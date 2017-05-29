В аппарат NASA попал метеоритный осколок
Хьюстон, США, 29 мая, 2017, 12:27 — ИА Регнум. В аппарат NASA, который производил съемку поверхности Луны, попал метеоритный осколок. Об этом сообщается на сайте космического агентства.
Специалисты NASA обнаружили, что некоторые изображения имеют эффект «дрожащей камеры». По их словам, в космосе не было зафиксировано никаких событий, которые могли бы вызвать колебания камеры.
Тем не менее, аппарат, на котором установлено три камеры, обычно дает очень четкие изображения, однако в этот раз часть одного из кадров была размыта. Первой версией случившегося была вибрация аппарата. Но, поскольку снимки с других камер были четкими, ученые пришли к выводу о том, что виной всему был осколок, попавший прямо по камере.
Как отмечается, и сам аппарат, и камера, в которую попал осколок, остались и работают в нормальном режиме.
По «испорченному» снимку специалисты NASA выяснили, что размер осколка составлял всего 0,8 миллиметра, а его скорость — около 7 километров в секунду. Это удалось установить при помощи специального программного обеспечения, которое может считывать и анализировать вибрацию. Оно использовалось при контроле за аппаратом во время запуска.
Отметим, что инцидент произошел 13 октября 2014 года. Однако в NASA решили сообщить об этом только сейчас, после того, как получили все данные о произошедшем.