядит достаточно хаотичным и не учитывает нужды тех, кто едет в аэропорт Волгограда.

Магомед ОМАРОВ

Политолог, вице-президент фонда этно-политических исследований «Континент»

Ситуация в городе Махачкала очень тяжёлая. С точки зрения чистоты и порядка просто отвратительная — город утопает в грязи. На эту тему даже вышло два специальных больших блога Ильи Варламова, где наглядно продемонстрировано, что никакая работа в этом направлении не ведётся. Полный бардак и в архитектурном отношении. Говорить о каком-то архитектурном облике города, удобстве для жителей, облагораживании улиц — вообще не приходится. Что касается коммунальных услуг — тут люди периодически начинают возмущаться. Например, часто прекращается без предупреждения подача воды. Так как ситуация сама по себе в республике Дагестан очень тяжёлая — это сказывается на столице. Не считая победных реляций на официальных сайтах и показушных мероприятий, реальной работы по развитию города не ведётся. Нет нормальных очистных сооружений. Социальная инфраструктура стоит на месте. Имея прекрасное море, город не оборудовал ни один пляж, который бы соответствовал понятиям современности, благоустройства. Активистам еле удалось отстоять последний зелёный исторический кусок города, исторический парк, на месте которого градоначальник планировал поставить музейный комплекс. Мэр Махачкалы Муса Асхабалиевич Мусаев, как мне видится, не совсем самостоятельная фигура — зависит от пожеланий главы республики Рамзана Абдулатипова, то есть коридор его возможностей достаточно узок. В результате вырисовывается ситуация с коррупцией (вывозом мусора занимаются структуры близкие к руководству республики), с клановостью, отсутствием порядка. Так что деятельность мэра я бы оценил на слабейшую тройку и то, по причине того, что он ещё держится. Возможно, что такая работа — спустя рукава — связана с ощущением своей временности, а отсюда и отсутствие стратегического планирования.

Игорь ДАЧЕНКОВ

Политический консультант. Генеральный директор Агентства массовых коммуникаций «Регион Медиа»

В июле 2017 года истекает пятилетний срок полномочий действующего мэра Омска Вячеслава Двораковского. В рамках общероссийского тренда за прошедший период в городе коренным образом изменилась система выборов градоначальника. Отныне Омск находится в числе 78 региональных столиц, где институт прямых выборов главы отменен. В этом году мэра Омска избирает специальная конкурсная комиссия. В контексте анализа сложившейся ситуации отметим её плюсы и минусы. Минус № 1. Кризис власти и затягивание процедуры избрания мэра. Процедура избрания мэра конкурсной комиссией должна была состояться в апреле 2017 года. Однако избрание мэра (Двораковского) пришлось отложить из-за отсутствия других кандидатов на эту должность. Как известно, все альтернативные кандидатуры снялись с голосования. По оценкам экспертов, процедура выборов мэра может затянуться до осени 2017 года. Минус № 2. Судебные процессы, оспаривающие новую систему избрания мэра Омска. Новую систему выборов, а значит и легитимность возможного избрания Двораковского, оспаривает региональное отделение КПРФ, пытаясь опротестовать её в областном суде. Обком КПРФ недоволен тем, что до участия в конкурсе не был допущен их однопартиец В. Жарков. Учитывая сильные позиции КПРФ в регионе можно предположить, что градус политической активности основных оппонентов при раскрутке данной темы будет только повышаться. Тема — отличный предмет для торга между партией власти и коммунистами, в том числе за будущий расклад портфелей (комиссии и комитеты) в горсовете. Минус № 3. Пожилой возраст действующего главы. В августе 2017 года действующему мэру исполняется 68 лет. Если в 2012 году избирателям еще как-то можно было объяснить приход 63-летнего В. Двораковского во власть, например, на один срок, то в 2017 году аргументов, объясняющих, зачем Двораковскому работать до 73 лет — достаточно мало. Учитывая общий кадровый тренд на обновление, приход в исполнительную власть молодых управленцев, возраст главы — серьёзная проблемная зона. Возможный лейтмотив выдвижения на новый срок — продолжить начатое? Если так, то надо показать достижения и успехи, которые необходимо отразить в риторике образа будущего, и, соответственно, учесть этот аспект при формировании имиджевого и программного позиционирования действующего главы.

Есть и плюсы. Это прекращение «войны» между областным и муниципальным уровнями власти. Двораковский является компромиссной фигурой. Ему удалось прекратить 15 летний конфликт между уровнями власти в регионе. Это серьёзный аргумент в пользу выдвижения действующего главы. Вполне вероятно, фактор «примирения элит» в непростом регионе может быть сигналом для федерального центра сделать ставку на фигуру Двораковского. Другой «козырь» — крупный инфраструктурный проект. Мэры 3-х городов: Красноярска, Челябинска и Омска обратятся в Правительство РФ с просьбой о выделении средств на окончание строительства городских метрополитенов. Метро — хорошая «программная фишка» для главы, стратегический проект для качественного развития городской инфраструктуры. Результаты количественных и качественных социологических исследований свидетельствуют, что жители к заслугам мэра относят: дорожное строительство и улучшение состояния центральных магистралей города. Жители отмечают уменьшение очередей в детские сады (особенно в новых микрорайонах города). Для избирателей заметна программа капитального ремонта домов и объектов социальной инфраструктуры. Личная популярность мэра у населения города во многом связана с предыдущим блоком. Но поскольку теперь выбирает специальная комиссия, а не избиратели, то во многом ресурс избрания Двораковского находится в другой плоскости. В сфере межэлитных отношений (выстраивание диалога с партийно-политическими и бизнес-группами влияния) и лоббистских возможностей, в том числе по линии контактов с федеральным центром.

* * *

В конце исследования ЦИК «Рейтинг» предоставило возможность главе администрации города Владимира Андрею Шохину (из группы лидеров рейтинга) прокомментировать результаты рейтинга, поделиться секретами своих успехов и планами на будущее:

«Современное обустройство городской среды Владимира не было бы успешным без поддержки губернатора Светланы Юрьевны Орловой и без постоянного прямого взаимодействия с нашими жителями. И такое доверие ко многому обязывает.

Очень скоро в самом центре Владимира, у Спасского холма и Козлова вала, мы откроем новый муниципальный музей «Владимирская вишня». Это название запатентовано и теперь является неотъемлемой собственностью города. Будет возрождена в музейном формате «Старая аптека», которая открылась ещё в 1805 году и признана одной из старейших казённых аптек России. Обязательно продолжится развитие городского пешеходного пространства, первым этапом которого стало создание в прошлом году первой в городе пешеходной зоны на Георгиевской улице. Владимир любит и умеет принимать гостей. Это город великой истории и признанный центр «Золотого кольца России».

За преображением Владимира стоит напряжённая работа и современный взгляд на развитие городского пространства. Например, развитие пешеходного кластера стало возможным во многом благодаря строительству Лыбедской магистрали, которая выводит транспортные потоки из исторического центра. Одновременно проектируется набережная Клязьмы, а на южном берегу реки уже открыт новый городской пляж с возможностью заниматься активными видами водного отдыха. Только за последние два года во Владимире открыты семь новых отелей, в том числе — хостелы с доступной стоимостью проживания. Меняется к лучшему и городская индустрия общественного питания, рестораны и кафе приобретают особые черты, свойственные нашему региону, предлагая блюда не только традиционно русской, но и владимирской кухни, в том числе блюда из вишни, которыми всегда славилась владимирская земля».

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