Москва, 29 мая, 2017, 11:00 — ИА Регнум. Дальний Восток на сегодняшний день привлекает жителей России, прежде всего, возможностями трудоустройства и карьерного роста, экологией. Гражданам кажется, что наиболее привлекательными сторонами жизни в регионе являются: возможность хорошо зарабатывать (40%), а также перспективы карьерного роста (23%), работа по специальности (22%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Гектар

Сравнивая условия жизни в своем месте проживания и на Дальнем Востоке, последнему отдают предпочтение в первую очередь по таким критериям, как экологическая безопасность и человеческие отношения, тогда как к слабым сторонам (потенциальным зонам роста) относят преимущественно качество образовательных услуг и разнообразие культурной жизни.

Наиболее высокие оценки условий жизни в регионе в целом дают жители ЦФО и ЮФО, наиболее низкие — СЗФО и СФО. При этом в группе респондентов, переехавших жить в ДФО, оценки возможностей и насыщенности культурного досуга заметно выше (им предлагалось сравнить соответствующий фактор с условиями в том регионе, из которого они переехали).

Программа «Дальневосточный гектар» потенциально интересует более 10% жителей России: возможность получения гектара земли на Дальнем Востоке могли бы рассмотреть 14% граждан (и 27% жителей ДФО).

Участвовать в программе стали бы, прежде всего, с целью построить собственный дом и жить (39% среди граждан РФ в целом, 44% среди жителей ДФО). Фермерство и бизнес на полученной земле пока привлекают меньше.

Добавим, Дальний Восток занимает четвертое место (14%) в рейтинге регионов России, обладающих наибольшим потенциалом, уступая Центру (52%), Крымскому полуострову (29%) и Югу (28%).

Опрос проводился в ноябре 2016 г. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.

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Как сообщало ИА REGNUM, регионы Дальнего Востока получили почти 90 тыс. заявок на получение земли в безвозмездное пользование. В прогнозах Минвостокразвития РФ — не менее 130 тыс. заявок на дальневосточные гектары до конца 2017 года.

По данным Минвостокразвития РФ, по общему числу заявок самым популярным регионом является Приморский край — на него приходится 40% заявок.

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