Минобороны Японии определило высоту полета ракеты КНДР
Токио, 29 мая, 2017, 11:52 — ИА Регнум. Баллистическая ракета, запущенная с территории Северной Кореи в сторону Японии в ночь на 29 мая, поднялась на максимальную высоту 100 км. Об этом сообщила министр обороны Японии Томоми Инада, передают «Вести».
Глава оборонного ведомства отметила, что полет ракеты был стандартным, с довольно низкой траекторией, чем-либо необычным не отличался. Судя по дальности полета и другим характеристикам, ракета относилась к категории Scud.
По ее словам, запуск ракеты, скорее всего, был выполнен с целью проверки технических характеристик, в качестве учений или как протест против давления на Пхеньян со стороны мирового сообщества.
Согласно данным военного ведомства Южной Кореи, полет ракеты продолжался около 6 минут, за это время она преодолела примерно 450 км и упала в японской экономической зоне, в 300 км от островов Оки в префектуре Симанэ. Запуск был осуществлен в районе города Вонсан на восточном побережье Северной Кореи.
Как сообщало ИА REGNUM, очередной, девятый в 2017 году ракетный пуск с территории КНДР был зафиксирован ночью 29 мая южнокорейскими военными. Запуск состоялся вскоре после того, как стало известно об усилении ударной группы ВМС США, находящейся у берегов Корейского полуострова, третьим авианосцем.
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