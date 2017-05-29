Архангельск, 29 мая, 2017, 12:07 — ИА Регнум. По словам руководителя экспедиционной группы, заместителя директора парка по научной работе Марии Гаврило, в рамках экологического мониторинга удалось провести судовые наблюдения за птицами и млекопитающими. Зарегистрировано 13 встреч белого медведя: всего 23 особи, включая три выводка и три гонных пары.

4010600 Арктика

«Особо порадовала встреча гренландского кита во льдах, в зоне ледовой кромки. Ранее весной мы наблюдали этих редких животных в полыньях западной части архипелага, а теперь обнаружили и в акватории к юго-востоку от ЗФИ, — сообщила Мария Гаврило. — В заливе Матусевича у острова Греэм-Белл мы провели учёт нерпы на припае в зоне видимости с судового мостика. В это время года, в период линьки, в хорошую погоду тюлени отдыхают у своих лунок. В этом году, правда, максимальное количество учтённых животных было в 1,5 раза меньше, чем в 2013-м в это же время».

Во время стоянки судна в дрейфе — в ожидании ледокола «Новороссийск» для последующего сопровождения, а также во время разгрузки — участники экспедиции взяли пробы зоопланктона и фитопланктона в зонах ледовой кромки и припайных льдов. Эти работы проведены в рамках цикла, начатого ещё в 2014 году.

Кроме того, в рамках многолетнего Соглашения о сотрудничестве с Северным (Арктическим) федеральным университетом были отобраны пробы морского льда, айсбергового льда и снега для последующего химического анализа, выявления и оценки фоновых концентраций стойких органических загрязнителей.

«Национальному парку эти знания нужны для понимания путей и времени поступления загрязняющих веществ, в данном случае речь идёт о пестицидах, полихлорбифенилах, использующихся во многих технологических процессах, диоксинах, выделяющихся при сгорании многих химических продуктов, а также новых веществах вроде фторорганики, которые постоянно появляются в результате развития химической промышленности. Многие из этих веществ, например, ДДТ, уже давно запрещены к использованию в большинстве европейских стран, но до сих пор их следы обнаруживаются в Арктике», — отметила Мария Гаврило.

С погодой участникам экспедиции повезло: слабый мороз, температура воздуха около пяти градусов ниже нуля, в целом маловетреная и порой солнечная погода, а также довольно лёгкая ледовая обстановка позволили провести рейс без задержек и выполнить большинство запланированных научных работ.

«Весна на ЗФИ уже чувствуется, хотя бы по тому, что на Греэм-Белле нами были встречены пуночки, несмотря на то, что вокруг стоял ещё крепкий припай и весь остров был покрыт снегом. А настоящие морские птицы, которые гнездятся на базарах Земли Франца-Иосифа: кайры, люрики, моевки, глупыши, бургомистры — все уже давно на месте, откармливаются в море перед началом гнездования. А вот гагары, казарки и кулики пока не прилетели на архипелаг, им для гнездования и кормёжки нужны хотя бы небольшие участки свободной от снега суши», — рассказала Мария Гаврило.

Продолжение научных работ национального парка на территории архипелага Земля Франца-Иосифа запланировано на лето.

Напомним, что национальный парка «Русская Арктика» — это самая северная и первая по величине особо охраняемая природная территория России. Площадь нацпарка составляет 8,8 млн га. Парк расположен на двух полярных архипелагах в Архангельской области: Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, которые по праву можно назвать «краем земли». Постоянно проживающего населения в «Русской Арктике» нет.