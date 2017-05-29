Киев, 29 мая, 2017, 10:47 — ИА Регнум. Закупку российских школьных автобусов запретила Служба безопасности Украины (СБУ), сообщает 29 мая пресс-служба ведомства.

Torange.biz Служба Безопастности Украины

Согласно сообщению, в Закарпатской области планировалось закупить 16 школьных автобусов и один пожарный аэродромный автомобиль от российских производителей. Однако, после проверки СБУ отменила закупки, поскольку поставщики техники попадали под антироссийские санкции Службы национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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Отмечается, что планировалось закупить по тендеру автомобили почти на 30 млн гривен (64,64 млн рублей).

Напомним, с 16 мая против ряда российских физических и юридических лиц были введены санкции СНБО, также под санкции попали ряд российских СМИ. Помимо этого, теперь на Украине запрещены такие интернет-ресурсы, как «Одноклассники» и «ВКонтакте», сервисы «Яндекса» и другие.

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