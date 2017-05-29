Ярославль, 29 мая, 2017, 11:17 — ИА Регнум. Андрей Бурьяноватый возглавляет комиссию с 1994 года. Заместителем председателя комиссии так же единогласно стал прописанный в Твери Андрей Сабанов, ранее являвшийся членом избирательной комиссии города Твери и ТИКа Рузского района Тверской области. Заместитель председателя комиссии предыдущего созыва Сергей Краевой, хоть и является членом нового состава комиссии, свою кандидатуру не выдвигал. На пост секретаря комиссии избрали доцента кафедра теории и истории государства и права ЯрГУ кандидата юридических наук Любовь Гречину.

City-yaroslavl.ru Ярославский избирком

«Первое заседание прошло конструктивно. Присутствовали член Центральной избирательной комиссии России Евгений Шевченко, представители Избирательной комиссии Ярославской области, мэрии и муниципалитета Ярославля. Было отмечено, что новый состав комиссии очень репрезентативен — в его состав вошли представители практически всех категорий населения», — рассказал член горизбиркома Игорь Ершов.

Состав Избирательной комиссии Ярославля сформирован на пять лет. Именно он будет организовывать сентябрьские выборы депутатов муниципалитета Ярославля.