Циолковский, Амурская область, 29 мая, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Он также добавил, что работы планируется завершить к 2023 году.

Mil.ru СК Ангара

Замминистра обороны прибыл в Амурскую область и осмотрел строящиеся объекты второй очереди космодрома Восточный, включая комплекс для запуска ракеты «Ангара». Иванов осмотрел «Комплекс эксплуатации районов падения», который предназначается для поиска и транспортировки отделяющихся частей ракеты-носителя.

Кроме того, Иванов провел совещание с главой «Роскосмоса» Игорем Комаровым и представителями подведомственных организаций военно-строительного комплекса.

Напомним, что строительство космодрома Восточный началось в 2012 году и закончилось в апреле 2016 года. Первый успешный запуск состоялся 28 апреля 2016 года. Строительство второй очереди Восточного началось в июне 2016 года.

«Ангара» — это семейство ракет-носителей, создаваемое в качестве замены ракетам «Рокот» и «Протон-М». На сегодняшний день было произведено два запуска «Ангары» — в июле и декабре 2014 года с космодрома Плесецк.