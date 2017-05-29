Великий Новгород, 29 мая, 2017, 12:25 — ИА Регнум. Второй новгородский велопарад, который состоялся 28 мая в Великом Новгороде, собрал около 400 участников, которые проехали по Торговой стороне города — от набережной Александра Невского к гостинице «Садко» и обратно. Как сообщили ИА REGNUM организаторы мероприятия — участники проекта «Велосипедизация Великого Новгорода» и общественного движения «Новый город», порядка 150 человек на велопараде подписали петицию в поддержку развития велоинфраструктуры города.

Артур Осипов Велопарад в Великом Новгороде

Петицию передадут временно исполняющему обязанности губернатора Новгородской области Андрею Никитину.

«Уже почти десять лет в Новгородской области активно обсуждается вопрос развития велосипедного транспорта. Однако практические результаты невелики. За это время были построены лишь несколько небольших велосипедных дорожек в составе новых улиц, не связанных друг с другом и плохо связанных с остальной улично-дорожной сетью, а существующие улицы и дороги практически никак не приспосабливаются к движению на велосипедах, безопасность и приоритет велосипедистов не обеспечиваются специальными мерами, не учитываются потоки велосипедного транспорта при принятии решений по организации движения», — говорится в петиции.

Её авторы отмечают, что «деятельность правительства Новгородской области по созданию областной концепции развития велосипедного движения, которая активно освещалась в предыдущем году, остановилась, высказанные идеи в данном направлении заброшены», просят разработать стратегию развития велосипедного транспорта и велосипедной инфраструктуры в Новгородской области и начать её реализацию.

«К участию в разработке велостратегии необходимо привлечь специалистов, имеющих общепризнанный опыт планирования и создания велосипедной инфраструктуры, в том числе зарубежных, а также пользователей велосипедного транспорта Новгородской области», — также отмечается в петиции.

Куратор проекта «Велосипедизация Великого Новгорода» Евгений Нефедов отметил, что в нынешнем году маршрут велопарада проходил не по главным улицам города, как в прошлом, поэтому по количеству участников Новгород уступил многим городам России. Изначально предлагались другие варианты, рассматривался центр города и старт от площади Победы-Софийской, но власти и сотрудники ГИБДД отказались согласовать движение по центральным улицам.

Напомним, в первом новгородском велопараде в 2016 году приняли участие более 600 новгородцев.