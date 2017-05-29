Нью-Дели, 29 мая, 2017, 11:41 — ИА Регнум. Новая ракета-носитель способна доставить на околоземную орбиту около 8 тонн полезного груза. Эта ракета является полностью индийской разработкой. В случае ее успешного испытания, она позволит реализовать национальную пилотируемую космическую программу.

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Как отмечается, вес ракеты составляет более 640 тонн, что сопоставимо с весом 200 индийских слонов. Она является самой мощной и тяжелой из всех разработанных в Индии ракет.

Если первый запуск пройдет успешно, то в скором будущем Индия впервые отправит в космос индийский экипаж. Это позволит Индии стать четвертой страной мира после России, США и Китая, которая будет способна самостоятельно отправлять людей на околоземную орбиту.

Также новая ракета-носитель будет выводить на орбиту спутники различного назначения.

Индия стала разрабатывать собственную пилотируемую программу после того, как это осуществил Китай. На сегодняшний день уже разработан проект корабля на 2−3 членов экипажа. Не исключается, что первым индийским космонавтом станет женщина.