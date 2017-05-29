Ле Пен напомнила о необходимости сотрудничать с Россией
Париж, 29 мая, 2017, 12:09 — ИА Регнум. Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в интервью радиостанции RTL прокомментировала визит президента РФ Владимира Путина во Францию, который состоится 29 мая.
Ле Пен заявил, что рада тому, что Путина принимают во Франции, подчеркнув, что Россия — это великая страна независимо от того, одобряет кто-то или нет аспекты внутренних событий в РФ.
«Я рада, что Владимира Путина принимают во Франции, и считаю, что это отвечает необходимости улучшения отношений между двумя странами», — сказала Ле Пен.
Она также заявила о необходимости для Франции сотрудничать с Россией и с США для того, чтобы бороться с «гигантским вызовом мировой общественности» — исламским радикализмом. В этой связи Ле Пен отметила необходимость для Парижа участвовать в переговорах по Сирии с целью нормализации обстановки в этой стране.
«Не следует забывать, что именно Франция виновата в том хаосе, который воцарился в Ливии, и отчасти виновна в ситуации, сложившейся в Сирии», — сказала Ле Пен, напомнив, что именно Франция отказывалась вести переговоры с этой страной.
Ле Пен также считает, что президент Макрон еще не определил курс международной политики Франции.