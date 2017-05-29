Чебоксары, 29 мая, 2017, 12:32 — ИА Регнум. В этом году в республике школу заканчивают более 5,2 тыс. учащихся 11-х классов и более 11,2 тыс. девятиклассников. Им предстоит пройти государственную итоговую аттестацию. Для проведения ЕГЭ будет задействовано 1725 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Основной этап сдачи экзамена продлится до 1 июля. ГИА в девятых классах планируют пройти 11 451 человек, из них 11 280 выпускников 2017 года. От 11-классников классов подано 6172 заявления, из них 5249 — от новоиспечённых выпускников.

Данные Минобразования Чувашии

В Минобразования отмечают, что как и в предыдущие годы, популярными предметами являются обществознание и физика. Обществознание выбрал 3151 (или 60,2%) выпускник 11 класса 2017 года, физику — 2005 человек (или 38,3%). На третьем месте по популярности — биология, которую планируют сдать 1306 человек (25%), далее идут история (1236 выпускников, или 24,6%), информатика (648 человек, или 12,4%) и английский язык (622 человека, или 11,87%). Меньше всего востребованы французский, испанский и немецкий языки, которые в общей сложности планируют сдать 12 человек

Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые в этом основной этап ЕГЭ пройдет по новой технологии: будут печатать контрольные измерительные материалы в аудиториях пункта проведения экзамена, а сканирование экзаменационных работ будут проводить в штабе. «Данная технология позволяет исключить риски несанкционированного доступа к экзаменационным материалам ЕГЭ при их передаче и транспортировке, а также сократить сроки их обработки», — говорят в Минобразования Чувашии.

Одно из изменений в содержании контрольно-измерительных работ — отсутствие тестовых заданий в ЕГЭ по физике, биологии и химии. Тесты останутся только в иностранных языках. Кроме того, на экзаменах по иностранным языкам включается раздел «Говорение», где ответы записываются на аудионосители.

Для выпускников 9 классов нововведением станет обязательная сдача четырёх предметов для получения аттестата об основном общем образовании. Самыми популярными предметами по выбору стали обществознание (62,1%), география (30,64%), биология (29,34%) и информатика (28,74%).

«Нововведением в 2017 году является организация допуска выпускников девятых классов с помощью металлодетекторов. Также экзамены в 9 классах будут проходить под оффлайн-видеонаблюдением. Такое решение принято в целях обеспечения объективности и прозрачности проведения экзаменов. В 2016 году за наличие сотовых телефонов и шпаргалок с экзаменов удалены 58 выпускников 9 классов: 44 участника — за наличие телефона, 14 участников — справочных материалов», — говорят в Минобразования Чувашии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии доля выпускников, поступивших в высшие учебные заведения в 2016 году, осталась «стабильно высокой» и составила 75%. В высшие учебные заведения Чувашии в этом году поступили 66% выпускников, за пределы республики выехали 32%. Особой популярностью ежегодно пользуются вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Казани. Доля выпускников 11 классов, подавших документы на обучение в вузы Москвы и Санкт-Петербурга, предварительно остается на уровне 2015 года и составляет 14,5%, из них 12,1% поступили в вузы Москвы, 2,4% — Петербурга. 7% выпускников будут получать высшее образование в Казани.

Напомним, в Чувашии в 2016 году в едином государственном экзамене приняли участие 6457 человек. По данным Минобразования, в этом году в ходе основного этапа не смогли сдать экзамен по русскому языку 0,36% выпускников, по математике — 1,14%. В сентябре экзамен по русскому языку пересдавали 6 человек, по математике — 33.