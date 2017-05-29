Санкт-Петербург, 29 мая, 2017, 12:19 — ИА Регнум. Врач-стоматолог в Петербурге, обманув пациентку, вырвала ей 22 здоровых зуба, поставив вместо них «мосты» на 843 тысячи рублей. По факту этого беспрецедентного случая возбуждено уголовное дело.

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Как сообщили сегодня, 29 мая, в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, 40-летняя врач-стоматолог, одновременно являющаяся учредителем одной из коммерческих структур, подозревается в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения. По части 3 статьи 159 УК РФ ей грозит до 6 лет лишения свободы.

По версии следствия, преступление в отношении 43-летней петербурженки произошло еще в 2014 году во Фрунзенском районе города. Подозреваемая ввела женщину в заблуждение относительно объема оказания стоматологических услуг и удалила здоровые зубы. Причем, установленные дорогостоящие «мосты» оказались не надлежащего качества.

«В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на проверку имеющейся информации о совершении злоумышленницей ряда аналогичных преступлений», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

В отношении подозреваемой будет решен вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ей обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Тюменской области в аналогичной ситуации по вине стоматологической клиники жительница Ишима лишилась пяти зубов.

Женщина обратилась в местую стоматологическую клинику для установки брекетов. Ей заявили, что брекеты не помогут, так как у нее пародонтит. Поэтому некрасивые зубы надо удалить и поставить вместо них металлокерамику. Пациентке вырвали пять зубов и предложили за 70 тыс. рублей установку моста из металлокерамики.

Женщина отказалась и решила продолжить лечение в одной из стоматологических клиник Омска. Здесь врачи обяснили женщине, что брекеты ей можно было поставить и без удаления зубов. Тогда пациентка подала в суд на ишимских стоматологов. Суд взыскал с клиники в пользу пострадавшей 150 тыс. рублей компенсации морального вреда, штраф в размере 75 тыс. рублей и расходы по оплате экспертизы в сумме более 9 тыс. рублей.

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В марте 2017 года в Мордовии 25-летняя девушка скончалась после визита к стоматологу. Смерть наступила от анафилактического шока.

В августе 2016 года в Подмосковье пятилетняя девочка скончалась после посещения столматолога. Причина смерти — криптогенный сепсис.

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