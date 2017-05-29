Москва, 29 мая, 2017, 11:27 — ИА Регнум. Официальная Москва с осуждением относится к новым запускам ракет в Северной Корее. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов, передает 29 мая RT.

(сс) stephan КНДР

По его словам, во внешнеполитическом ведомстве очередной пуск, естественно, осудили и обеспокоены развитием событий. Вместе с тем, заявил Титов, МИД РФ призывает партнеров по северокорейской ядерной проблеме проявить сдержанность.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 29 мая с территории КНДР в сторону Японии была выпущена баллистическая ракета, пуск зафиксировали южнокорейские военные. Представители Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи заявили о том, что внимательно следят за обстановкой в регионе, а вооруженные силы страны находятся в состоянии полной готовности.

Японские власти заявили, что ракета упала в пределах экономической зоны Японии, на расстоянии 300 км от островов Оки в префектуре Симанэ. Дальность полета ракеты и другие параметры говорят о том, что она относилась к ракетам малой дальности типа Scud.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга выразил в связи с произошедшим решительный протест Пхеньяну. Японский премьер-министр Синдзо Абэ пригрозил КНДР совместными с США «конкрентными мерами».

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