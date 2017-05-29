Военный Донбасс: в Красногоровке разрушено 42 здания, сгорела больница
Киев, 29 мая, 2017, 12:30 — ИА Регнум. Так, по данным Народной милиции ДНР, вчера Вооруженные силы Украины 64 раза нарушили режим тишины, обстреляв позиции ДНР в 19 населенных пунктах.
«За прошедшие сутки ВС Украины шестьдесят четыре раза нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись девятнадцать населенных пунктов республики, по которым применялись: артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — информирует пресс-служба Совмина ДНР.
Отмечается, что в результате боевых действий в ДНР повреждено до 10 жилых домов. При этом о жертвах и раненых среди мирного населения не сообщается. «В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждены жилые дома и хозяйственные домостроения: — пгт. Старомихайловка по ул. Шевченко, 55; — п. Зайцево по ул. Рыбалко, 163 и по ул. Брусилова, 30; — г. Докучаевск по ул. Горная, 2, 6, 8, 21, 23 и по ул. Пионерская», — говорится в сообщении.
При этом и.о. мэра Горловки Иван Приходько в интервью ДАН заявил, что сегодня утром украинские войска обстреляли пос. Зайцево (разделен между ВСУ и ДНР).
«Сегодня в 5:30 украинская сторона открыла огонь по Зайцево. В результате прямых попаданий снарядов сгорели дома по улицам Брусилова, 30 и Рыбалко, 163», — сказал Приходько.
Он добавил, что пострадавших среди мирного населения нет.
«В одном из разрушенных домов проживала семья с маленькими детьми. На момент обстрела их, к счастью, дома не оказалось. Бог отвел», — отметил мэр.
По данным оперативного дежурного Министерства угля и энергетики ДНР, вчера, в результате артобстрелов напряжение пропало в поселках: Стыла, Оленовка, Александриновка и Широкий (все ДНР).
«…аварийно-ремонтные бригады сразу же приступили к осмотру линий и подстанций. Был выявлен перебитый провод на высоковольтной линии 110 кВ «СБТЭС-Новотроицкая № 1», один из снарядов попал на территорию подстанции «Стыла-110», повредив радиатор, два опорных изолятора 6 кВ, ошиновку шинного моста 35 кВ и др., также обесточились ПС «Оленовка-35», «Тяговая-5−35», «Широкий» и «Дедова Могила». Энергетики провели оперативные переключения и уже в 5:25 и 5:35 напряжение было подано в Стылу, Оленовку и Широкий. Поселок Александриновка пока еще остается без электроэнергии, на месте работает аварийная бригада», — отмечается в материале.
В то же время пресс-служба МЧС ДНР информирует, что за прошедшие двое суток в Донецке поступали звонки и минировании двух кафе.
«Так, в Кировском районе Донецка, на проспекте Ленинский, в кафе «KingTown» поступил анонимный звонок о заминировании помещения. Сотрудники спасательных служб обеспечили пожарную безопасность при обследовании кафе и прилегающей территории работниками полиции. ВОП не выявлено… В Куйбышевском районе Донецка, на улице Словацкая, в кафе «KingLife» также поступил звонок о заминировании помещения. Спасатели обеспечили пожарную безопасность при обследовании здания и прилегающей территории сотрудниками полиции. ВОП не выявлено», — заверили в министерстве.
Кроме того, 28 мая Народная милиция ЛНР зафиксировала три обстрела со стороны ВСУ по позициям ЛНР в населенных пунктах: Фрунзе, Молодежное и Смелое. По данным НМ ЛНР, украинские силовики вели огонь из 120-мм минометов и вооружения БМП.
В свою очередь 29 мая спикер штаба АТО Миронович заявил, что за прошедшие сутки «в результате боевых действий семь военнослужащих ВС Украины получили ранения и боевые травмы».
По его словам, в зоне АТО оперативная обстановка остается сложной, однако контролируемой украинским войсками. В частности, вчера войска ДНР и ЛНР «48 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины, в том числе и из систем вооружения, которые запрещены Минскими соглашениями».
Он уточнил, что в Красногоровке (Приморское направление) украинские позиции дважды попали под огонь из минометов калибра 120 мм, в Марьинке и Чермалыке украинские войска были обстреляны из 82-милиметровых минометов. При этом вблизи Широкино, Водяного, Павлополя, Гнутово и Новотроицкого ВС ДНР «неоднократно применяли против украинских защитников гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и различные системы стрелкового оружия».Миронович отметил, что в Авдеевке (Донецкое направление) украинские войска попали под огонь минометов калибра 82 мм, гранатометов, стрелкового оружия. С окраин Донецка войска ДНР обстреливали украинских силовиков в Песках, а из пригородов Горловки — стреляли из БМП «по нашим укреплениям в районе Зайцево».
Подполковник проинформировал, что на Луганском направлениизафиксировано 10 нарушений режима тишины.
Также украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) обвинила войска ДНР в систематических артобстрелах Донецкой фильтровальной станции (ДФС) с июля 2014 года. «В 2014-м году станция не работала почти 4 месяца, в 2015-м и 2016-м постоянные перебои в работе продолжались от нескольких дней до нескольких недель. В текущем году в результате обстрелов, ДФС прекращала подачу воды населению 10 раз», — сообщает пресс-служба штаб АТО.
Отмечается, что только за 2017 год СЦКК зафиксировала в своих отчетах 12 артобстрелов ДФС со стороны войск ДНР. Так, 29 января 2017 в 15.30 снаряд, выпущенный ДНР, «пробил крышу реагентного хозяйства диаметр отверстия около 1-го метра». 24 февраля «станция была значительно повреждена».
«Боеприпасы попали в резервуар и в склады хлора. Зафиксированы два попадания в резервуары чистой воды, несколько снарядов разорвались у административно-бытового корпуса. Здание, где размещены фильтры, сильно посечено осколками, повреждены оконные перекрытия и кровля. В таких условиях обеспечивать работу ДФС невозможно, люди практически постоянно находятся в бомбоубежище. Руководством принято решение об эвакуации персонала и остановке Донецкой фильтровальной станции», — напомнили в СЦКК.
Также украинская сторона в СЦКК сделала вывод, что «заинтересованность руководства ОРДО в обеспечении экологической безопасности региона и восстановлении инфраструктуры Донбасса, на самом деле, ограничивается исключительно высокопарными заявлениями». ДНР обвинили в «показной заботе», нарушении норм международного права, пренебрежении Минскими соглашениями, создании предпосылок для дальнейшего обострения конфликта и ухудшении гуманитарной ситуации в Донбассе.
Донецкая фильтровальная станция обеспечивает питьевой водой Донецк, Ясиноватую, Авдеевку и другие населенные пункты. Всего более 600 тыс мирных жителей. ДФС находится в непосредственной близости от линии разграничения сторон. Подавляющее большинство воды поставляется именно для жителей ДНР.
Кроме того, замглавы Нацполиции Украины, глава Управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на свой странице в Фейсбук написал, что вчерашний день для мирных жителей Красногоровки (под контролем ВСУ) оказался одним из самых страшных дней за три года войны.
Он уточнил, что 28 мая в результате утреннего обстрела со стороны ДНР получили ранения трое местных жителей: две женщины и мужчина, повреждены 42 здания — 40 частных домов, единственная районная больница и общеобразовательная школа.
«Горела школа, дымела больница, повреждено здание скорой помощи. Люди, которые пережили такой обстрел, были в шоке. Некоторые в состоянии аффекта пытались вести себя с некоторой озлобленностью против всех, что совсем неудивительно. Но даже после всего пережитого, они больше переживали за свою единственную больницу: медперсонал, оставшийся без работы, и больные, оставшиеся без квалифицированной помощи у себя в прифронтовом городе, где ежесекундно нужно спасать человеческие жизни», — написал Аброськин.
Он сообщил, что люди постоянно спрашивали о том, как можно было расстрелять больницу. Кроме того, некоторые граждане призывали уничтожить врага и ударить в ответ по позициям ДНР.
«И еще. Знаете о чем, кроме мира, молятся люди в прифронтовых населенных пунктах? В случае попадания снаряда, чтобы смерть была мгновенной, чтобы не мучиться самим и не добавлять хлопот своим близким», — добавил Аброськин.
Ранее, 28 мая заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басуринзаявил, что увеличение обстрелов со стороны ВСУ связано с попыткой украинского командования скрыть увеличение числа дезертиров в своих подразделениях.
«Наша разведка получила ряд документов из штаба «АТО» и Министерства обороны Украины, а также от источников в 92 омбр, согласно которым объясняется усиление обстрелов с позиций ВСУ по территории республики и жилым районам населенного пункта Красногоровка. Рост количества обстрелов связан с попыткой командованием ВСУ скрыть увеличение числа дезертиров в подразделениях 92 бригады и оставление военнослужащими своих позиций. В этой связи для сдерживания от возможных активных действий подразделений ВС ДНР противник применяет тяжелую артиллерию и другие, запрещенные Минскими договоренностями вооружения на оголенных участках. Обстрелы наносятся не только по территории республики, но и по населенным пунктам, подконтрольным ВСУ, чтобы отвлечь внимание общественности от сложившихся проблем в их армии путем обвинения нас в агрессии. При этом важно отметить, что для удержания потоков дезертиров из 92 бригады в район населенных пунктов Елизаветовка, Курахово и Красногоровка прибыли подразделения СБУ для проведения зачисток и выявления беглецов. Также в этом районе отмечается усиление пропускного режима на блокпостах подразделениями Национальной гвардии Украины», — считает Басурин.
Как сообщало ИА REGNUM, представители ДНР и ЛНР на встрече участников Контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года парафировали подписанное представителями России, ОБСЕ и Украины рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предполагает создание зон безопасности на трех пилотных участках: у Петровского (ДНР), Золотого, Станицы Луганской (ЛНР). Для каждого из участков определена зона отвода: не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину. Как прогнозировалось, в дальнейшем участники Контактной группы в Минске согласуют новые участки для взаимного отвода сил и средств от линии соприкосновения. К настоящему времени разведение сил состоялось только в районе Петровского (7 октября) и Золотого (1 октября). У Станицы Луганской отвод был более 40 раз сорван.