Ярославль, 29 мая, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Бывшие руководители исполнительной и представительной власти Ярославля Алексей Малютин и Павел Зарубин заявили о нечестных способах борьбы против них в ходе предварительного голосования «Единой России» 28 мая. Об этом они рассказали корреспонденту ИА REGNUM.

Арина Олейникова Праймериз в Ярославле

Они полагают, что новая исполнительная власть города хочет сформировать «послушный» муниципалитет и не допустить политических оппонентов внутри «Единой России» до выборов 10 сентября.

На территории округа, где выдвигался лишенный статуса депутата бывший председатель муниципалитета Павел Зарубин, около избирательного участка были замечены микроавтобусы, на которых висели объявления с фамилиями кандидатов праймериз. Кроме того, Зарубин обвиняет оппонентов в попытке вброса.

«Был зафиксирован случай вброса. Молодой человек вышел из кабинки для голосования и пошел к урне, имея в руках целую пачку бюллетеней. Он пытался их просунуть в урну для голосования, но был пойман. Он был допрошен, информацию передали в руки счетной комиссии. Молодой человек говорил, что нашел где-то эти бюллетени и хотел их бросить в урну. Я зафиксировал его паспортные данные, чтобы передать их в оргкомитет и правоохранительные органы. Волеизъявление таким образом нарушать, как мне кажется, никому не дозволено. Во вбрасываемых бюллетенях были галочки за Эдуарда Авдаляна и Ефима Савченко», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM кандидат по 6 округу, экс-председатель муниципалитета Павел Зарубин.

На территории избирательного округа, где выдвигался бывший и.о. мэра Алексей Малютин, за день до голосования были распространены купоны на покупку сахарного песка по сниженной цене, купить его предлагали около избирательных участков на специально организованной сельхозярмарке. Люди приходили на предварительное голосование с этими купонами. В штабе Малютина полагают, что речь шла о косвенном подкупе участников предварительного голосования. Удивление бывшего градоначальника вызвала и ситуация с подсчетом голосов.

«Для удобства подсчета голосов используются листы, на которых нанесены таблицы из ста квадратиков с номерами. После упоминания фамилии кандидата, член комиссии зачеркивает один квадрат. Когда все квадраты зачеркнуты, это означает, что сто человек проголосовало за этого кандидата. После чего берётся следующий лист. Когда все листы по каждому кандидату были заполнены и началось самое интересное. По мне было заполнено полностью 8 листов, а на девятом 74 клетки. Это означает, что на данном участке за меня проголосовало 874 человека. Когда дошёл вопрос до листов за моего основного соперника Илью Горохова, считавший сказал, что листов всего семь, но проголосовало за Горохова почему-то 771 чел. А такое возможно, только если листов восемь. Семь заполненных полностью и на восьмом зачеркнуты 71 клетка. Но только вот незадача, листов-то семь. При пересчете количество этих листов не увеличилось. Председатель счетной комиссии убежала с охраной с коробками, в которых были бюллетени. При приезде в исполком партии, коробки оказались повреждены. Все это вызывает чувство обиды за партию», — рассказал Алексей Малютин.

«В конкурентных округах были различные «технологии» — талоны на сахар, викторины и микроавтобусы с фамилиями кандидатов. В округах с меньшей конкуренцией ситуация спокойнее. Явка избирателей в конкурентных округах оказалась гораздо выше, в спокойных — ниже. В каждом округе всего 2 участка для голосования, и чисто по пропускной способности не получится принять больше людей, чем 5−7%. Бюллетеней напечатано всего на 10% от всех избирателей округа», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM член регионального совета движения наблюдателей «Голос» Антон Шейнин.

Еще на одном избирательном участке в Кировском районе Ярославля агитация фактически проходила прямо на избирательном участке.

«В 4 школе сидели люди с футболками, на которых были написаны фамилии кандидатов. Написали заявление, ребята футболки сняли. Больше других нарушений не обнаружено», — рассказал кандидат праймериз по 10 округу Илья Шестериков.

Всего в городе работало 49 участков для голосования. Участки были открыты с 08:00 до 20:00. Официальной информации по итогам голосования еще нет, однако результаты по ряду округов уже известны.

Так в 6 округе 1 место занял экс-председатель муниципалитета Павел Зарубин, 2 место — действующий депутат Эдуард Авдалян, в 8 округе на 1 месте экс-капитан хоккейной команды «Локомотив» Илья Горохов, на втором — экс-врио мэра города Алексей Малютин.