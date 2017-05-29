Банги, 29 мая, 2017, 11:23 — ИА Регнум. За последние две недели в результате боевых действий в Центральноафриканской Республике погибли более 300 человек, 200 — находятся в тяжелом положении, передает 29 мая Berliner Morgenpost.

hdptcar Комбатант в ЦАР

Об этом сообщила ООН, ссылаясь на официальные данные местных властей.

За последнюю неделю сотрудники организации Красного Креста похоронили 115 человек.

Около 900 тыс. жителей ЦАР бежали из страны. По данным ООН, около 2,2 млн человек в африканской стране нуждаются в гуманитарной помощи.

На сегодняшний день Центральноафриканская Республика входит в число беднейших стран мира.

Гражданская война между правительством и повстанцами (в основном мусульманами) длится с 2012 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 мая в результате нападения повстанцев на миротворцев ООН в ЦАР погибли четыре солдата, еще восемь — ранены.

Погибшие «голубые каски» входили в состав контингента Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике MINUSCA.