Сочи, Краснодарский край, 29 мая, 2017, 10:58 — ИА Регнум. Круизный лайнер «Князь Владимир», который будет курсировать из Сочи в Крым, готовится к официальному запуску. Перед первым круизом, который запланирован на 11 июня, корабль должен пройти проверку. Для этого 28 мая лайнер отправили в тестовый круиз. Как сообщили ИА REGNUM в Росморпорту, за шесть дней специалистам предстоит определить техническую готовность и комфортабельность судна, выявить качество взаимодействия гостиничного и ресторанного персонала.

Rosmorport.ru Круизный лайнер

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Названа дата первого круиза лайнера из Сочи в Крым

«В ходе рабочих совещаний специалисты смогут высказать экспертное мнение в отношении услуг, предоставляемых дирекцией круиза. Особое внимание будет уделено готовности береговой инфраструктуры для приема и обслуживания судна в каждом порту по маршруту перехода», — отметили в ФГУП «Росморпорт».

Судно отправилось по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь с обратным возвращением в порт приписки Сочи.

По традиции перед первым рейсом судно «Князь Владимир» освятили. По завершении молебна священнослужители окропили святой водой все помещения девятипалубного судна: каюты, общественные зоны, машинное отделение, капитанскую рубку, камбуз.

Протоирей Илия Быстров благословил судно и его команду иконами святого Николая Чудотворца, покровителя мореплавателей, и святого Владимира равноапостольного, чье имя носит судно. Иконы небесных покровителей останутся на судне оберегать и защищать его пассажиров и экипаж от ненастий и бурных стихий.

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Сочи и Ялта получат морское сообщение с 2017 года

Николай Чудотворец известен всему миру своей добротой и щедростью. А для моряков и путешественников он с древности является близким помощником, поскольку не раз защищал их в трудные минуты.

Пользователи соцсетей пока сомневаются в надежности судна, которому уже 40 лет.

«Наверно пока лучше по старинке, через паромную переправу, ну или моста дождаться», — пишут интернет-пользователи.

Кроме того, они считают, что за такую зарплату, которую предлагают набранной команде, «туда пойдут только отчаявшиеся люди». Так, на сайте по поиску работы, в частности, предлагались вакансии матроса первого (второго) класса пассажирского судна с зарплатой до 35 тыс. рублей, а фельдшера — до 41,4 тыс. рублей. При этом, как показал опрос, почти половина краснодарцев считает удовлетворительным уровень зарплаты в более чем 80 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости организовать морское сообщение между Сочи и городами Крыма до начала нового курортного сезона в сентябре 2016 года в рамках заседания Госсовета в Керчи заявил президент РФ Владимир Путин. Для круизного сообщения Сочи-Крым ФГУП «Росморпорт» приобрело круизное судно Roy Star. Девятипалубный лайнер, получивший название «Князь Владимир» оборудован четырьмя бассейнами, двумя ресторанами, кинотеатром, барами, концертной площадкой, спа-зоной, магазином беспошлинной торговли. На судне оборудовано 360 кают для пассажиров. Лайнер способен принять 940 человек и еще 250 человек экипажа.