Нижний Новгород, 29 мая, 2017, 11:58 — ИА Регнум. Нижний Новгород начинают тестировать на готовность к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года. Как сообщили в областном правительстве, первые тесты коснуться пропускной способности объектов транспортной инфраструктуры.

Андрей Репин ИА REGNUM Строящийся стадион в Нижнем Новгороде

В рамках тестирования будут проверены возможности для прохода и проверки пассажиров на входных группах, на предварительном досмотре. Будет организована имитация поломки досмотрового оборудования, проведен досмотр «звенящего» пассажира.

Кроме того, пройдут пробные переезды на метро, проходы по предполагаемым маршрутам следования болельщиков, сборы групп;

Объекты тестирования — площадка у ТЦ «Республика», железнодорожный вокзал, метрополитен, посадочная площадка автобусов-шаттлов на площади Киселева, а также Международный аэропорт «Стригино».

Андрей Репин ИА REGNUM Нижегородское метро станет одним из объектов тестирования

В областном правительстве говорят, что подобное тестирование позволит проверить на практике такие важные данные плана управления перевозками города-организатора, как время прохода одного пешехода или группы пешеходов по каждому из путей следования плотность людей в зонах ожидания, интенсивность и плотность пешеходного потока на маршрутах передвижения, пропускную способность досмотровых проходов, среднее время загрузки транспорта

По итогам предварительных тестовых мероприятий будет разработана схема расстановки волонтеров-распределителей. В тестовых мероприятиях будет участвовать 400 волонтеров, а также группа волонтеров для управления пешеходными потоками и группа сотрудников с видеокамерами для фиксации ключевых зон тестирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, в том числе ¼ финала.

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Ключевым объектом подготовки к чемпионату является новый строящийся стадион на 45 тыс. мест. Одновременно с ним к турниру будет подготовлено более 40 инфраструктурных объектов.

В частности, к чемпионату в Нижнем Новгороде планируется построить несколько тренировочных полей, которые после проведения мундиаля будут отданы детско-юношеским спортивным школам.