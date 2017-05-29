Киев, 29 мая, 2017, 12:30 — ИА Регнум. Так, по данным Народной милиции ДНР, вчера Вооруженные силы Украины 64 раза нарушили режим тишины, обстреляв позиции ДНР в 19 населенных пунктах.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Техника ВСУ

«За прошедшие сутки ВС Украины шестьдесят четыре раза нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись девятнадцать населенных пунктов республики, по которым применялись: артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — информирует пресс-служба Совмина ДНР.

Отмечается, что в результате боевых действий в ДНР повреждено до 10 жилых домов. При этом о жертвах и раненых среди мирного населения не сообщается. «В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждены жилые дома и хозяйственные домостроения: — пгт. Старомихайловка по ул. Шевченко, 55; — п. Зайцево по ул. Рыбалко, 163 и по ул. Брусилова, 30; — г. Докучаевск по ул. Горная, 2, 6, 8, 21, 23 и по ул. Пионерская», — говорится в сообщении.

При этом и.о. мэра Горловки Иван Приходько в интервью ДАН заявил, что сегодня утром украинские войска обстреляли пос. Зайцево (разделен между ВСУ и ДНР).

«Сегодня в 5:30 украинская сторона открыла огонь по Зайцево. В результате прямых попаданий снарядов сгорели дома по улицам Брусилова, 30 и Рыбалко, 163», — сказал Приходько.

Он добавил, что пострадавших среди мирного населения нет.

«В одном из разрушенных домов проживала семья с маленькими детьми. На момент обстрела их, к счастью, дома не оказалось. Бог отвел», — отметил мэр.

По данным оперативного дежурного Министерства угля и энергетики ДНР, вчера, в результате артобстрелов напряжение пропало в поселках: Стыла, Оленовка, Александриновка и Широкий (все ДНР).

«…аварийно-ремонтные бригады сразу же приступили к осмотру линий и подстанций. Был выявлен перебитый провод на высоковольтной линии 110 кВ «СБТЭС-Новотроицкая № 1», один из снарядов попал на территорию подстанции «Стыла-110», повредив радиатор, два опорных изолятора 6 кВ, ошиновку шинного моста 35 кВ и др., также обесточились ПС «Оленовка-35», «Тяговая-5−35», «Широкий» и «Дедова Могила». Энергетики провели оперативные переключения и уже в 5:25 и 5:35 напряжение было подано в Стылу, Оленовку и Широкий. Поселок Александриновка пока еще остается без электроэнергии, на месте работает аварийная бригада», — отмечается в материале.

В то же время пресс-служба МЧС ДНР информирует, что за прошедшие двое суток в Донецке поступали звонки и минировании двух кафе.

«Так, в Кировском районе Донецка, на проспекте Ленинский, в кафе «KingTown» поступил анонимный звонок о заминировании помещения. Сотрудники спасательных служб обеспечили пожарную безопасность при обследовании кафе и прилегающей территории работниками полиции. ВОП не выявлено… В Куйбышевском районе Донецка, на улице Словацкая, в кафе «KingLife» также поступил звонок о заминировании помещения. Спасатели обеспечили пожарную безопасность при обследовании здания и прилегающей территории сотрудниками полиции. ВОП не выявлено», — заверили в министерстве.

Кроме того, 28 мая Народная милиция ЛНР зафиксировала три обстрела со стороны ВСУ по позициям ЛНР в населенных пунктах: Фрунзе, Молодежное и Смелое. По данным НМ ЛНР, украинские силовики вели огонь из 120-мм минометов и вооружения БМП.

В свою очередь 29 мая спикер штаба АТО Миронович заявил, что за прошедшие сутки «в результате боевых действий семь военнослужащих ВС Украины получили ранения и боевые травмы».

По его словам, в зоне АТО оперативная обстановка остается сложной, однако контролируемой украинским войсками. В частности, вчера войска ДНР и ЛНР «48 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины, в том числе и из систем вооружения, которые запрещены Минскими соглашениями».

Он уточнил, что в Красногоровке (Приморское направление) украинские позиции дважды попали под огонь из минометов калибра 120 мм, в Марьинке и Чермалыке украинские войска были обстреляны из 82-милиметровых минометов. При этом вблизи Широкино, Водяного, Павлополя, Гнутово и Новотроицкого ВС ДНР «неоднократно применяли против украинских защитников гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и различные системы стрелкового оружия».Миронович отметил, что в Авдеевке (Донецкое направление) украинские войска попали под огонь минометов калибра 82 мм, гранатометов, стрелкового оружия. С окраин Донецка войска ДНР обстреливали украинских силовиков в Песках, а из пригородов Горловки — стреляли из БМП «по нашим укреплениям в районе Зайцево».

Подполковник проинформировал, что на Луганском направлениизафиксировано 10 нарушений режима тишины.

Также украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) обвинила войска ДНР в систематических артобстрелах Донецкой фильтровальной станции (ДФС) с июля 2014 года. «В 2014-м году станция не работала почти 4 месяца, в 2015-м и 2016-м постоянные перебои в работе продолжались от нескольких дней до нескольких недель. В текущем году в результате обстрелов, ДФС прекращала подачу воды населению 10 раз», — сообщает пресс-служба штаб АТО.

Отмечается, что только за 2017 год СЦКК зафиксировала в своих отчетах 12 артобстрелов ДФС со стороны войск ДНР. Так, 29 января 2017 в 15.30 снаряд, выпущенный ДНР, «пробил крышу реагентного хозяйства диаметр отверстия около 1-го метра». 24 февраля «станция была значительно повреждена».

«Боеприпасы попали в резервуар и в склады хлора. Зафиксированы два попадания в резервуары чистой воды, несколько снарядов разорвались у административно-бытового корпуса. Здание, где размещены фильтры, сильно посечено осколками, повреждены оконные перекрытия и кровля. В таких условиях обеспечивать работу ДФС невозможно, люди практически постоянно находятся в бомбоубежище. Руководством принято решение об эвакуации персонала и остановке Донецкой фильтровальной станции», — напомнили в СЦКК.

Также украинская сторона в СЦКК сделала вывод, что «заинтересованность руководства ОРДО в обеспечении экологической безопасности региона и восстановлении инфраструктуры Донбасса, на самом деле, ограничивается исключительно высокопарными заявлениями». ДНР обвинили в «показной заботе», нарушении норм международного права, пренебрежении Минскими соглашениями, создании предпосылок для дальнейшего обострения конфликта и ухудшении гуманитарной ситуации в Донбассе.

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает питьевой водой Донецк, Ясиноватую, Авдеевку и другие населенные пункты. Всего более 600 тыс мирных жителей. ДФС находится в непосредственной близости от линии разграничения сторон. Подавляющее большинство воды поставляется именно для жителей ДНР.

Кроме того, замглавы Нацполиции Украины, глава Управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на свой странице в Фейсбук написал, что вчерашний день для мирных жителей Красногоровки (под контролем ВСУ) оказался одним из самых страшных дней за три года войны.

Он уточнил, что 28 мая в результате утреннего обстрела со стороны ДНР получили ранения трое местных жителей: две женщины и мужчина, повреждены 42 здания — 40 частных домов, единственная районная больница и общеобразовательная школа.

«Горела школа, дымела больница, повреждено здание скорой помощи. Люди, которые пережили такой обстрел, были в шоке. Некоторые в состоянии аффекта пытались вести себя с некоторой озлобленностью против всех, что совсем неудивительно. Но даже после всего пережитого, они больше переживали за свою единственную больницу: медперсонал, оставшийся без работы, и больные, оставшиеся без квалифицированной помощи у себя в прифронтовом городе, где ежесекундно нужно спасать человеческие жизни», — написал Аброськин.

Он сообщил, что люди постоянно спрашивали о том, как можно было расстрелять больницу. Кроме того, некоторые граждане призывали уничтожить врага и ударить в ответ по позициям ДНР.

«И еще. Знаете о чем, кроме мира, молятся люди в прифронтовых населенных пунктах? В случае попадания снаряда, чтобы смерть была мгновенной, чтобы не мучиться самим и не добавлять хлопот своим близким», — добавил Аброськин.

Ранее, 28 мая заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басуринзаявил, что увеличение обстрелов со стороны ВСУ связано с попыткой украинского командования скрыть увеличение числа дезертиров в своих подразделениях.

«Наша разведка получила ряд документов из штаба «АТО» и Министерства обороны Украины, а также от источников в 92 омбр, согласно которым объясняется усиление обстрелов с позиций ВСУ по территории республики и жилым районам населенного пункта Красногоровка. Рост количества обстрелов связан с попыткой командованием ВСУ скрыть увеличение числа дезертиров в подразделениях 92 бригады и оставление военнослужащими своих позиций. В этой связи для сдерживания от возможных активных действий подразделений ВС ДНР противник применяет тяжелую артиллерию и другие, запрещенные Минскими договоренностями вооружения на оголенных участках. Обстрелы наносятся не только по территории республики, но и по населенным пунктам, подконтрольным ВСУ, чтобы отвлечь внимание общественности от сложившихся проблем в их армии путем обвинения нас в агрессии. При этом важно отметить, что для удержания потоков дезертиров из 92 бригады в район населенных пунктов Елизаветовка, Курахово и Красногоровка прибыли подразделения СБУ для проведения зачисток и выявления беглецов. Также в этом районе отмечается усиление пропускного режима на блокпостах подразделениями Национальной гвардии Украины», — считает Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, представители ДНР и ЛНР на встрече участников Контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года парафировали подписанное представителями России, ОБСЕ и Украины рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предполагает создание зон безопасности на трех пилотных участках: у Петровского (ДНР), Золотого, Станицы Луганской (ЛНР). Для каждого из участков определена зона отвода: не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину. Как прогнозировалось, в дальнейшем участники Контактной группы в Минске согласуют новые участки для взаимного отвода сил и средств от линии соприкосновения. К настоящему времени разведение сил состоялось только в районе Петровского (7 октября) и Золотого (1 октября). У Станицы Луганской отвод был более 40 раз сорван.