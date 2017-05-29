Тбилиси, 29 мая, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Грузия стремится достичь такого уровня интеграции с Евросоюзом, когда сможет сказать, что имеет всё, кроме институтов, и останется только ждать решения о членстве. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, выступая 29 мая на весенней сессии ПА НАТО, которая проходит в Тбилиси.

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В своем выступлении он подробно остановился на вопросах европейской и евроатлантической интеграции и подчеркнул, что наряду за выполнением предусмотренной НАТО повестки дня Грузия активно осуществляет и повестку дня интеграции и с Евросоюзом.

По его словам, желание возвращения на европейское пространство Грузия выразила еще в 1991 году, с восстановлением независимости, а в результате неутомимого труда при поддержке европейских коллег сумела достичь подписания соглашения об ассоциации с ЕС, свободной торговли и безвизового режима с Евросоюзом.

«Мы запланировали ещё большее сближение с Евросоюзом в законодательной и правовой сфере, расширение сотрудничества со специализированными агентствами и программами ЕС и углубление секторального сотрудничества, упрочение сотрудничества в сфере обороны и безопасности», — заявил Квирикашвили.

По его же оценке, сегодня без преувеличения можно сказать, что Грузия от этапа трансформации перешла к этапу демократической консолидации.

Весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО начала работу в Тбилиси 26 мая и закончит её 29 мая принятием декларации в поддержку евроатлантической интеграции Грузии.