Тбилиси, 29 мая, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Проведение весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси — очень важное послание народу Грузии и демонстрация очень сильной поддержки суверенитета, территориальной целостности и евроатлантической интеграции Грузии. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, выступая 29 мая на весенней сессии ПА НАТО, которая проходит в Тбилиси.

MIKHEIL Военные НАТО в Грузии

По оценке Георгия Квирикашвили, НАТО — очень успешный альянс, который твердо стоит на страже свободы, демократии и суверенитета своих членов, а решение о принятии в НАТО 29-м членом Черногории подтверждает проводимую альянсом политику открытых дверей. Эта политика дает надежду и Грузии, в связи с чем премьер ещё раз заверил участников сессии, что Грузия твердо решила вступить в НАТО и готова к выполнению повестки дня, предусмотренной программой членства в альянсе.

По заявлению Георгия Квирикашвили, Грузия достигла существенного прогресса на пути евроатлантической интеграции, и этот прогресс признают члены альянса, которые на Варшавском саммите еще раз подтвердили, что у Грузии имеются все практические инструменты для подготовки к членству в НАТО. Среди этих инструментов премьер назвал функционирующий в Грузии совместный с НАТО центр учений и оценки, школу институционного строительства обороны, около 15 проектов, осуществляемых альянсом, а также поддержку и помощь, которую оказывают стране работающие здесь около 30 экспертов НАТО.

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Георгий Квирикашвили еще раз напомнил участникам сессии, что Грузия давно является не только потребителем, но и поставщиком международной безопасности и вносит существенный вклад в миссии ЕС и НАТО. Он приветствовал решение альянса об усилении боевой готовности на своих восточных и юго-восточных флангах, включая Черноморский регион, и выразил готовность внесения вклада и в эти усилия НАТО.

Весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО начала работу в Тбилиси 26 мая и закончит её 29 мая принятием декларации в поддержку евроатлантической интеграции Грузии.