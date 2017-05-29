Москва, 29 мая, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Российский рубль не смог игнорировать падение цен на нефть, поэтому устремился к курсу 57 рублей за доллар и продолжит свое падение и дальше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 мая заявил президент АО «Банк Воронеж» Олег Кисляк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Уже в ближайшие недели курс доллара может закрепиться в коридоре 58,5 — 61 рублей», — уверен Кисляк.

По его словам, рубль ослабевает не только из-за цен на нефть. Дело в том, что все факторы, которые поддерживали валюту, сегодня уже исчерпали себя.

«Инвесторы пока взяли паузу и не наращивают объем вложений в российские облигации федерального займа. Они все реже используют рубль для операций carry trade — покупки высокодоходной и продаже низкодоходной валюты. Кроме того, пик налоговых платежей пройден, а цены на нефть устремились вниз», — подчеркивает Кисляк.

Он уверен, что российский рубль будет демонстрировать слабость и в более долгосрочной перспективе.

«Это связано как с растущими рисками из-за возможного роста ставки ФРС, так и возможностью роста инфляции, в результате чего инвесторы предпочитают пока присматриваться к ситуации», — отмечает Кисляк.

Рубль при стабильной ценовой конъюнктуре на нефтяном рынке станет слабее, считает экс-министр финансов Алексей Кудрин. «Если цена будет на нынешнем уровне — $56−57, то рубль немного даже ослабеет к концу года и будет стоить больше чем 60 рублей за доллар», — сказал Кудрин в программе «В рабочий полдень» на телеканале «Россия 24». «Это при условии более стабильных цен на нефть, но цены на нефть могут, конечно, колебаться», — добавил он.