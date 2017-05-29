Хабаровск, 29 мая, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Читайте также: Детский омбудсмен Кузнецова больше вопросов не вызывает

«Всероссийское Родительское Сопротивление» Константин Каритан вышел на пикет против стратегии Кузнецовой

Член общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Константин Каритан вышел на площадь Славы в Хабаровске от имени родителей региона на одиночный пикет против действий Анны Кузнецовой.

Пикет в Хабаровске прошёл в рамках всероссийской акции протеста против действий Кузнецовой.

«Крупнейшие родительские организации России считают, что целый ряд действий Кузнецовой уже ясно указывает на её соглашательскую «проювенальную» позицию, деятельность в рамках которой приведет к еще более разрушительным последствиям для российских семей. Волна возмущения в адрес омбудсмена прокатилась после заявления Кузнецовой об итогах исполнения поручения президента РФ Владимира Путина — проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения неправомерного вмешательства в семью. По итогам этой проверки, которой руководил специально созданный Общественный совет при омбудсмене, Кузнецова заявила, что в России, оказывается, «выявлены лишь единичные случаи незаконного изъятия детей из семей». И это — на фоне десятков громких историй, в том числе со смертельным исходом для изъятых из «неблагополучных» семей детей! По мнению общественников, Кузнецова не потребовала настоящей проверки, а отчёты из регионов опираются на подлог обстоятельств. Фактически речь идёт об обмане народа и главы государства», — рассказал возмущенный действиями Анны Кузнецовой Контантин Каритан.

После того как Анна Кузнецова опубликовала свой «отчёт», большинство крупных родительских организаций России покинули Совет при уполномоченном в знак протеста против её действий.

«Мы убеждены, что подобные действия ведут к расколу страны, готовят почву для «навальных», могут привести просто к непредсказуемым последствиям. Почему уполномоченный по правам российских детей лоббирует, да еще так активно, европейскую Конвенцию по правам детей?! И это на фоне громких скандалов, связанных с чудовищными нарушениями прав россиянок и их детей в Европе! Но нет, госпожа Кузнецова едет в Финляндию, где … перенимает «передовой опыт»! И теперь она собирается подсунуть свою собственную «Стратегию» на подпись президенту, уже в День защиты детей! При этом Кузнецова всячески избегает публичного обсуждения своей «Стратегии». Это не может не вызывать тревогу у всех нормальных родителей! Ее так называемая «Стратегия» предусматривает столь любимое европейцами наказание родителей за бедность — изъятие из семьи детей просто за неоплаченные счета ЖКХ, бедную обстановку и прочее. К чему подобное может привести в России — объяснять, думаю, не стоит. Особенно в южных регионах, на Кавказе, где изъятие детей из семьи гарантированно приведет к непоправимым последствиям», — продолжил Константин Каритан.

На пикет Константин Каритан, в семье которого скоро родится малыш, вышел с призывом к главе государства: «Владимир Владимирович! Не подписывайте «Стратегию» без обсуждения её с общественностью!».

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Как сообщало ИА REGNUM, общественная организация «Всероссийское Родительское Сопротивление» опубликовало открытое письмо, адресованное Анне Кузнецовой. Письмо подписано председателем РВС Марией Мамиконян. В своем письме общественный деятель заявила, что деятельность Кузнецовой «обманула все ожидания общества и особенно тех, кто обеспокоен формирующимися опасными тенденциями в семейной политике РФ».

«Очевидно, что вы совсем не понимаете, что такое ювенальная юстиция западного образца, какую роль в ней играют инструменты добычи детей для рынка устройства их в частные руки, не понимаете, какова в этом роль силовых структур», — написала Мария Мамиконян.