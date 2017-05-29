Ярославль, 29 мая, 2017, 10:25 — ИА Регнум. В Ярославле День города прошла акция «Ярославский самый длинный шарф». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в музее истории города Ярославля. Акция прошла в канун Всемирного дня вязания и призвана способствовать продвижению Ярославля как «столицы Золотого кольца».

City-yaroslavl.ru Акция в Ярославле

Шарф вязали во дворе музея истории Ярославля под музыку джазовый группы «Ярославский диксиленд» под руководством Николая Кабанова и игру учащихся и преподавателей детской школы искусств имени Собинова.

«В изготовлении шарфа приняли участие более сотни ярославцев и жителей соседних городов и регионов. Люди вязали шарфы прямо здесь или приносили уже готовые, изготовленные собственноручно или родственниками. Вязать шарф начали еще в 2015 году, к Дню города было связано 176 метров. В день города связали еще и шарф достиг 230 метров. Активное участие в акции приняли члены общества инвалидов, молодежь. Но на этом наша акция не останавливается, мы будем продолжать вязать еще год до 9 июня 2018 года — до дня Вязания на публике», — сказала генеральный директор Ярославский ремесленной палаты Галина Андреева.

Шарфы, которые люди будут вязать дома и приносить в Музей истории города, будут переданы в социальные учреждения города. А самый длинный шарф останется в музее.