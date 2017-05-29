Барнаул, 29 мая, 2017, 10:49 — ИА Регнум. За прошедшие выходные пренебрежение правилами пожарной безопасности на природных объектах привело возникновению 11 лесных пожаров Алтайском крае. Такие данные сегодня, 29 мая, приводит региональный диспетчерский пункт Минприроды. Известно, что для ликвидации огня были задействованы 54 лесных пожарных, использовано 18 автоцистерн для заливки огня водой и 9 тракторов для опашки очагов возгораний.

Светлана Шаповалова Алтайский лес

«Оперативные действия не позволили огню распространиться на большие площади, пожаром пройдено 7,62 га.», — подчеркивают специалисты Минприроды Алтайского края.

Наблюдение за лесными массивами продолжается с пожарно-наблюдательных вышек, с вертолетов, используются данные космического мониторинга.

Напомним, оперативное предупреждение в Алтайском крае действовало с 20 до 26 мая, но потом его продлили до 31 мая. В регионе по-прежнему сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс горимости). На территории Сибири, Урала и Дальнего Востока действует особый противопожарный режим: запрещены любые действия с открытым огнем.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожароопасный сезон в Алтайском крае начался с 21 апреля 2017 года. С этого периода на землях лесного фонда произошло 69 пожаров, огнём пройдена площадь 100,61 га. В прошлом году (пожароопасный сезон был объявлен 16 апреля) на эту дату фиксировалось 113 лесных пожаров общей площадью 279,44 га.