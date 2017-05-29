Донецк, 29 мая, 2017, 12:32 — ИА Регнум. По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили три раза режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по пгт Фрунзе и селам Молодежное и Смелое.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 120 мм и вооружение БМП.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 64 раза. Под огнем оказались 19 населенных пунктов.

Обстрелами украинской артиллерии был поврежден один дом в Донецке, шесть домов в Докучаевске, один дом в Горловке и еще два дома сгорели в Зайцево.

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По данным Украины, семеро украинских солдат были ранены, «Штаб АТО» зафиксировал 48 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Широкино, Красногоровки, Марьинки, Гнутово, Новотроицкого, Водяного, Чермалыка, Павлополя.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Песков, Зайцево, Катериновки, Донца, Валуйского, Троицкого, Крымского.

Напомним, военный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года, несмотря на подписанные Киевом и республиками Минские соглашения. Соглашения предписывают обеим сторонам прекратить огонь в зоне ведения боевых действий, отвести тяжелую технику от линии фронта, а также начать диалог о мирном урегулировании конфликта.

Однако, украинская сторона абсолютно не заинтересована в выполнении соглашений, поскольку одним из их пунктов является проведение конституционной реформы и предоставление территориям ЛНР и ДНР особого статуса. Поэтому Киев всячески саботирует выполнение соглашений, официально заявляя о «провокациях» со стороны республик.