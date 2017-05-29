Якутск, 29 мая, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Стоимость одной акции якутской алмазодобывающей компании АЛРОСА снизилась до 89,69 рублей. Такое падение кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов объяснил спекулятивной игрой накануне приватизации пакета ценных бумаг алмазного гиганта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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"Это вовсе не критично. Падение цены акции на бирже — это спекулятивная игра на понижение, выгодное будущим инвесторам при приватизации 7% российского пакета акций АЛРОСА, которое планируется в 2017 году», — пояснил эксперт.

По данным БКС-Экспресс, снижение капитализации АЛРОСА произошло после публикации отчёта за I квартал 2017 года, показатели в котором оказались хуже ожидаемых.

«Снижение показателей по реализации алмазного сырья и чистой прибыли по итогам I квартала 2017 года в сравнении с I кварталом 2016 было ожидаемым, так как в начале прошлого года компания, кроме добытых алмазов, дополнительно реализовывала алмазное сырьё из стоков предыдущего года, — прокомментировал Юрий Данилов. — Также следует учесть резкий рост курса доллара к тому времени по сравнению с 2015 годом. Если сравнить показатели I квартала 2017 года с аналогичными цифрами IV квартала 2016, то можно наоборот увидеть их рост, что свидетельствует о том, что спрос на алмазное сырьё по-прежнему находится на высоком уровне».

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Отметим, что по данным финансовых результатов АЛРОСА по МСФО выручка компании за I квартал 2017 года составила 84,8 млрд рублей, сократившись на 17% по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом. Если сравнивать с IV кварталом 2016, то выручка возросла на 38%. Чистый денежный поток компании сократился за год на 42%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Юрий Данилов уже высказывал мнение, что на цену акций АЛРОСА, в первую очередь, влияет спекулятивный фактор.

«Цены на акции АЛРОСА достигали максимального значения в конце января 107,52 рубля, а затем началось их постепенное падение. Вероятно, крупные инвесторы начали продажу акций при высокой стоимости, чтобы получить прибыль к предстоящей приватизации нового пакета акций и купить его по низкой стоимости», — предполагал эксперт.

Напомним, правительство РФ намерено сократить долю участия в уставном капитале АЛРОСА до 29% в 2017—2019 годах, а значит, продать 4% её ценных бумаг. Отметим, что компания добывает более 29% алмазов в мире и 95% в РФ.

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