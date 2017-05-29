Париж, 29 мая, 2017, 12:09 — ИА Регнум. Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в интервью радиостанции RTL прокомментировала визит президента РФ Владимира Путина во Францию, который состоится 29 мая.

ИА REGNUM Марин Ле Пен

Ле Пен заявил, что рада тому, что Путина принимают во Франции, подчеркнув, что Россия — это великая страна независимо от того, одобряет кто-то или нет аспекты внутренних событий в РФ.

«Я рада, что Владимира Путина принимают во Франции, и считаю, что это отвечает необходимости улучшения отношений между двумя странами», — сказала Ле Пен.

Она также заявила о необходимости для Франции сотрудничать с Россией и с США для того, чтобы бороться с «гигантским вызовом мировой общественности» — исламским радикализмом. В этой связи Ле Пен отметила необходимость для Парижа участвовать в переговорах по Сирии с целью нормализации обстановки в этой стране.

«Не следует забывать, что именно Франция виновата в том хаосе, который воцарился в Ливии, и отчасти виновна в ситуации, сложившейся в Сирии», — сказала Ле Пен, напомнив, что именно Франция отказывалась вести переговоры с этой страной.

Ле Пен также считает, что президент Макрон еще не определил курс международной политики Франции.