* запрещённая в России организация

Орел, 29 мая, 2017, 11:19 — ИА Регнум. В Орле суд вынес постановление о заключении под стражу члена религиозной организации «Свидетели Иеговы «Орел» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Решение об аресте гражданина Дании 26 мая вынес Советский районный суд Орла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Russianname Проповедники Свидетелей Иеговы

Гражданин Дании обвиняется органами следствия в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации). Как сообщается, с постановлением об аресте фигуранта дела в суд обратился следователь. В итоге суд, рассмотрев обращение, принял решение избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение трех суток.

Деятельность религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в апреле этого года была признана Верховным судом РФ экстремистской. Согласно постановлению Верховного суда, работа всех 395 отделений «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории России должна быть немедленно прекращена.

Ранее соответствующие решения в отношении местных организаций выносились и в регионах. В частности, в июне прошлого года Орловский областной суд признал местную религиозную организацию «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экстремистской и удовлетворил требование Минюста о ее ликвидации. В августе 2016-го решение областного суда подтвердил и Верховный суд.

Отметим, что это не первый случай, когда гражданин иностранного государства становится объектом внимания правоохранительных органов в связи с миссионерской деятельностью. Летом прошлого года орловский суд оштрафовал на 40 тыс. рублей гражданина США — он расклеивал на домах по улице Пушкина в областном центре объявления, приглашающие принять участие в богослужении «в целях изучения Библии», при этом не являясь членом либо руководителем какой-либо религиозной организации.