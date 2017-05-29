Токио, 29 мая, 2017, 11:52 — ИА Регнум. Баллистическая ракета, запущенная с территории Северной Кореи в сторону Японии в ночь на 29 мая, поднялась на максимальную высоту 100 км. Об этом сообщила министр обороны Японии Томоми Инада, передают «Вести».

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Глава оборонного ведомства отметила, что полет ракеты был стандартным, с довольно низкой траекторией, чем-либо необычным не отличался. Судя по дальности полета и другим характеристикам, ракета относилась к категории Scud.

По ее словам, запуск ракеты, скорее всего, был выполнен с целью проверки технических характеристик, в качестве учений или как протест против давления на Пхеньян со стороны мирового сообщества.

Согласно данным военного ведомства Южной Кореи, полет ракеты продолжался около 6 минут, за это время она преодолела примерно 450 км и упала в японской экономической зоне, в 300 км от островов Оки в префектуре Симанэ. Запуск был осуществлен в районе города Вонсан на восточном побережье Северной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной, девятый в 2017 году ракетный пуск с территории КНДР был зафиксирован ночью 29 мая южнокорейскими военными. Запуск состоялся вскоре после того, как стало известно об усилении ударной группы ВМС США, находящейся у берегов Корейского полуострова, третьим авианосцем.

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