«Действия Анны Кузнецовой готовят почву для «навальных» и раскола страны»
Хабаровск, 29 мая, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Читайте также: Детский омбудсмен Кузнецова больше вопросов не вызывает
Член общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Константин Каритан вышел на площадь Славы в Хабаровске от имени родителей региона на одиночный пикет против действий Анны Кузнецовой.
Пикет в Хабаровске прошёл в рамках всероссийской акции протеста против действий Кузнецовой.
«Крупнейшие родительские организации России считают, что целый ряд действий Кузнецовой уже ясно указывает на её соглашательскую «проювенальную» позицию, деятельность в рамках которой приведет к еще более разрушительным последствиям для российских семей. Волна возмущения в адрес омбудсмена прокатилась после заявления Кузнецовой об итогах исполнения поручения президента РФ Владимира Путина — проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения неправомерного вмешательства в семью. По итогам этой проверки, которой руководил специально созданный Общественный совет при омбудсмене, Кузнецова заявила, что в России, оказывается, «выявлены лишь единичные случаи незаконного изъятия детей из семей». И это — на фоне десятков громких историй, в том числе со смертельным исходом для изъятых из «неблагополучных» семей детей! По мнению общественников, Кузнецова не потребовала настоящей проверки, а отчёты из регионов опираются на подлог обстоятельств. Фактически речь идёт об обмане народа и главы государства», — рассказал возмущенный действиями Анны Кузнецовой Контантин Каритан.
После того как Анна Кузнецова опубликовала свой «отчёт», большинство крупных родительских организаций России покинули Совет при уполномоченном в знак протеста против её действий.
«Мы убеждены, что подобные действия ведут к расколу страны, готовят почву для «навальных», могут привести просто к непредсказуемым последствиям. Почему уполномоченный по правам российских детей лоббирует, да еще так активно, европейскую Конвенцию по правам детей?! И это на фоне громких скандалов, связанных с чудовищными нарушениями прав россиянок и их детей в Европе! Но нет, госпожа Кузнецова едет в Финляндию, где … перенимает «передовой опыт»! И теперь она собирается подсунуть свою собственную «Стратегию» на подпись президенту, уже в День защиты детей! При этом Кузнецова всячески избегает публичного обсуждения своей «Стратегии». Это не может не вызывать тревогу у всех нормальных родителей! Ее так называемая «Стратегия» предусматривает столь любимое европейцами наказание родителей за бедность — изъятие из семьи детей просто за неоплаченные счета ЖКХ, бедную обстановку и прочее. К чему подобное может привести в России — объяснять, думаю, не стоит. Особенно в южных регионах, на Кавказе, где изъятие детей из семьи гарантированно приведет к непоправимым последствиям», — продолжил Константин Каритан.
На пикет Константин Каритан, в семье которого скоро родится малыш, вышел с призывом к главе государства: «Владимир Владимирович! Не подписывайте «Стратегию» без обсуждения её с общественностью!».
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Как сообщало ИА REGNUM, общественная организация «Всероссийское Родительское Сопротивление» опубликовало открытое письмо, адресованное Анне Кузнецовой. Письмо подписано председателем РВС Марией Мамиконян. В своем письме общественный деятель заявила, что деятельность Кузнецовой «обманула все ожидания общества и особенно тех, кто обеспокоен формирующимися опасными тенденциями в семейной политике РФ».
«Очевидно, что вы совсем не понимаете, что такое ювенальная юстиция западного образца, какую роль в ней играют инструменты добычи детей для рынка устройства их в частные руки, не понимаете, какова в этом роль силовых структур», — написала Мария Мамиконян.