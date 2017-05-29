Москва, 29 мая, 2017, 11:49 — ИА Регнум. В Совфеде считают, что разрешить ситуацию с пусками ракет КНДР поможет договор между КНДР и США, причем первый шаг должны сделать именно США, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.

Japanvisitor.com Граница с КНДР. Республика Корея

«Наша позиция здесь предельно ясна — безусловное осуждение. Тем не менее, учитывая в том числе и северокорейский менталитет, ситуацию внутри страны, мы считаем, что первый шаг должен быть сделан именно США. Заключение мирного договора между КНДР и США будет лучшим выходом из положения. От этого выиграют все, в том числе и США, а главное — мир станет безопаснее», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Понятно, что нет и речи о каком-либо оправдании запуска ракет, говорит он.

«В конце концов американцы должны доказать, что их действия на Корейском полуострове одновременно не направлены против России и Китая», — отметил сенатор.

Всем известно, что загнанный, обложенный со всех сторон зверь особенно опасен, то, что он предпримет в следующий момент, предсказать абсолютно невозможно, продолжил парламентарий.

«Действия США на Корейском полуострове — американский эсминец у его берегов, размещение систем ПРО, многочисленные утечки о подготовке силового устранения руководства КНДР и так далее, — превращают Пхеньян в такого зверя», — заключил он.

Как сообщило ранее Министерство обороны Японии, КНДР запустила ракету малой дальности серии Scud. Она пролетела примерно 450 км и упала в пределах японской исключительной экономической зоны. Токио по дипломатическим каналам заявил Пхеньяну протест, назвав ракетный запуск прямым нарушением действующих резолюций Совета Безопасности ООН.

Россия осуждает новый ракетный пуск КНДР и призывает стороны в регионе к сдержанности, заявил первый замглавы МИД РФ Владимир Титов.