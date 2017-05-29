Пекин, 29 мая, 2017, 10:44 — ИА Регнум. В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Лу Кан выступил с критикой в адрес лидеров стран G7, которые в ходе саммита в Таормине, затронули тему статуса островов в Южно-Китайском море. Накануне ряд политиков выразили обеспокоенность положением дел в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Флаг КНР

«Пекин крайне недоволен высказываниями, прозвучавшими на полях саммита «большой семерки» в Таормине. Вопрос статуса островов в Южно-Китайском море является закрытым. Позиция КНР по данному вопросу является последовательной и ясной», — отметил Лу Кан.

Китайский дипломат подчеркнул, что Китай всегда выступал за мирное разрешение любых конфликтов путем переговоров, в которых участвуют непосредственно вовлеченные страны. Китай решительно выступает за установление мира и стабильности в регионе, любые критические замечания по данному вопросу беспочвенны, пишет «Жэньминь жибао».

«Мы надеемся, что страны «большой семерки» будут четко понимать сложившуюся ситуацию и не станут занимать какую-либо позицию в споре, касающемся исключительно страны АСЕАН и КНР», — добавил пресс-секретарь.

Накануне ракетный эсминец ВМС США вошел в воды, прилегающие к островам Наньша, после чего Китай направил на перехват американского военного судна два ракетных фрегата. Действия китайских властей вызвало критику со стороны ряда иностранных государств, оспаривающих территориальную принадлежность островов КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, лидеры «Большой семерки» (G7) готовы ужесточить ограничительные меры в отношении Российской Федерации, если Москва не выполнит положения минских соглашений.