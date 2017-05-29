Сана, 29 мая, 2017, 12:27 — ИА Регнум.

Пять мирных жителей, в том числе подросток, погибли, еще пятеро получили ранения в ходе недавнего рейда «морских котиков» США в Йемене, сообщает The Intercept.

Seal.navy.mil Морские котики США

Такая информация поступила от очевидцев рейда спецназа США, проведшего спецоперацию 23 мая в селении Аль-Адлан. По их словам, спецназ США, действовавший при поддержке более полудюжины вертолетов и самолетов, на протяжении более часа сражался с представителями йеменских племен.

Указанная информация идет вразрез с заявлениями Пентагона и Центрального командования США, которые не признали факт гибели и ранений мирного населения. По словам официальных лиц вооруженных сил США, было уничтожено семь боевиков йеменского филиала «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «благодаря комбинации использования стрелкового оружия и точечных авиаударов». По сведениям военных, в результате столкновений легкие ранения получили два бойца подразделения. Как отметил 23 мая официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис, не было «никаких достоверных признаков гибели мирных жителей».

В свою очередь, местные жители предоставили список имен десяти человек, которые были убиты или получили ранения в результате рейда. В частности, 15-летний Абдулла Саед Салем Аль-Адхал был застрелен, когда он попытался спастись бегством из своего дома вместе с женщинами и другими детьми. Еще оодин подросток, 12-летний Отман Мохаммед Салех аль-Абдал, был также ранен, но выжил.

Как отметил один высокопоставленных лиц в селении, который общался с изданием на условии сохранения его анонимности, помимо них, жертвами рейда стали также семеро человек, находившиеся в одном из разрушенных домов. Они вполне могут оказаться теми, кого в Центральном командовании США назвали боевиками «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» (АКАП) (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Местные жители также заявили, что спецназовцы расстреляли безоружного Нассера Али Махди Аль-Адала, которому были по меньшей мере 70 лет. По данным лондонской правозащитной организации Reprieve, он, будучи слабовидящим, мог принять их за гостей. В результате рейда также был убит скот, принадлежащий жителям деревни.

Издание собрало указанные сведения, проведя телефонные интервью с жителями селения и активистами, посетившими больницы, в которые были доставлены раненые. В Пентагоне, в свою очередь, не ответили на запрос прокомментировать информацию издания.

Операция в Аль-Адлане стала второй, проведение которой было признано официальными лицами вооруженных сил США. Её целью стал сбор электронного оборудования, такого как мобильные телефоны и ноутбуки, для получения «сведений о диспозиции, боеспособности и намерениях АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».