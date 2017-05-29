Симферополь, 29 мая, 2017, 11:24 — ИА Регнум. «28 мая 2017 года стартовал шестидневный тестовый рейс лайнера «Князь Владимир». Судно отправилось по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь с обратным возвращением в порт приписки Сочи», — говорится в сообщении «Росморпорта».

Пресс-служба ФГУП «Росморпорт» Круизный лайнер «Князь Владимир»

Рейс организован с целью определения технической готовности и комфортабельности лайнера, качества береговой инфраструктуры для приёма и обслуживания судна в каждом порту маршрута, а также уровня взаимодействия гостиничного и ресторанного персонала.

В пресс-службе отметили, что регулярное круизное сообщение между Крымом и Кавказом начнется 11 июня 2017 года.

«Князь Владимир» был построен в 1977 году. В 2005 году лайнер реконструировали в соответствии с современными требованиями, а в 2017 году переоборудовали. Судно рассчитано на 940 пассажиров, которые будут размещаться в 360 каютах.