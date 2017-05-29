Киев, 29 мая, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Речь идет о станциях «Щорс», «Киев-Октябрьский» и «Киев-Московский».

Цуканов М.В Декоммунизация

"Они переименованы в «Сновск», «Грушки» и «Киев-Демеевский», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в расписании уже указаны новые названия.

Напомним, переименования в рамках декоммунизации начались на Укарине в 2015 году. Законы о декоммунизации были представлены украинским депутатам в 2014 году директором Украинского института национальной памяти Владимиром Вятровичем.