Хьюстон, США, 29 мая, 2017, 12:27 — ИА Регнум. В аппарат NASA, который производил съемку поверхности Луны, попал метеоритный осколок. Об этом сообщается на сайте космического агентства.

Роскосмос Пробоина от метеорита

Специалисты NASA обнаружили, что некоторые изображения имеют эффект «дрожащей камеры». По их словам, в космосе не было зафиксировано никаких событий, которые могли бы вызвать колебания камеры.

Тем не менее, аппарат, на котором установлено три камеры, обычно дает очень четкие изображения, однако в этот раз часть одного из кадров была размыта. Первой версией случившегося была вибрация аппарата. Но, поскольку снимки с других камер были четкими, ученые пришли к выводу о том, что виной всему был осколок, попавший прямо по камере.

Как отмечается, и сам аппарат, и камера, в которую попал осколок, остались и работают в нормальном режиме.

По «испорченному» снимку специалисты NASA выяснили, что размер осколка составлял всего 0,8 миллиметра, а его скорость — около 7 километров в секунду. Это удалось установить при помощи специального программного обеспечения, которое может считывать и анализировать вибрацию. Оно использовалось при контроле за аппаратом во время запуска.

Отметим, что инцидент произошел 13 октября 2014 года. Однако в NASA решили сообщить об этом только сейчас, после того, как получили все данные о произошедшем.